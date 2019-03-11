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唐綺陽星座運勢週報：天蠍賺多花多 雙子人氣夯

2019-03-11 07:33聯合新聞網 文／唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報3/11-3/17

重要星象：水星逆行雙魚，日、水逆將合相，金星在水瓶座

本周水星逆行雙魚，容易有情緒上的困擾及睡眠障礙的問題，或者是潛意識的秘密想要抒發，適合靜心、出門散心，感受內心的訊息。注意交通及溝通方面的問題，當心對某些東西上”癮”的負面影響。日、水逆將合相，心中的秘密浮現，要去處理它、面對它。金星在水瓶座，感受網紅、政客的活躍，個人風格受到歡迎，新世界正在展開中。

工作注意：巨蟹、獅子、天秤、雙魚

巨蟹：抓緊節奏、生活規律，事情跟著上軌道

獅子：專業的判斷及有效的溝通，以免白費力氣

天秤：有效率的帶領大家前進，避免逼迫

雙魚：開始收尾，穩住、進行最後的衝刺

桃花注意：金牛、雙子、水瓶、魔羯

金牛：小心太過自我，避免要求太多、予取予求

雙子：人氣夯，造成戀愛的負擔，需要好好溝通

魔羯：當心過猶不及，多花心思拿捏好分寸

水瓶：適合老夫老妻的居家路線

財運注意：天蠍、射手

天蠍：有進有出、賺多花多，不用太焦慮

射手：理財不要假手他人，親自處理賺更多

健康注意：白羊、處女

白羊：注意頭、臉部的健康問題

處女：當心老毛病復發

請上周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢水星逆行唐綺陽

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