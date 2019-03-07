射手太雞婆、水瓶唱反調 最會惹人生氣的白目星座TOP5

2019-03-07 16:40 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／ingimage 分享 facebook 在生活圈中往往都會遇到一些白目的人，他們行事我行我素，他們的思考邏輯通常都跟別人不一樣，往往沒有考慮別人的感受就做出一些惹怒別人的行為，今天大衛老師就用12星座的角度來幫大家分析，到底哪幾個星座是白目鬼TOP5會有哪些?

前五名星座

第一名：射手座

射手座的朋友個性就是我行我素，在人際關係上有時候會因為太過熱心而導致給人有雞婆的感覺，加上射手座處理事情方面通常都沒有耐性，所以當事情遇到突發狀況後，射手座就會想把麻煩推給別人，這種行為特質就會讓別人很不舒服，這時候就會讓別人覺得射手座很白目，很生氣，白目指數90分。

第二名：水瓶座

水瓶座就是一個喜歡搞怪的星座加上自己的思考模式有種外星人的特質，常常讓人無法理解他們的邏輯在哪裡，水瓶座就是一個活在自己世界的星座，通常都是用自己的想法在跟別人相處，標新立異的個性容易做出唱反調跟別人不一樣的事情，白目的行徑讓周圍的人都會快速發火，白目80分。

第三名：摩羯座

摩羯座的朋友很容易壓抑自己的情緒，因為天性保守不想惹麻煩，所以只要遇到不開心的事情，摩羯座就會忍住不說，等到自己忍到極限才會全部爆發，但通常這種情形都會讓周圍的人嚇到，或是要面對的人也會一時反應不過來，因為摩羯座一爆發一定就是加倍反應，但其實如果早點溝通其實不會搞得那麼複雜，不過摩羯座的個性就是這樣，有事情都不會說都會忍到最後一刻才說，就會讓人覺得白目，讓人生氣，白目指數70分。

第四名：雙魚座

雙魚座就是一個天馬行空的星座，在生活中充滿了無限的幻想，但是等到真正要面對壓力的時候又會開始逃避，而且都會希望周圍的人可以幫忙，自己都不會努力認真去突破困難，加上會依賴的個性，往往會讓人覺得只會一直擺爛等待救援，消極的態度會讓人覺得很白目，常常使人生氣而不想再幫助下去，雙魚座還是要學習做好自己的本分，個人形象才會好轉唷！白目指數65分。

第五名：牡羊座

牡羊座就是一個非常衝動的星座，做事情通常都沒有三思而後行，往往闖禍都要讓周圍的人來幫忙收拾，加上牡羊座又是一個真性情的星座，正義感又非常強，遇到不正義的事情，牡羊座脾氣一來又開始變成正義魔人，但是人與人之間相處需要更多圓滑才是好的，牡羊座就是太過直接，往往讓人沒有台階下，事情也越用越混亂，牧羊座的白目就是衝動，冷靜一下人緣會更好唷！白目指數60分。

其他星座分析

金牛座

金牛座就是一個非常穩重的星座，他們在人際關係上非常的保守，而且金牛座的人不喜歡複雜，他們喜歡簡單的人際社交，金牛座對人的包容度也是非常高的，他們就算不開心也會自己把情緒消化掉，絕對不會去影響別人，白目行為的發生機率很低，金牛座可以說是不會白目的星座，他們遇到衝突也會懂得裝傻，處事方面很圓滑，白目指數10分。

雙子座

雙子座屬於非常聰明的星座，思考靈活反應快速，但常常會讓人生氣的地方就是善變，比方說吃個飯一下要約下午一下要約晚上，隨著心情變來變去的，如過是幫忙訂位的人一定會非常惱怒，覺得雙子座到底要變到什麼時候，所以在決定事情前一定要好好想想，才不會造成別人的困擾，不改變當心變成讓人討厭的白目人，白目指數59分。

巨蟹座

巨蟹座就是和平主義者，他們不喜歡吵架也不喜歡衝突，他們熱愛大家團結在一起的氣氛，巨蟹座心思細膩會為別人著想，做起事情讓人特別感到貼心，巨蟹座懂得與人相處的分寸，痛苦自己吞快樂給別人，所以巨蟹座在人際關係都是非常好的，負面新聞通常很少，發生白目的機率也不高，白目指數5分。

獅子座

獅子座的朋友非常注重自己的形象，獅子座就是一個非常愛面子的星座，絕對不會讓自己在人際關係上名譽受損，所以獅子座機率很低會做出白目的事情，獅子座做事情很有自己的風格，他們不拘小節行事大器，人際關係上都是亮麗的一群，在團體中富有領導魅力又會照顧人，人緣極好很受大家歡迎，白目指數17分。

處女座

處女座的朋友就是一個完美主義者，他們對自己非常的要求，因為他們不喜歡給別人不好的觀感，處女座的自尊心也是非常強，他們就是喜歡自己在別人眼裡是有價值有地位，所以處女座非常的自律，他們時時刻刻都會注意自己的行為，他們要求的是自己，不會把壓力轉移在其他人身上，所以處女座也是很難會做出白目行為的人，在人際關係上，處女座給人的評價都是很高，也很受歡迎，白目指數19分。

天秤座

天秤座的人緣非常好，他們在人際關係上就是一位社交高手，他們在社交中懂得察言觀色，他們面面俱到誰也不得罪，說話的方式也很圓滑，不會讓人有不舒服的感覺，天秤座很會做人，他們可以同理別人的心情，會用對方喜歡的方式互動，白目行為幾乎沒有，天秤座也是很有品味的星座，他們大方不計較，也不會有小鼻子小眼睛的舉動，所以交際上很出色，白目指數30分。

天蠍座

天蠍座的朋友個性很冷靜，對於人事物他們有很強的觀察特質，在不確定的情況下天蠍座絕對不會暴露自己的想法，在人際關係上算是非常沉穩的星座，天蠍座也是屬於很敏感的星座，他們會想得非常多，所以天蠍座在做事之前他們都會謹慎行動，做出白目的行為通常不會，所以在社交上天蠍座也是很受歡迎的，加上很有自己的做事原則，往往也會得到許多的尊重，白目指數25分。

文／清水孟國際塔羅連鎖占卜師（大衛老師）