親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春遊補助出爐
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「瑪麗亞比喻菲人」遭批 韓國瑜：絕沒歧視之意

表面都喊「我好窮」 私下卻超會存錢的5大星座

2019-03-07 15:30聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

你的身邊是不是有那麼幾個朋友，每當別人吆喝著要他們請客，或是揪團聚餐花大錢的時刻，他們總是眉頭一緊、兩手一攤，喊著「我很窮，身無分文啊！」，然而在必要時刻，像是買車、買房時，他們卻能生出一筆錢。讓人不禁懷疑，他們是真的窮，還只是喊喊而已？科技紫微網下面就為大家揭曉，有哪些星座表面喊窮，私下卻很會存錢。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

金牛座

存錢方式：省錢、存錢雙管齊下

金牛一向務實，對金錢亦十分看重。若他們手邊沒有幾個存摺、銀行沒有一定的積蓄，平常心裡就不會踏實。他們喜歡為自己訂立存錢目標，然後為了達到這個目標值而賣力的賺錢、節約用錢、努力存錢。因此，當你看到他們用錢不夠大方，誤以為他們窮時，私底下他們可是小富婆、小富翁喔！

　

巨蟹座

存錢方式：努力賺錢，謹慎花錢

沒有安全感的巨蟹，他們喊窮不是喊著好玩而已，而是真心覺得自己不夠富裕。只要他們沒有達到內心那個積蓄門檻，就無法放過自己，必須不斷鞭策自己繼續努力賺錢、小心謹慎花錢。當然，他們之所以會這樣，主要原因都是為了給自己在乎的另一半、深愛的家人，一份幸福美好的生活。

　

處女座

存錢方式：殺價成癮，存錢成精

處女座只要一有進帳，就把它們分到不同戶頭，專款專用，量入為出，自然存得到錢。他們特別厲害的是，很計較「錢一定要花在刀口上」。他們的殺價功力一流，不會像買菜大嬸那樣只計較一根蔥、幾塊錢而已；處女座會把他們挑剔的天性在這裡發揮得淋漓盡致，既然要殺，就殺大筆的！他們會說到賣家都開始懷疑自己的商品，不得不降價售出。

　

摩羯座

存錢方式：善用規劃，活用軟體

永遠把計畫擺第一的摩羯座，不但是工作狂，對於支出開銷也非常有自制力。他們能夠客觀列出薪資與開支細項，制定出完整的存錢計劃，然後找一套功能強大的記帳軟體或app，讓每一筆進帳和開銷一清二楚。他們會嚴格落實自己訂定的存錢計劃，一旦有超出計畫以外的開銷，便會再三檢討與調整，可以說是存錢狂人。

　

天蠍座

存錢方式：穩定投資，保守為王

天蠍座的金錢慾望非常旺盛。他們渴望有錢有權，但又不想讓大家看透他的企圖心。他們偏好以基金、保險的方式，分月分年支付，長期下來，便能幫自己積攢下一些錢財。由於這種保守型的投資方式不會有太大的起伏，表面看不出什麼變化的蠍子，在私底下安心儲蓄、默默投資，早已獲得了好幾桶金。

　

【延伸閱讀】

存不了錢？姓名看你有無偏財運

靈視未來的你，財富走晚運？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網偏財運薪資

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

年後職場大洗牌！你是勇敢轉職、越換越好的面相？

2019-03-07 13:57

每日星座運勢／天蠍有奇遇愛情運旺 獲得同事信賴

2019-03-07 00:00

不講意義講義氣！骨子裡有江湖味的星座TOP5

2019-03-06 15:43

就是不想被束縛！最享受單身幸福TOP3 你上榜了嗎？

2019-03-06 11:46

拒絕長大的精靈 雙星組合 - 天同太陰

2019-03-05 11:07

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始 獅子老毛病復發、射手注意溝通

2019-03-04 07:00

殺破狼周運勢／金牛工作接受新挑戰 獅子瞬間墜情網

2019-03-03 00:00

小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12

被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52

人生必有5個星座閨蜜 處女幫付錢、第一名讓妳好幸福

2019-02-18 14:02

每週生肖／惟中大師：兔小心壞朋友、肖豬工作遭苛責

2019-02-18 08:00

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

人生如牌局！你想贏得豐厚的籌碼 還是打一手精彩好牌

2019-02-14 15:44

想加持好運？2019年幸運方位和幸運色幫你一把！

2019-02-14 15:00

情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

2019-02-14 09:15

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00

金豬年投資運勢 12生肖錢來也

2019-02-09 13:58

好煩到底該留還走？12星座的你年後適合「跳槽」嗎

2019-02-08 18:00

過年想發財找他就對了！2019「星座財運最佳組合」

2019-02-08 14:00

詹惟中解析：憲哥兒有貴人相 歐陽姐妹誰強運？

2019-02-08 08:00

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

2019-02-06 08:00

金豬報喜迎好運 蔡上機解析2019年12生肖財運

2019-02-06 07:51

牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00

指點迷津！過年走春遇桃花 單身星座必去好地點

2019-02-05 08:00

不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

星座善用香氛 新年運氣加分

2019-02-03 13:12
看更多

熱門文章

IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07

螢螢之光好浪漫！5大賞螢火蟲勝地 錯過就要再等1年

2019-03-06 17:21

不必等旅展搶餐券！這9家飯店自助餐5折起

2019-03-07 10:46

強烈大陸冷氣團發威 吳德榮：今晚明晨低溫恐10度

2019-03-07 07:45

轉身就放「屍臭屁」 50多歲的他竟是大腸癌

2019-03-06 18:01

又濕又冷！強烈大陸冷氣團來了 北台灣下探11度

2019-03-06 22:03

就業歧視「年齡」最嚴重 這年紀的女性最吃虧...

2019-03-06 19:27

侯佩岑為何美麗10年不變？「凍齡美肌5大秘訣」一定要學會

2019-03-06 18:32

發哥、周董、余文樂都愛吃 「華嫂冰室」來台北了！

2019-03-06 18:32

春遊補助4月開跑 看清各縣市補助方案再出發

2019-03-06 17:45

月亮歌后李珮菁傳輕生送三總 醫：兩個動作救人一命

2019-03-06 15:44

12萬台幣Gucci米奇包 網拍1000元有找？

2019-03-07 08:39

影／智慧回收機 小資族集點換商品 回收嬤5倍變現

2019-03-06 18:24

驚蟄到冷氣團發威 中醫師提醒注意這幾件事

2019-03-06 19:29

胡宇威睡袍穿出門？Gucci漢神店開幕 獨家包款限量上市

2019-03-06 16:20

不實廣告藏陷阱 食藥署：上網查詢

2019-03-06 18:45

名人代言誇大不實 陳維齡代言被北市罰最多次

2019-03-06 18:24

90%人不知道！早餐吃雞蛋有5大好處 會變瘦、不變笨

2019-03-07 12:26

韓女星Jennie仙氣爆棚 許瑋甯爆乳黑衣應戰

2019-03-06 21:06

每日星座運勢／天蠍有奇遇愛情運旺 獲得同事信賴

2019-03-07 00:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／煮飯遇到愛

2019-03-07 06:00

立委提降菸稅 反菸醫：殺人政策為何要推？

2019-03-06 20:18

擴大公幼比率 5年後擴增至3千班

2019-03-06 23:36

不講意義講義氣！骨子裡有江湖味的星座TOP5

2019-03-06 15:43

【心情點滴】蘇亞／珍貴的友情

2019-03-07 06:00

「3點1刻、迷客夏、飛燕煉乳」跨界出蛋糕！只有這家超商獨賣

2019-03-06 16:46

擴大國旅暖冬獎勵日月潭才入列 核銷與申請卻不成例

2019-03-07 08:21

就算孤獨也別回顧 面對舊愛放下4執念是解脫

2019-03-06 22:38

全台能否解除旱象 這個周末假日是關鍵

2019-03-06 18:24

肯德基推「超值雞省99元」 幫民眾省荷包出國

2019-03-06 21:18

志玲姐姐腰臀線超級性感 是芭比娃娃真人版嗎

2019-03-07 11:30

司機天天外食常便秘 大腸鏡檢查切掉瘜肉就改善了

2019-03-07 09:09

「全台最美車站」多良車站 3/11起關閉3個月整修

2019-03-07 14:02

靠鑽石點亮造型！《如懿傳》皇后董潔優雅造型美翻紅毯

2019-03-07 09:16

時尚媽咪Melody不等老公送 OMEGA新女表搶先上手

2019-03-07 07:42

影／今晨玉山積雪1公分 氣象局：今晚各地濕冷

2019-03-07 07:33

配合降雨 水利署加強引水儲於水庫

2019-03-07 05:57

阿里山櫻王花開5成了 花季前夕園區動員淨山

2019-03-06 15:41

東區「小小樹食」新菜登場 創意蔬食顛覆味覺

2019-03-07 00:35

油價預測搶先看！國際減產台灣下周汽油恐漲1.1元

2019-03-07 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top