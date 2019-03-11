親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08聯合新聞網 綜合報導

日本瘋傳四大血型特徵，網友看了都說準。示意圖／Ingimage
日本瘋傳四大血型特徵，網友看了都說準。示意圖／Ingimage
分享

對於星座都有一派相信的人，不少人在判斷一個人的個性時，會從星座分析。另外，血型也是一種觀點，在日本、韓國更盛行以血型判斷人格的做法，近日在日本微博上瘋傳一組圖片，日本作家分析4大血型的性格特徵，網友直呼「神準」。

對於四大血型普遍的人都有刻板印象，像是A型重情義、B型討厭麻煩、AB型嫌惡世俗、O型講信用重友情等等，而現在有日本作家將血型以5x5的賓果方格設計，以檢視自己的個性與血型是否相符，這組照片也被網友封傳，在日本掀起一陣旋風。

A型人：

在奇怪的地方有原則；不擅長道歉；容易悲觀；好強；不擅長口出惡言；深思熟慮後才行動；和平主義者；擅長配合別人；煩躁的時候不愛說話；容易忽視別人；不坦率；不擅長說明；責任感強；對喜歡的事物會堅持；獨佔慾強；會為了別人勉強自己；常在意很奇怪的點；喜歡努力堅持；直覺很準；初次見面會照顧對方情緒；怕麻煩；愛哭；不擅長拒絕 ；優柔寡斷；不會半途而廢。

A型人性格特徵。圖擷自微博
A型人性格特徵。圖擷自微博
分享

B型人：

比較有常識；不擅長沉默；話題經常轉變；討厭很多人的時候；就算是友人的邀請也會拒絕；討厭閒著沒事；和人交往慢熱；三天打魚兩天曬網；不喜歡的人會一直不喜歡；健忘；大大咧咧；討厭被麻煩；自由奔放；很難冷靜下來；討厭背後說人壞話；不想去察言觀色；距離太近就想逃避；口風很緊；說話聲音很大；不擅長說謊；想做就能做到；無法忍受沒有獨處的時光；生氣起來很嚇人；怕寂寞；喜怒形於色。

B型人性格特徵圖擷自微博
B型人性格特徵圖擷自微博
分享

AB型人：

熱血行動派；有點懶散；常後悔；沉迷某事異常熱情；沉著冷靜；比起磨磨蹭蹭更喜歡一鼓作氣；不擅長拒絕別人；某些方面很謹慎；容易拘泥不知變通；喜歡被依賴；在奇怪的方面非常頑固；黑白分明；沒長性；領悟力好；易招來誤解；喜歡逞強；常把麻煩掛在嘴邊；不擅長表現自己；怕生害羞；喜歡收集東西；不喜歡人多的地方；喜歡分析別人；擅長社交；表面功夫做的很好；好惡分明。

AB型人性格特徵圖擷自微博
AB型人性格特徵圖擷自微博
分享

O型人：

容易小題大做；拖延症重度患者；容易嫉妒；容易一見鍾情；喜歡跟別人講話；無法長時間持續太拼的狀態；討厭競爭；自尊心很強；說話有點浮誇；很會察言觀色；擅長照顧別人的心情；常因馬虎犯小錯誤；基本上算樂觀主義者；被誇獎後進步更快；意外的宅；不會按照計劃行事；生氣的話就會覺得很麻煩；善於傾聽別人的煩惱；討厭麻煩；口頭禪是「睏」；運氣不錯；總是會記住很奇怪的小事；對人忽冷忽熱；常會先道歉；行動先於思考。

O型人性格特徵圖擷自微博
O型人性格特徵圖擷自微博
分享

而網友看完有人認為「十分神準」、「B型真的是這樣」，也有人覺得「不准」、「太以偏概全了」。星座、血液分析是一種幫助人判斷個性的方式，但若想真正認識朋友，還是得靠時間相處及細心觀察才能明瞭。

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：天蠍賺多花多 雙子人氣夯

2019-03-11 07:33

每日星座運勢／雙子情緒亢奮有幹勁 易得上司肯定

2019-03-11 00:00

殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00

【測字】小心被利用！直擊你的性格弱點

2019-03-08 11:21

小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03

射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40

表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座

2019-03-07 15:30

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57

不講意義講義氣！骨子裡有江湖味的星座TOP5

2019-03-06 15:43

就是不想被束縛！最享受單身幸福TOP3 你上榜了嗎？

2019-03-06 11:46

拒絕長大的精靈 雙星組合 - 天同太陰

2019-03-05 11:07

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始 獅子老毛病復發、射手注意溝通

2019-03-04 07:00

小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12

被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52

人生必有5個星座閨蜜 處女幫付錢、第一名讓妳好幸福

2019-02-18 14:02

每週生肖／惟中大師：兔小心壞朋友、肖豬工作遭苛責

2019-02-18 08:00

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

人生如牌局！你想贏得豐厚的籌碼 還是打一手精彩好牌

2019-02-14 15:44

想加持好運？2019年幸運方位和幸運色幫你一把！

2019-02-14 15:00

情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

2019-02-14 09:15

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00

金豬年投資運勢 12生肖錢來也

2019-02-09 13:58

好煩到底該留還走？12星座的你年後適合「跳槽」嗎

2019-02-08 18:00

過年想發財找他就對了！2019「星座財運最佳組合」

2019-02-08 14:00

詹惟中解析：憲哥兒有貴人相 歐陽姐妹誰強運？

2019-02-08 08:00

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

2019-02-06 08:00

金豬報喜迎好運 蔡上機解析2019年12生肖財運

2019-02-06 07:51

牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00
看更多

熱門文章

一張圖來了！明轉乾冷 未來一周兩波冷空氣高山恐降雪

2019-03-10 17:22

中醫也將有免疫療法了？中醫師找到2藥材有望治療癌症

2019-03-10 15:11

雨下到人快發霉！ 彭啟明：降雨漸緩和、乾到周三

2019-03-11 07:33

一張圖看一周天氣！急凍12度 鋒面、冷空氣接力

2019-03-10 23:03

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

2019-03-11 11:39

醫院正門口違停 車主「公審」自己原來有洋蔥

2019-03-11 08:43

止痛藥漲聲響起 普拿疼下月起漲5%至10%

2019-03-10 13:14

冷氣團發威 北部、東北部低溫下探13度冷到周二

2019-03-11 05:09

臭濕襪子放微波爐烤乾 毒物學權威專家這麼分析...

2019-03-10 16:47

主治醫師擬訂工時 看名醫門診恐更難

2019-03-10 23:54

網友捧舒淇造型真女神！竟釣出本尊親回7字

2019-03-10 15:13

補照費大錢坑...政大規畫拆大智樓、大仁樓

2019-03-10 23:31

唐綺陽星座運勢週報：天蠍賺多花多 雙子人氣夯

2019-03-11 07:33

睡午覺是好習慣 研究：可降血壓

2019-03-10 21:44

每日星座運勢／雙子情緒亢奮有幹勁 易得上司肯定

2019-03-11 00:00

19歲男大生幫家中採收農作 竟罹患「農夫肺」

2019-03-10 17:29

年輕人一天到晚被唱衰？他呼籲對台灣要有信心

2019-03-10 18:29

30歲的她背痛胸悶 原來20度脊椎側彎搞鬼

2019-03-10 14:54

櫻花滿開 精選全球六大賞櫻景點

2019-03-10 17:11

【兒女心情】薰依草／金婚的祝福

2019-03-11 06:00

普拿疼止痛藥漲價 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-10 18:10

真的是我屏東我驕傲！兩支影片入圍日本國際觀光影像節

2019-03-10 14:25

環保署新訂遊戲規則：外帶飲改店內喝 用塑膠吸管不罰

2019-03-11 12:20

A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08

【女性成長】蘇亞／旅行的體悟

2019-03-11 06:00

獨／文大火災後...全台仍有214棟無照校舍台大最多

2019-03-10 23:04

藥品吹漲風…普拿疼下月變貴 鼻炎藥傳缺貨

2019-03-11 00:18

「懸日預報」發布！ 嘉市周三起連5天有機會搶拍美景

2019-03-11 10:43

影／下雪了！又濕又冷 玉山積雪逾3公分

2019-03-11 11:14

忍14年 才知是僵直性脊椎炎

2019-03-11 01:00

搶救腦中風 注意3點+黃金3小時

2019-03-11 01:08

選才與留才 企業應盤點的三個問題

2019-03-10 14:03

不被綁死 醫界：工時應保留彈性

2019-03-11 00:02

六歲圓仔要回大陸相親？ 北巿動物園：八字沒半撇

2019-03-10 13:17

高雄「猜心泡芙」台北快閃 酥脆泡芙裡藏暖心故事

2019-03-10 19:49

政府大推台灣Pay 民眾：怎麼不能繳電費？

2019-03-11 11:10

影／來看！雪山大降雪 銀白世界積雪逾半公尺

2019-03-11 11:25

孕婦勤抹妊娠乳液 體內塑化劑高恐影響胎兒

2019-03-11 10:08

到日本行銷6天台灣觀光 業者：花東還是很熱

2019-03-10 21:27

南區就博會成大登場 現場收到1萬6000份履歷

2019-03-10 17:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top