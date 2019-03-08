小孟塔羅：想發財必看！2019年中樂透指數多高

2019-03-08 09:03 聯合新聞網 文／小孟



本報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 中樂透，究竟是福還是禍呢？一切取決於你的行為，畢竟由儉入奢易，由奢入儉難。倘若你因而衝動消費，恣意買房、買車等等，習慣一旦養成這樣，金山銀山也不夠花。此時更要做好財務管理，才不會讓錢從指尖溜走，最好能過著低調的生活，才不會被他人盯上。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2019年中樂透指數多高？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Wróżbita Soleil Tarocistka Magda(Złoty tarot)

A：中樂透指數30%。(錢幣十正位) 分享 facebook

A：中樂透指數30%。(錢幣十正位)

牌面上有一個藏寶盒，空中的十枚錢幣，依序飛進盒子中。

這張牌表示你會幫助到他人。樂透除了買一個希望外，它還有作公益、積功德的意義。一方面總獎金的一些比例，會做為社會福利支出，二方面會為購買的投注站帶來抽成，能為身心障礙者帶來微薄幫助。小孟老師在此提醒你，無論買樂透是否中獎，你會因此造福到一些人。

B：中樂透指數70%。(錢幣六正位) 分享 facebook

B：中樂透指數70%。(錢幣六正位)

牌面上有一位女子，手提裝滿水果的籃子，葡萄藤上也長了錢幣。

這張牌表示你要相信你的直覺。無論你決定用電腦選號，還是使用你的幸運號碼，甚至用夢到的事物給你的靈感皆可。當然了，有時需要持續一段時間，直到神奇的那天發生。小孟老師在此提醒你，這種是上天賜予你的靈感，你可千萬不要讓它錯過囉！

C：中樂透指數99%。(錢幣七正位) 分享 facebook

C：中樂透指數99%。(錢幣七正位)

牌面上有一位披著斗篷的人，拿著刀子修剪樹上的葉子。

這張牌表示你在與他人相處當中要能夠慈悲。「慈」是給予眾生世界利益，「悲」則是憐憫眾生的苦難。因此我們平時要在自身能力範圍內行善積德，與他人說話則要富有同理心，如同「贈人玫瑰，手留餘香」的道理。小孟老師在此提醒你，我們的每一個行為，最終會回到自己身上。

D：中樂透指數50%。(錢幣四正位) 分享 facebook

D：中樂透指數50%。(錢幣四正位)

牌面上有一位長髮女子，她的雙手懷抱著四枚錢幣。

這張牌表示你要好好對待自己。俗話說：「花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排。」當你讓你的身心皆處於好的狀態時，好運才會能聚集在一起，這時若去購買樂透，便能增加中獎的機運。小孟老師在此提醒你，當你的運氣不佳時，可將海鹽溶入水中，用它來沐浴淨化身心。

E：中樂透指數10%。(錢幣三正位) 分享 facebook

E：中樂透指數10%。(錢幣三正位)

牌面上有一本打開的書，記錄了重要的事項，桌上擺放許多工具。

這張牌表示你會謹慎安排你的花費，你鮮少會花錢在靠運氣的事物上。你比較會把錢運用在能夠回收的投資上。因此儘管你有偏財運，卻可能會因為沒有購買，而與之擦肩而過。小孟老師在此提醒你，其實這未必是件壞事，因為你能運用理財之道，將你的財富慢慢累積。