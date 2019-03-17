殺破狼周運勢／雙子重要貴人出現 天蠍財庫大量進帳

2019-03-17 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年3月18日~3月24日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

人際關係方面，金星落在人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會去吃較為高級的料理，在人情義理方面的花費較為多。某些白羊座會接到紅色炸彈，會多出一些禮金的預算。

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，即便在職場上的地位已經穩固，卻對於目前的工作領域有些擔憂，總覺得朝不保夕，會開始想發展新的副業，為下一份工作做好準備。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到退行的水星影響，預定的行程會有突發狀況，必須延後，某些白羊座甚至因此須取消行程，此時盡量避免遠行，會有一些事務較不順利。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與喜歡的人有些不愉快，盡量避免情緒化的反應，容易做出不理性的決定與行為，分手機率較高。還在曖昧狀態中的白羊座，情感狀態將塵埃落定，可能從此分道揚鑣，或確立雙方的距離與關係。

健康運方面，太陽進入命宮，需特別注意心血管方面的問題，同時受到滿月的影響，胃與消化系統較不理想，當心胃痛、便秘、吃壞肚子，飲食要特別注意。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在工作宮位，此時會有一個案件或工作完成階段性任務，在職場上業績亮眼，終於有時間可以休息一陣子，先前的忙碌，讓你感覺很疲累。

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，一直不斷有許多很久不見的朋友來拜訪，在交際應酬上的花費比較多，此時出手比較大方，不知不覺會花很多錢。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的木星受到在人際關係宮位退行的水星影響，不要再幻想能與前情人能保持良好的友情關係，在肉體關係上的藕斷絲連，只會使得你的情感狀態剪不斷，理還亂。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到在人際關係宮位退行的水星影響，與某些人的財務狀況無法釐清，容易有糾紛，嚴重的話甚至必須尋求法律途徑處理。雖然賺的錢很多，卻很難守財，常常會有預期外的支出。

健康運方面，火星持續影響命宮，體力消耗較大，會感覺很疲累。注意血光之災，容易有意外傷害，此時要當心感染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。

雙子座：

整體運勢：

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，會有重要的貴人出現，把你抽離進退兩難的困境中。某些雙子座會受到貴人的提拔，獲得重要的機會讓你表現。

遠行運方面，在遠行宮位的金星與木星有良好的連結，遠行行程緊湊，可到很多想去朝聖的地方打卡。此時會揪到合拍的旅伴一起旅行，甚至發展出戀情。

本週須注意的部分：

感情運方面，受到滿月在戀愛宮位的影響，還在曖昧階段的雙子座，此時不可表現得太溫吞或蠻不在乎，容易被人橫刀奪愛。情感狀態穩定的雙子座，要當心受週遭閒雜人等的挑撥，使得兩人發生不愉快。

工作運方面，在志業宮位退行的水星與海王星呈現合相，目前的職場一團混亂，突發狀況解決不完，同時會有豬隊友扯你後腿，常常需要加班收拾殘局。簽署的文件與合約容易生變，或是需要修正內容。簽約前請再三確認。

巨蟹座：

整體運勢：

工作運方面，太陽進入志業宮位，在職場上會有一個能讓你表現的機會，這樣的際遇可遇不可求，此時即便還沒準備充分，也必須趕鴨子上架。在工作領域上備受矚目。

金錢運方面，金星落在財務宮位，會有人招待你享受美食或是高級的服務。但由於金星受到人際關係宮位的火星影響，人情債終究是需要用一些方式償還，付出的時間與勞力成本可能不成比例。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到財務宮位的金星影響，會收到不熟的朋友寄來的紅色炸彈，不知該不該出席，禮金也不知該怎麼包，感覺十分尷尬。某些巨蟹座會與朋友發生財務上的不愉快，對於人際關係感到有壓力。

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，容易堅持在某個情緒的點上，無法與對方和解，使得兩人始終處在冷戰的僵局中，即使很在乎對方，卻還是無法主動地與對方好好對話。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個家人的情緒狀況不太穩定，使你十分傷神。居家環境不太安寧，容易發生令你感到恐慌的事件。此時要注意門戶安全，爐火與電器的使用也要特別留意。

獅子座：

整體運勢：

感情運方面，木星落在戀愛宮位，金星在落在感情宮位，桃花正在盛開的時期，週遭會有許多人對你表示好感。但由於在戀愛宮位的木星受到在慾望宮位退行的水星影響，前情人會想跟你保持肉體上的關係，讓你覺得很困擾。

旅遊運方面，太陽進入遠行宮位，受到滿月的影響，一直猶豫不決的行程，會因為一個事件推了你一把，讓你下定決心訂好機票與住宿，開始規劃旅遊行程。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的金星影響，在職場上會有些愛做表面功夫的同事，不斷地把麻煩的事務丟給你處理，造成工作量永遠消化不完。把責任分際劃分出來，適時地拒絕他人的幫忙，才不會累死自己。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，與海王星呈現合相，容易發生不太愉快的消費糾紛，某些帳單會被多收一些額外的費用，要花時間申訴與退費，感覺很麻煩。

健康運方面，水星在疾厄宮位持續退行，與海王星合相，感冒鼻塞，使得你睡眠狀況也受影響，精神不濟。生病就要好好看醫生與吃藥治療，一旦疏忽小問題，容易留下後遺症，成為慢性疾病。

處女座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽進入財務宮位，同時滿月發生在金錢宮位。分期付款的帳單或是貸款，在此時得以清償完畢。無債一身輕。由於過了好一陣子經濟狀況不穩定的日子，會多花一些心思理財。

工作運方面，金星落在工作宮位，目前在職場會有一段較為閒逸的時間，每天都有空檔可以出門喝喝下午茶。某些處女座終於有時間宅在家中耍廢與放空，甚至閒到發慌想找些家事來做。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星在感情宮位退行，與海王星呈現合相，與前情人雖然和好了，但雙方保持著開放式的關係，無法確認能走得長久。有些愛會感覺要不起，有些關心也給不起。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，總覺得身體有些小問題三不五時困擾著你，需要安排做個健康檢查，尤其要留意心血管方面的問題。金星持續影響健康宮位，依然要特別當心感染流感，喉嚨容易發炎、失聲。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，太陽進入感情宮位，滿月發生在命宮，還在曖昧狀態的關係明朗化，某一方會先攤牌，確認彼此的感覺。某些天秤座不想繼續糾結在感情的痛苦中，會在此時設下停損點，離開一段不愉快的關係。

金錢運方面，在財務宮位的火星與家宅宮位的土星、冥王星有良好連結，家人會在經濟上給予你支援，讓你暫時渡過難關。某些天秤座會在小孩或寵物身上花很多錢，只要孩子快樂，你也會覺得付出很值得。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在工作宮位退行，與海王星合相，並受到面試宮位的木星影響，面試新工作或是洽談新案件，充滿了變數，失敗的機率較高。有穩定工作的天秤座，職場處於十分混亂的狀態，處理文件需特別謹慎，錯誤率較高。

健康運方面，水星在健康宮位退行，感冒有重覆感染狀況，很難痊癒。火星持續在疾厄宮位影響，當心血光之災，容易發生意外傷害，同時當心感染急性疾病，需特別注意身體健康。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，太陽進入工作宮位，受到滿月的影響，某件工作的階段性任務完成，在職場的表現受人矚目。某些天蠍座會想休息一段時間，甚至萌生辭職的想法。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與金星有良好連結，許多天蠍座在副業或是兼職上的收入頗佳，財庫有大量進帳。手頭有餘裕的金錢，容易花錢在享樂上，錢很難存下來。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，與海王星呈現合相，與前情人重新連繫上，情緒變得較為複雜，兩人之間的問題始終無法跨越。有對象的天蠍座，另一半與你不斷翻舊帳吵架，無法理性溝通。許多問題變得更複雜難解。

學習運方面，在學習宮位的土星與冥王星呈現合相，對於嚴厲的老師感到有壓力，會想逃避一些課程，某些學科的吸收顯得十分吃力，可能萌生放棄學業的想法。

健康運方面，太陽進入健康宮位，需特別注意心血管方面的毛病，同時受到滿月的能量影響，本週睡眠狀況不佳，精神壓力較大，間接造成腸胃與消化系統的問題，很需要放鬆一陣子。

射手座：

整體運勢：

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，會突然被某個朋友告白，讓你有些驚訝。但受到滿月在人際關係宮位的影響，你或對方已經有穩定伴侶了，可能無法接受這樣的愛慕。

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星與木星相位良好，會有一個短程的旅行計劃，到外地與某些朋友見見面，或是因為工作而出差，食宿或是差旅待遇較為高級，會是很舒適的旅程。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的火星受到金星影響，此時簽署的合約或是洽談的案件，失敗率較高，盡量不要在此時做決策，容易後悔。某些文件不斷需要來回修正，許多事務的進度一直停在原地無法有進展。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，某個朋友容易在此時鬧情緒，對你來說有些困擾，會在此時與對方漸行漸遠。有些射手座可能會離開一個團體，與某些人斷絕往來。

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，與海王星合相。某個家人有理說不清，會想離家出走幾天，圖個耳根子清靜。某些射手座家中的電器產品故障，必須換新，這段時間居家狀況較為混亂，此時要注意門戶安全，當心被宵小入侵。

摩羯座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個職務的階段性任務完成，可以稍微喘一口氣。某些摩羯座會在此時離開目前的職務，會想休息一陣子，或是轉任更有挑戰性的工作。

金錢運方面，在金錢宮位的金星與木星有良好連結，某些摩羯座會在家中的一角發現過去藏的私房錢，讓你感覺很驚喜。目前手頭會較為寬裕，會買比較高級的東西犒賞自己，或是消費比較奢侈。

感情運方面，在戀愛宮位的火星與命宮的土星、冥王星有良好連結，可以見到某個人，能讓你逃避現實生活上許多的不愉快。有伴侶的摩羯座，會花很多錢討好對方，但有時會覺得自己的愛很廉價。

本週須注意的部分：

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，水星又在兄弟姐妹宮位退行，對自己的兄弟姐妹有些意見想表達，但雙方溝通不良，覺得對方很任性。某些摩羯座家宅或家庭方面的問題會擴大，可能必須與手足一起分擔一些費用。

交通運方面，水星在交通宮位退行，與海王星呈現合相，常常睡過頭，或是遇到交通方面的突發事故，造成嚴重的遲到。駕駛車輛要當心與人發生行車糾紛，交通工具也容易拋錨。此時常會被開罰單，會是交通運勢很不順的時期。

水瓶座：

整體運勢：

學業運方面，滿月發生在學業宮位，某件作業、報告、研究論文會在此時告一段落，可望獲得重要的學分或是學位，各項考試也會順利通過，學業成績塵埃落定。

人際關係方面，金星落在命宮，與人際關係宮位的木星有良好連結，因為某些特殊的身份，有許多人想主動認識你，甚至會有人對你表示好感，人緣極佳。

感情運方面，金星持續停留在命宮，週遭的人會對你較為親切，甚至會招來許多桃花對你表示好感。某些水瓶座會被好朋友告白，但你會無法分辨對方是認真的，還是在開玩笑？

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，與海王星呈現合相，財務狀況有漏洞，某些資金遲遲無法入帳，可能必須與人借錢調頭寸。此時會發現朋友雖然很多，但能向對方開口借錢的人卻一個都沒有。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到金星影響，居家電器爐火的使用需特別留意，居家容易發生突發事故。某些水瓶座與家人的關係不太理想，在溝通時特別容易情緒化。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，同時滿月發生在財務宮位，此時會有一筆為數不少的收入進帳，積欠已久的債務可在此時清償，感覺經濟狀況寬裕許多。

工作運方面，在志業宮位的木星與金星有良好的連結，看似不起眼的小興趣逐漸發展為可以賺錢的副業，雖然感覺很有成就感，但也因為不斷要兼顧工作與生活，感覺有些吃力。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與冥王星與退行的水星有良好的連結，很久不見的老朋友會在此時邀約你見面，但也會因此被拜託做一些你覺得很為難的事情。

交通運方面，在交通宮位的火星受到金星影響，搭乘大眾運輸工具容易坐錯車、坐過站。交通工具常常故障拋錨，需要維修。駕駛車輛要當心行車糾紛，同時容易被開罰單，這段期間須特別注意交通安全。

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