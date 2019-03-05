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拒絕長大的精靈 雙星組合 - 天同太陰

2019-03-05 11:07聯合新聞網 普羅米修士

圖片來源／Unsplash
圖片來源／Unsplash
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在紫微雙星組合的基本介紹中，我們提到了雙星的「物理變化」，也就是兩個主星各自所擁有的原本星性同時忠實地呈現。但是有些雙星組合中的特質，並不是「1+1=2」這種淺顯的基本邏輯可以解釋的，我們稱之為「化學變化」。因此在每一組雙星組合的個別介紹中，也將依照相同的邏輯來說明。

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天同太陰的物理變化

太陰

太陰星的特質一如它所代表的月亮: 雖然明亮但是不似太陽那麼耀眼，也不像太陽讓人立刻感受到它所散發出的熱度；取而代之的是一種內斂、保守的特質。因此，太陰雖然擁有與太陽相似的孝順、顧家本質，但是並不像太陽那麼重視事業及投入社團、公共事務，積極地展現自己的影響力。

內向、害羞、怕生，通常是太陰給人的第一印象，自然也給人一種不易親近的距離感，一如夜空中的月亮。心事暗藏、喜怒哀樂的情緒不外顯，重視自己的形象，永遠希望將自己最好的一面呈限於外，就像世人總是看不到月亮陰暗的那一面。

太陰星屬水，通常屬水的主星大都重視感情。除了男女之情外，太陰也注重人與人之間的感情，尤其是家人之間的感情。細心溫柔加上想像力豐富和情感充沛，造就了太陰多愁善感及略帶神經質、情緒化的個性。紅樓夢裡的「黛玉葬花」堪稱太陰多愁善感的代表作。

雖然個性中帶有多愁善感的特質，但是太陰的人生目標仍是追求快樂，絕不虧待自己。個性中帶有童稚的一面，說好聽是「赤子之心」，但本質上仍是帶有孩子氣的倚賴與柔弱。雖然常將「不強求」、「隨緣」掛在嘴邊，但往往只是缺乏自信、凡事被動的理由與藉口。

外表看似溫和、順從、好說話的個性，常讓人誤以為太陰很好欺負。但是一提到「為家人無私地付出」與「捍衛自己完美無瑕的形象」這兩件事，你就可以看到太陰背後巨大的身影與強韌的自我防衛能力。原因無他，只因這兩件事是太陰引以為傲、誓死保護的自我價值。

推薦閱讀:是物理變化還是化學變化？ – 談紫微雙星組合

太陰坐命，其福德宮必然有巨門，也意味著太陰生性多猜疑，有時遇事甚至於鑽牛角尖，心胸不夠開放。子女宮必然有破軍，意味著太陰對子女有著不計代價的付出，但也帶有強烈的掌控慾望。僕役宮(部屬宮/交友宮)必然有七殺，代表知心朋友不多、對朋友交往保持一定的距離，也兌現了太陰以家庭為人生重心的特質。

推薦閱讀:無可迴避的人生課題 – 人人都有殺破狼

天同

作為十四主星中個性最溫和的一顆星，天同的溫和善良、待人誠懇、善體人意，讓天同擁有不錯的人緣，甚至是異性緣；與個性最強的七殺形成強烈的對比。自古以來天同被視為福星，也和其以和為貴、不喜歡與人競爭的特質有關: 不喜歡競爭、避免製造衝突，自然就減少被攻擊的機會，成為他人願意親近的對象。「和氣」不見得能讓天同生財，但是帶來好人緣，「福氣」自然就會較他人為多。

另一個「福氣」的來源是天同的生活態度: 生性喜歡悠閒輕鬆、舒適自在的生活方式。能夠坐著就絕不站著(如果能夠躺著，那就更好了)，無論處在什麼環境，天同總會找到一個最舒適的姿態待著。因此「隨遇而安」成為天同的最佳座右銘。比起一票強勢主星為名、為利、為追求自我而跟自己過不去，天同與世無爭、自得其樂的生活態度，的確為自己多製造了一些「享福」的機會。

和太陰類似，天同的特質中帶有童稚之心: 喜歡幻想、帶有浪漫的情懷；無論年紀多大，大都仍保有赤子之心。但是這個「赤子之心」其實也意味著心性如孩童般的倚賴、懶散與不積極。 「與世無爭」的背後真正原因其實是「懶得爭」；「隨遇而安」的背後其實是「無力開創」、「無力改變」，只好有什麼就接受什麼；「人緣好」的背後真正原因也可能是其他人認為天同「不具競爭力」、「不會造成對自身利益的危害」(反正天同不是不會做，就是懶得做)。

「感情問題」常是天同最大的罩門，或是一生難解的課題。由於對感情有很深的期待，一旦遇上了心儀的對象，原本一派悠閒自若的心境就完全走樣。沒有衝勁、安於現狀、不喜競爭的特質，產生了單戀、暗戀、苦戀；心軟、見不得人受苦、優柔寡斷的特質，往往讓自己被動地陷入多角關係而難以掙脫。星性中的童稚之心，常讓自己無法以成熟穩重的態度來面對及處理感情問題。原本想要左右逢源，但是常發生的狀況卻是自己左思右想、左支右絀，最後陷入了左右為難的困境。

天同的父母宮必然有武曲星，也意味著父母對天同而言比較像是提款機，提供生活中一切的物質所需(當然也包括錢)。從另一個角度來看，如果沒有勤奮努力賺錢的父母，又怎麼有能力養出「隨遇而安」、「與世無爭」的天同子女呢?

天同太陰的化學變化

天同與太陰組合之後的特質，大概可以用六個字做為重點: 怕老莫催重情

既然兩顆主星都帶有童稚之心，「赤子之心」變成了天同太陰極力捍衛的特質。說好聽是不讓自己的純真被世俗的價值觀所汙染，但往往是陶醉在自我幻想的世界裡，希望過著與世無爭的日子。「不想長大」、「不想變老」成了明知不可能但是潛藏在心中的願望，但實際呈現於外的卻是「拒絕成熟」，用柏拉圖式的浪漫在過生活。

追求一生快樂享受的太陰，加上生性本就不怎麼勤快的天同，「慢活」就成了天同太陰奉為圭臬的生活處世哲學。「慢活」可以是慢步調優雅地生活: 醒了之後一定要賴床，吃飯一定要細嚼慢嚥、細細品味，買東西一定要貨比三家(但不一定會出手)；心中的OS常是「不要催我!」、「是誰規定今日事一定要今日畢?」

「慢活」也可以是慢工出細活。但是天同太陰的「慢工」，常常是拖到最後一刻才心不甘情不願地趕工或是交差了事，所做出的成果自然也談不上「細活」。

太陰注重親情，天同注重愛情，因此情感才是天同太陰的生活重心: 「有人可以愛、可以疼」及「被人愛、被人疼」，遠比工作上的成就感與金錢報酬更能讓他們產生生活的動力。但也因為生性浪漫以及重感情，不僅容易受感動也容易感動別人，遇上感情困擾或桃花是非的機率也就較其他人來得高。

心地善良、個性溫和、得過且過，不願意勉強別人更不想勉強自己，天同太陰對外塑造了「不與人爭」的形象。但是心中仍有猜疑及軟弱的一面，而「不與人爭」往往是不敢勇敢面對衝突與內在真正需求的理由與藉口。這種矛盾就造成了天同太陰「人前裝和氣，人後生悶氣」的處事態度，讓自己徒增煩惱。

職場的伯樂與千里馬

在職場上天同太陰最適合跟隨命宮主星為武曲貪狼、武曲、貪狼的主管。主管對於行動力與執行力的要求，會讓天同太陰修正「慢工出不了細活」的缺點，處事風格也會趨於務實及注重效率。主管耐磨不耐煩的個性，需要天同太陰的細心與耐性來補足。主管要對部屬多一些耐性，適時地給予關心與鼓勵。雖然主管會認為實質的利益就是最好的鼓勵，但是對於部屬而言，主管滿意的笑容與發自內心誠摯的感謝，會產生更大的激勵效果。

天同太陰最適合帶領命宮主星為紫微七殺、紫微、七殺的部屬。只要天同太陰充分授權，部屬不畏艱難與行動力，可以補足主管執行力與決斷力不足的缺點，而天同太陰也要能夠理解部屬對事不對人的處事原則，以事情而非人情或感情做為溝通的重點。部屬也要認清天同太陰較圓融的處世態度，是讓部屬有更多的發揮空間，而不要隨意挑釁主管的領導威信。

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紫微斗數

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