每日星座運勢／獅子打扮提升桃花運 事業獲得肯定
2019-03-15
牡羊座
試著改變自己。
整體運：★★★☆☆
多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事早準備，以免誤時誤事。感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。
愛情運：★★★☆☆
通過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意自己是否受到大家的喜歡，自然一點就好！
事業運：★★★☆☆
運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。
財運：★★☆☆☆
財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00羽絨白
開運方位：東北方向
金牛座
工作並不輕鬆，精神壓力較大。
整體運：★★★☆☆
雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小視。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。
愛情運：★★★☆☆
愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。
事業運：★★★☆☆
三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。
財運：★★★☆☆
賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-16:00和闐玉白
開運方位：東北方向
雙子座
停下腳步不見得就是停滯不前。
整體運：★★☆☆☆
單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。
事業運：★★☆☆☆
有些固執己見，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。
財運：★☆☆☆☆
財氣一團混亂，對於保守者殺傷力較小，貪心者會產生大筆的損失。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-10:00芒果黃
開運方位：西北方向
巨蟹座
情緒比較低落，今天宜運動。
整體運：★★☆☆☆
今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。
愛情運：★★★☆☆
單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。
事業運：★★☆☆☆
金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。
財運：★★★☆☆
需要主動爭取你的財路。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-08:00淺海藍
開運方位：西南方向
獅子座
穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。
整體運：★★★★★
裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦！工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。
愛情運：★★★★☆
興旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得成就感以及正面的肯定！
財運：★★★★☆
財富的獲得與競爭有關，必須勤勞耕耘並與人競爭。對於頭銜大、職位高的人，幫助較明顯。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-23:00蕃茄紅
開運方位：西南方向
處女座
運勢不佳，心情低落。
整體運：★☆☆☆☆
財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。
愛情運：★☆☆☆☆
感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。
財運：★☆☆☆☆
財氣混亂不穩定，要克制衝動的心性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-15:00琉璃銀
開運方位：西南方向
天秤座
人際關係和諧，外在助力強。
整體運：★★★★☆
今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。
愛情運：★★★☆☆
活躍的一天，穿得美麗帥氣的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合一個人獨處，冷靜地做些分析、推理的工作。
財運：★★★★☆
金錢難題今日可望獲得解決，遇到困難時，只要多用智慧、條件交換，不難找到金援者。貴人來自於長輩與老朋友。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00水晶紫
開運方位：正西方向
天蠍座
用心瞭解他人的想法。
整體運：★★★☆☆
在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。
愛情運：★★★☆☆
單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。
事業運：★★★★☆
即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。
財運：★★★☆☆
今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00葡萄紫
開運方位：西北方向
射手座
運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。
整體運：★★★★☆
愛情運不太妙，一點小的誤會也容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，會有加分作用。
事業運：★★★★☆
很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。
財運：★★★★☆
財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-15:00珍珠白
開運方位：東北方向
摩羯座
別為今後的發展路埋下隱患。
整體運：★★★☆☆
在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。
愛情運：★★★★☆
有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！
事業運：★★☆☆☆
心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。
財運：★★☆☆☆
基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00瑪瑙黑
開運方位：西南方向
水瓶座
懂得合理分配錢財。
整體運：★★★★☆
與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。
愛情運：★★★★☆
今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。
事業運：★★★★☆
工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。
財運：★★★☆☆
金錢流量頗大，但收入還不錯。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：04:00-06:00遠洋藍
開運方位：西北方向
雙魚座
有點脆弱，不要把事情想過了頭。
整體運：★★☆☆☆
稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。
愛情運：★★★☆☆
戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。
事業運：★★☆☆☆
及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。
財運：★★☆☆☆
在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00深茄紫
開運方位：東南方向
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