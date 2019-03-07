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年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

過完年，換工作的念頭蠢蠢欲動，不管是內部轉職、回鍋老東家、或是跳槽到新公司，想必都要經過一番天人交戰，在換與不換中拉扯。不過有些人在轉職上特別有決斷力，目標明確，毅然決然換工作也從不後悔，今天科技紫微網就從面相為大家分析一下，他們有哪些特徵？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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耳斜

耳斜的人有隱藏的自戀性格，覺得自己能力出眾。在一個崗位上工作了一段時間，發現自己的才能沒有被人賞識，職位沒有得到提升，就會勇敢地辭職，努力跳槽，追求心目中的職場地位。勇於表現自己，透過跳槽來加薪，或是爭取到更多的升遷機會，就是他最大的本事。

　

髮際低垂

髮際低垂的人往往定力都不太強，容易被更好的東西吸引。一旦發現更有誘惑力的職缺，就會想要跳槽，像是更棒的薪資福利、更高的職務頭銜，都很可能被深深吸引，想要衝一波試試看。或許在旁人眼裡有些勢利眼，其實他的目標很明確，對自己設下的工作目標不會輕易妥協。

　

眉毛粗濃

眉毛代表著一個人的事業慾望，眉毛粗濃的人，有很強的事業心，對未來抱有雄心壯志，想要闖出一番事業，很難安穩待在同一個工作崗位上。甚至會希望嘗試不同的工作，累積創業的經驗與養份。所以他會持續努力尋找更有前景的工作，期許未來能擁有自己的事業版圖，為員工打造理想的工作環境。

　

【延伸閱讀】

想換工作？為你解析年度跳槽運

占星鑒定，你未來的事業成就？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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