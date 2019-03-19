12星座必學！今年讓你越愛越甜的小秘訣

2019-03-19 08:48 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

愛情是甜蜜的事業，但很多情侶在熱戀期消退之後、或者結婚以後，總是難以再保持新鮮感，只能讓愛情一步步走向平淡無味。怎麼才能讓感情美好如初呢？今天，科技紫微網就來告訴大家，12星座在2019年越愛越甜的保鮮劑是什麼。

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牡羊座

愛情保鮮劑：多聽伴侶意見

羊兒們在2019年的感情發展，將會如四輪驅動車般既穩又快。遇到談婚論嫁、外出旅行等事時，多聽伴侶的意見，便能讓你的愛情更加甜蜜與和諧。

金牛座

愛情保鮮劑：多與伴侶溝通

牛牛與戀人的關係在2019年會邁向新的階段，然而也會經歷一些歷練。想要少一些磨難、多一些甜蜜，那就把你的想法攤開來，多與伴侶溝通吧！

雙子座

愛情保鮮劑：學會創造快樂

雙子座的2019年能充分體驗到愛情的美妙。兩個人的默契更足了，也更容易讀懂對方的內心密碼。在一起時，多製造一些快樂的氛圍，愛情將會甜蜜得羨煞旁人呢。

巨蟹座

愛情保鮮劑：日常關心不能少

這一年你容易因為忙於工作而忽略了伴侶，小心感情進入冷凍期喔！平日裡就算工作再忙，日常的關心也不能少。天冷時的一句叮囑、生病時的一杯熱水，都會讓愛的溫度長久留存。

獅子座

愛情保鮮劑：學會寬容對方

所謂愛屋及烏，喜歡她，就會喜歡她的一切，包括她的小任性、小調皮、小脾氣。控制好自己的情緒，是你今年感情的必修課，只要多點寬容，生活幸福指數就能提高不少哦！

處女座

愛情保鮮劑：多點獨處時間

這一整年的愛情整體走勢不錯，會是感情升溫的好時機。趁著時光正好，和伴侶多出去走走吧！增加獨處的時間，會讓你們重溫熱戀時期的甜蜜。

天秤座

愛情保鮮劑：照顧對方的感受

今年的感情問題一定要小心處理，遇事千萬不要以自我為中心，這樣會造成對方的誤會。凡事多換位思考，多照顧對方的感受，感情甜蜜的時間才會持續得更久。

天蠍座

愛情保鮮劑：培養相同的愛好

今年會充分感受到二人世界帶來的幸福與快樂。若想要更多加倍甜蜜的幸福片段，可以多培養一些相同的興趣愛好，一起去做喜歡的事情，一定能夠越愛越甜。

射手座

愛情保鮮劑：多說親密的話

2019年的愛情表現呈現冰火兩重天。好的時候連空氣都是粉紅色，差的時候卻會火藥味十足。想要保持永遠的粉紅氣氛，就在平日裡多說些情話吧！

摩羯座

愛情保鮮劑：勇於表達愛意

愛要大聲說出來，還要經常時不時的讚美對方。這樣，你們的感情就會如愛情偶像劇的情節一樣甜蜜，關係也會更進一步發展哦！

水瓶座

愛情保鮮劑：別太在意細節

經常因為雞毛蒜皮的小事吵架，感情當然容易出現裂痕。既然相愛又何必矯情，放過那些細節上的小事情，學會好好相處才是愛情的保鮮劑。

雙魚座

愛情保鮮劑：多點生活情趣

感情中誰不喜歡浪漫呢，生活也是需要儀式感的！在與伴侶相處時，記得細心一點，把伴侶說過的每一個小事都牢牢記住。再多添點生活情趣，常常送些小驚喜，就一定能越愛越甜了。

愛情並不是從始至終一成不變的，它需要你們的共同經營，共同努力。若不懂得用心澆灌、盡心保鮮，愛情之花終將逃不脫凋謝的命運。

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