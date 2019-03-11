A型愛哭、B型說話聲音很大…日瘋傳「四大血型」25宮格性格圖

2019-03-11 12:08 聯合新聞網 綜合報導



日本瘋傳四大血型特徵，網友看了都說準。示意圖／Ingimage 分享 facebook

對於星座都有一派相信的人，不少人在判斷一個人的個性時，會從星座分析。另外，血型也是一種觀點，在日本、韓國更盛行以血型判斷人格的做法，近日在日本微博上瘋傳一組圖片，日本作家分析4大血型的性格特徵，網友直呼「神準」。

對於四大血型普遍的人都有刻板印象，像是A型重情義、B型討厭麻煩、AB型嫌惡世俗、O型講信用重友情等等，而現在有日本作家將血型以5x5的賓果方格設計，以檢視自己的個性與血型是否相符，這組照片也被網友封傳，在日本掀起一陣旋風。

A型人：

在奇怪的地方有原則；不擅長道歉；容易悲觀；好強；不擅長口出惡言；深思熟慮後才行動；和平主義者；擅長配合別人；煩躁的時候不愛說話；容易忽視別人；不坦率；不擅長說明；責任感強；對喜歡的事物會堅持；獨佔慾強；會為了別人勉強自己；常在意很奇怪的點；喜歡努力堅持；直覺很準；初次見面會照顧對方情緒；怕麻煩；愛哭；不擅長拒絕 ；優柔寡斷；不會半途而廢。

A型人性格特徵。圖擷自 微博 分享 facebook

B型人：

比較有常識；不擅長沉默；話題經常轉變；討厭很多人的時候；就算是友人的邀請也會拒絕；討厭閒著沒事；和人交往慢熱；三天打魚兩天曬網；不喜歡的人會一直不喜歡；健忘；大大咧咧；討厭被麻煩；自由奔放；很難冷靜下來；討厭背後說人壞話；不想去察言觀色；距離太近就想逃避；口風很緊；說話聲音很大；不擅長說謊；想做就能做到；無法忍受沒有獨處的時光；生氣起來很嚇人；怕寂寞；喜怒形於色。

B型人性格特徵圖擷自 微博 分享 facebook

AB型人：

熱血行動派；有點懶散；常後悔；沉迷某事異常熱情；沉著冷靜；比起磨磨蹭蹭更喜歡一鼓作氣；不擅長拒絕別人；某些方面很謹慎；容易拘泥不知變通；喜歡被依賴；在奇怪的方面非常頑固；黑白分明；沒長性；領悟力好；易招來誤解；喜歡逞強；常把麻煩掛在嘴邊；不擅長表現自己；怕生害羞；喜歡收集東西；不喜歡人多的地方；喜歡分析別人；擅長社交；表面功夫做的很好；好惡分明。

AB型人性格特徵圖擷自 微博 分享 facebook

O型人：

容易小題大做；拖延症重度患者；容易嫉妒；容易一見鍾情；喜歡跟別人講話；無法長時間持續太拼的狀態；討厭競爭；自尊心很強；說話有點浮誇；很會察言觀色；擅長照顧別人的心情；常因馬虎犯小錯誤；基本上算樂觀主義者；被誇獎後進步更快；意外的宅；不會按照計劃行事；生氣的話就會覺得很麻煩；善於傾聽別人的煩惱；討厭麻煩；口頭禪是「睏」；運氣不錯；總是會記住很奇怪的小事；對人忽冷忽熱；常會先道歉；行動先於思考。

O型人性格特徵圖擷自 微博 分享 facebook

而網友看完有人認為「十分神準」、「B型真的是這樣」，也有人覺得「不准」、「太以偏概全了」。星座、血液分析是一種幫助人判斷個性的方式，但若想真正認識朋友，還是得靠時間相處及細心觀察才能明瞭。