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梧桐塔羅占卜：目前工作上出了什麼問題？

2019-03-12 09:26聯合新聞網 文／梧桐塔羅授權提供

圖片來源／Stocksnap
圖片來源／Stocksnap
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工作風調雨順萬事亦順

工作若不順萬事休矣

來看看你在工作上有哪些不順遂吧！

首先讓自己心靈平靜下來，從四張牌中挑選一張，以直覺第一有感覺的牌為主。

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NO.1

目前你工作中最大的問題就是「缺乏動力與熱忱」啊！你挺滿意現在的工作狀態，自然而然就鬆懈下來了，怎麼還會有動力衝刺工作呢？如果你覺得現在的狀況挺好的，安於現況的朋友，自然是沒有影響，沒什麼需要做調整，但還想在事業上有一番成就的朋友，切記別被惰性控制你了，拿出你的幹勁吧！




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NO.2

近期工作中最大的問題就是「近視短利」、「無遠見之心」。職場中許多事情的應對思考上你只想到當下，當下狀況處理完，以為事情過了，卻沒想到事後所衍生出來的麻煩，職場上許多事情牽一髮而動全身，凡事多思考，多想看看那些方法是對自己最好的打算，當下你過的很開心沒錯，衍生的問題反而讓你招架不住，梧桐不得不嘮叨幾句，多想一些才不會讓自己吃虧了！




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NO.3

最近工作中對人際關係是否有些厭煩了呢？對人的互動興致缺缺，提不起勁，這張牌的出現提醒你目前工作中與他人間的互動是你的一大課題，梧桐建議你主動釋出善意，他人有困難時伸手援助，雪中送炭才會讓人銘記在心啊！多一個敵人不如多一個朋友，搞不好那天換你需要他人的幫助也說不定，為自己的職場關係鋪路吧！趕快多下點功夫，別說梧桐沒有提醒你啦！




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NO.4

來來來！先來檢視一下自己的心態吧！最近工作中是不是有點好高騖遠了，野心過大，設下的目標太高太難，回首一望發現這些目標根本無從下手，正確來說是以現在的自己要達到這些目標太有難度了，自己沒有能力去達成這些目標，因此梧桐建議你還是要務實一點提升自己的能力比較實在，現在的自己無法達成不代表未來的自己辦不到啊！或是將目標門檻調低，一步一步達成目標，不知不覺你已站在當初設定的紫禁之巔上了！

＊本篇文章為《梧桐塔羅》授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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