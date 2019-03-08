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【測字】小心被利用！直擊你的性格弱點

2019-03-08 11:21聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有一句話說：「可憐之人必有可恨之處。」雖然這句話未必完全正確，但也說明了大多數人的看法。實際情況是，人若是被欺負或處於不利地位，有時是因為性格有某些弱點，造成他人對你軟土深掘。回頭檢視一下自己的性格，你最容易被別人利用的弱點是什麼呢？讓我們用測字來直擊你的人性弱點！

圖片來源／Shutterstock
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請先從以下6個漢字中，憑直覺選出一個，然後再看答案。

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選第一字：火

你的性格很容易衝動，只要受到刺激，一點就燃。這種暴躁的個性很容易被他人利用。若是有人想要挑起事端，故意激怒你，你就會中了別人的圈套。建議你，任何時候都要保持平常心，遇事不要衝動。想都不想就付諸行動，只會更容易失敗。

　

選第二字：心

心軟的毛病會導致你容易被人利用。你可以對人產生同情心，也可以主動去幫助一些需要幫助的人，但是千萬不要同情心氾濫。如果遇到存心不良的人，他們便會抓住你心軟的弱點，讓你對其產生同情心，繼而肆無忌憚地利用你。

　

選第三字：卡

你容易因為他人的一句話就改變自己的選擇，這成了你容易被他人利用的弱點。其實，這個缺點主要是來自沒有自信，讓你不斷否定自己的決定。信心是由自己建立的，不要輕易被別人的想法左右，做自己想做的事、下自己認為對的決定吧！

　

選第四字：安

惰性是你最容易被別人利用的弱點，甚至會在關鍵時候給你致命的一擊。早上當鬧鐘響起時，你總會想著再睡五分鐘，多睡五分鐘沒關係，但後面還有多少個五分鐘呢？這樣的惰性會慢慢的消磨你自身的意志，成為你前進路上的絆腳石。

　

選第五字：權

你很迷信權威，對於有地位、有威信的人說的話從來深信不疑，這會成為你被別人利用的弱點。只要有人對你說這是專家、是某某方面的權威，你就會失去是非判斷能力，心甘情願的把錢送進對方的口袋。

　

選第六字：好

你是一個值得交的朋友。當你信任一個人時，你會不求回報的幫助他，完全不考慮對方是否值得真心相待，這也成為你容易被別人利用的弱點。某些不懷好意的人，會先努力取得你的信任，然後想方設法的利用你，讓你一次又一次的對他提供幫助。

　

【延伸閱讀】

神曜推命，算出你的敗運弱點？

你未來會更幸福？宿命秘術揭曉

　



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