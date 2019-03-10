殺破狼周運勢／雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

2019-03-10 00:00 聯合新聞網 文／殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年3月11日~3月17日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到在金錢宮位的火星影響，會收到重要朋友的紅色炸彈，荷包要失血了。此時會有許多交際應酬的邀約，在打點人際關係方面會花很多錢。

感情運方面，在精神宮位逆行的水星與太陽呈現合相，曾經喜歡過的對象會對你的近況按讚，或是在此時聯絡你，讓你又驚又喜。某些白羊座目前與另一半暫時需要遠距一陣子，會感到有些寂寞。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，目前的職務會有些瓶頸，換工作的想法又開始萌生，然而此時又尋求不到比目前待遇更好的工作，使你感到苦惱。

金錢運方面，在金錢宮位的火星受到金星影響，會增加許多預期外的支出，同時容易受到一些誘惑，金錢消耗速度迅速。對朋友出手大方，導致月底的生活費用拮据。

學業運方面，在學業宮位的木星受到退行的水星影響，目前的成績、報告、論文、作品受到矚目，卻有一些細節不斷來回修正，無法順利將學業成果交出。

金牛座：

整體運勢：

工作運方面，金星在志業宮位加持，在職場上表現受矚目，業績亮眼，有很多案件指名要你承接，使得工作非常忙碌，分身乏術。某些金牛座會忙到過勞。

人際關係方面，在人際關係宮位逆行的水星與太陽呈現合相，很久不見的老同學相約聚會，一起溫故知新，會再度熟絡起來。某些金牛座可能在路上巧遇很久不見的朋友，使你感到很驚喜。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的木星受到在人際關係宮位逆行的水星影響，當心好幾年不曾打過招呼的朋友突然在社群網站傳訊息給你，對方會找你借錢，或是推銷一些沒用的東西給你。

健康運方面，在命宮的火星相位不良，體力消耗得十分迅速，容易感覺疲累，卻不能好好休息。某些金牛座容易因此爆發急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療，此時要注意血光之災，容易發生意外傷害，要特別注意人身安全。

感情運方面，在慾望宮位的木星受到逆行的水星影響，無法戒斷對前情人肉體上的習慣，也許彼此都有新對象，也會保持著炮友關係，這會嚴重影響到目前的戀情。

雙子座：

整體運勢：

學業運方面，金星落在學業宮位，各種考試與報告的成績都十分優異，會成為校園裡受人矚目的人物。某些雙子座在這段時間會尋求到十分憧憬的指導者教導，學業進步迅速。

遠行運方面，金星落在遠行宮位，遠行的食宿與交通待遇會較為奢華，然而緊湊的行程也沒有太多時間可以休息。某些雙子座可能會因為時差的關係睡眠不足，精神狀況較不理想。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在志業宮位退行，受到夥伴宮位的木星影響，可能會被豬隊友牽連，工作不斷需要來回修正，與同事溝通不良，會發現職場的工作流程必須做些修正。

感情運方面，在感情宮位的木星受到志業宮位退行的水星影響，工作有許多不可預期的問題發生，使得你必須取消重要的約會處理，造成兩人之間的不愉快。

金錢運方面，在財務宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，有些財務方面的問題必須尋求法律途徑解決，十分麻煩。此時也要當心投資理財不當，遭受到強制手段凍結帳戶，使你無法使用某些金錢。

巨蟹座：

整體運勢：

金錢運方面，金星落在財務宮位，買東西可獲得優惠的折扣回饋，或是得到你非常喜愛的贈品。有投資習慣的巨蟹座，此時會有不錯的獲利，不過賺得快，花得也很快，與朋友吃喝玩樂馬上就花掉了。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與海王星有良好連結，有來自海外的朋友來拜訪你，會花很多時間與金錢招待對方，對於不同的文化交流感到有趣。某些巨蟹座這一陣子會頻繁與異國人士接觸，很需要加強語言溝通能力。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到退行的水星影響，接到一些必須使用外語的任務，此時會覺得溝通能力不足，感到沮喪。某些巨蟹座工作不斷來回修正，能力上受人質疑，會開始思考在專業領域繼續進修的可能。

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，在冷靜的這段日子，可曾想過自己是否擁有愛人的能力？如果只想享受被愛，或許就是你至今無法再戀愛的原因。

健康運方面，在疾厄宮位的金星受到火星的影響，當心著涼感冒，喉嚨發炎，容易失聲。最近會感覺較為慵懶、沒有元氣，對於每天庸庸碌碌的生活產生倦怠。

獅子座：

整體運勢：

感情運方面，金星落在感情宮位，同時戀愛宮位有木星長期進駐，與喜歡的對象情感正在如膠似漆的熱戀狀態，會花非常多的金錢寵溺喜歡的人。某些獅子座，容易把愛投射在追星或是寵物身上，傾家蕩產也無怨無悔。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的金星影響，某些同事無能又懶惰，使得你在職場上得概括承受別人的爛攤子，必須要處理許多突發狀況，工作量暴增。

金錢運方面，在財務宮位逆行的水星與太陽呈現合相，會有一些重要的用品必須在此時換新，荷包大失血。此時要當心遺失錢包與手機，信用資料必須要重辦。有些帳戶的金錢會暫時無法動用，使你感到很不方便。

健康運方面，在疾厄宮位逆行的水星與太陽呈現合相，會是容易被傳染流感的時期，一旦感冒了，會花較多的時間療養，很難痊癒。土星與冥王星合相在健康宮位，被某些慢性疾病困擾已久，雖然都是小問題，卻一直無法根治。

處女座：

整體運勢：

工作運方面，金星落在工作宮位，會承接一些光鮮亮麗的任務，看似非常艱難，但實質上獲得的好處是不少的。某些處女座會需要到外地出差，會有時間順便在異地瀏覽觀光一下。

感情運方面，在感情宮位逆行的水星與太陽呈現合相，前任情人會對你提出復合的要求，心裡有些高興，但理性層面知道兩人不適合。某些處女座會發現目前喜歡的對象與前任有些相似的部分，對於這樣的巧合感到不可思議。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到金星影響，到外地出差、旅行、打工渡假、交換學生、留學、外派工作的處女座，此時會感覺水土不服，身體狀況較不理想，出門請把常備良藥帶在身上，在外地也要注意交通安全。

學業運方面，在學業宮位的火星受到金星影響，寫作業容易偷懶，當心被老師退件重做，反而造成功課累積更多，得不償失。考試則容易粗心大意，犯下不該犯的錯誤，成績不理想。

健康運方面，在健康宮位的金星受到火星影響，容易著涼感冒、喉嚨發炎、失聲，要特別注意保暖。外出盡量戴著口罩，避免受到病毒感染。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，金星落在戀愛宮位，會有天菜級的人物接近你，讓你心花怒放，不過由於金星受到火星影響，要特別當心爛桃花，對方可能想向你推銷直銷產品，或是覬覦你的金錢。

旅行運方面，木星落在旅遊宮位，會因為工作的關係需要出差，差旅待遇不錯，同時有許多時間在外遊覽。某些天秤座會發現離家不遠的地方有一個世外桃源，可讓你在心煩的時候散散步、喝個下午茶，放鬆心情。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在工作宮位退行與太陽合相，工作出包的機率較高，常常需要不斷來回修正，在職場跟許多人溝通不良，同時有很多重要的電子用品在此時故障，會是許多事務進行較不順利的時期。

健康運方面，水星在健康宮位退行，流感不斷重複感染，很難痊癒，甚至因此影響心肺功能。火星在疾厄宮位相位不良，當心血光之災，容易發生意外傷害，有些疾病容易在此時惡化，嚴重的話甚至需要動手術治療。

學習運方面，在學習宮位的木星受到工作宮位的的太陽、水星影響，因為需要打工賺錢，放棄一些課程，導致某個科目被當掉。某些天秤座會在重要考試時間生病，成績受到影響。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，與前情人舊情復燃，兩人都有復合的意願，此時必須要有一些共識，將過去存在於兩人之間的問題解決掉，才有可能走得長遠。

金錢運方面，木星落在金錢宮位，會砸大錢參加偶像的演唱會，傾家蕩產也在所不惜，某些天蠍座在吃喝玩樂上的花費較多，生活比較奢侈，但因為都花在自己身上，你覺得這些錢花得很值得。

本週須注意的部分：

工作運方面，在面試宮位的土星與冥王星逐漸呈現合相狀態，尋求新工作或是洽談新合約都會顯得力不從心，覺得目前的大環境不太理想。在職場上與同事或客戶溝通不良，會懷疑自己的表達能力出了什麼問題。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到火星影響，附近鄰居正在裝潢，嚴重干擾到你的休息時間。居家環境也感覺較為雜亂，需要清理掉一些不需要的東西。

射手座：

整體運勢：

面試運方面，金星落在面試宮位，此時面試新工作或是洽談新的案件都十分討喜，很快就能被錄取。然而金星受到工作宮位的火星影響，新的工作或案件將會使你的生活非常忙碌，要開始收心了。

戀愛運方面，金星落在溝通宮位，單身的射手座會藉由網路、旅遊、學習結識有好感的對象，會一見如故，有很多話題可以聊。有對象的射手座不妨與喜歡的人規劃一個短程的旅行，兩人的關係會因此有進展。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位退行的水星與太陽呈現合相，與家人溝通不良，某些問題一直在同樣的點上鬼打牆，似乎有些心結打不開。居家生活重要家電容易故障，必須換新。

健康運方面，在健康宮位的火星受到金星影響，當心血光之災，同時注意交通安全，此時也容易罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。某些射手座會感覺體力消耗特別迅速，容易疲累，工作當心過勞，超過負荷。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星呈現合相，目前的收入完全無法應付生活開銷，對於金錢的流逝感到焦慮。甚至會有一些債務一直無法償還，增生的利息讓你的負擔越來越重。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，在戀愛宮位的火星與命宮的土星、冥王星有良好的連結，儘管陷入辛苦的愛戀，有許多現實層面的問題要面對，但只要能見到對方，兩人能在一起，就會覺得愛是甜的。

金錢運方面，金星落在金錢宮位，手上有餘裕的金錢，為自己與喜歡的人買些好東西，一起品嚐美食，會覺得這些錢花得很值得。某些摩羯座會花錢在孩子或寵物身上，讓他們過得健康快樂，你也會感覺很幸福。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在面試宮位退行，與太陽呈現合相。原本以為可以順利進入理想的單位工作，會發生變數，使你必須重新尋求新的工作機會。某些摩羯座在職場與人溝通不良，發生很多誤會，工作方向不斷需要修正。

健康運方面，土星與冥王星合相在命宮，有些身體上的小問題可能不算是疾病，卻使你的生活受到干擾，此時會是許多慢性疾病好發的高峰期，這些病痛正提醒的你，過去你並沒有好好善待自己。

交通運方面，水星在交通宮位退行，與太陽合相，此時會是交通工具故障的高峰期，需特別注意交通安全，同時當心發生行車糾紛，容易被開罰單。搭乘大眾運輸工具也常常搭錯車、坐過站，造成嚴重的遲到。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入命宮加持，此時是桃花盛開的時期，會有一些人有意無意對你表示好感，甚至被告白。然而許多水瓶座目前無心於戀愛這件事上，對於新戀情的接受度較低。

人際關係方面，木星落在人際關係宮位，所謂的貴人，並不一定會在金錢上給予你直接的援助，也許只是給予一個重要的機會，使你脫離困境。這樣的人其實就在你週遭，要好好珍惜。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到金星影響，注意家中電器、爐火的使用，一不小心容易釀災。此外要注意門戶安全，當心宵小入侵。家宅會有些問題必須修繕，此時生活環境處於一團亂的狀態。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，與太陽呈現合相，該入帳的資金被拖延，使你的經濟狀況受到影響，對金錢會產生焦慮感。此時會有許多日常生活所需的家電、用品必須汰換，預期性的支出暴增。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，水星在命宮退行，與太陽合相，會在此時與前情人見面，景物依舊，人事已非，雖然對方會想與你再續前緣，但感覺已經回不去了。

學習運方面，在學習宮位的火星與人際關係宮位的土星、冥王星有良好連結，會遇到較為嚴格的指導者，然而他傳授給你的事物，會非常受用。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在命宮退行，影響著志業宮位的木星，這段時間腦容量似乎被限縮，記憶時間短暫，常常忘東忘西，工作狀況連連，許多事務不斷需要來回修正，會是工作狀況較為混亂的時期。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，幫助週遭的人並不是你的義務，特別是已經有依賴性的朋友。人與人之間的距離該如何拿捏，是很需要學習的。

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