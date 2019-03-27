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梧桐塔羅占卜：2019年4月運勢公開

2019-03-27 08:00聯合新聞網 文／梧桐塔羅授權提供

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四月是一個美好的季節

桃花夭夭，淥水盈盈

鑽石也代表著四月的純潔

一起來看你在四月的運勢吧！

首先讓自己心靈平靜下來，從四張牌中挑選一張，以直覺第一有感覺的牌為主。




NO.1

本月的你飛黃騰達！有計畫想執行的朋友，梧桐建議把握這個月份一定要執行你的計畫，此牌代表了萬事具備之意，萬事俱備只欠東風，而這東風正事你的行動力，有這麼好的運勢可別錯良機。想拼轉職、升遷、投資、有追求對象或是培養興趣、建立一個新目標都是在本月份很適合進行的事情，梧桐相信以你的聰明才幹，一定可以化理念為現實，提自己打造璀璨的未來！

NO.2

在本月整體運勢你要小心自己將會過份偏執某些事情，就好比為了拼升學考試讀書讀到廢寢忘食、為了拼升遷的機會將自己變成了工作狂，眼中只有工作沒有家人朋友。

說實在的整體而言運勢都還挺好的，因為你所設定的目標都能達成，金榜題名、升遷加薪有望等等，但就是有點小缺憾如前面提到的過份執著慾望的部分、想法過於現實、自利，確實你想的都能得到，可是背後所犧牲的事物是不是你能夠接受的，這是這個月你要面對的課題，好好提醒自己不要被現實充昏頭，太過現實有時可不是好事啊！

NO.3

選中此牌的朋友請先做好心理準備，本月你將面臨失去某些人事物或是結束一段關係的狀況發生，而且是非常慘痛，令你傷心欲絕，難以招架之事！像是分手、炒魷魚、寵物走失等等。這些事情都是過渡期，而這段關係會結束絕對並非偶然，事出必有因，糟糕的狀況維持一段時間了，只是在本月一切都有了個結果罷了，在本月份你要學習放下，放下這些枷鎖，或許非常不好受，但放下了你才能獲得解脫，進入下個階段，開始新的未來！

NO.4

在本月當中，整體而言不算太好、中平的概念！梧桐提醒你務必多加提防他人暗箭攻擊。身邊將有小人出現，你容易受到他人的陷害、流言蜚語等騷擾，建議在本月以守為攻，收斂自己的鋒芒，梧桐相信你必定太有才，才會受到他人嫉妒，玩明的對方傷害不了你，所以只能背地裡對你使小把戲啊！還是低調一點好，成為他人靶心到時又是自己受傷，等到這個月過去自然安然無恙，以上梧桐給你的建議，見招拆招囉！

＊本篇文章為《梧桐塔羅》授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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