每日星座運勢／獅子打扮提升桃花運 事業獲得肯定

2019-03-15 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-03-15

牡羊座

試著改變自己。

整體運：★★★☆☆

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事早準備，以免誤時誤事。感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

愛情運：★★★☆☆

通過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意自己是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

事業運：★★★☆☆

運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00羽絨白

開運方位：東北方向

金牛座

工作並不輕鬆，精神壓力較大。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小視。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。

愛情運：★★★☆☆

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

事業運：★★★☆☆

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。

財運：★★★☆☆

賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00和闐玉白

開運方位：東北方向

雙子座

停下腳步不見得就是停滯不前。

整體運：★★☆☆☆

單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。

事業運：★★☆☆☆

有些固執己見，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。

財運：★☆☆☆☆

財氣一團混亂，對於保守者殺傷力較小，貪心者會產生大筆的損失。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00芒果黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

情緒比較低落，今天宜運動。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，總是會緬懷過去，念及舊日戀人會覺得感傷。投資上的眼光不錯，發現新的切入點，不過還是要先做系統分析。工作上容易出現溝通方面的誤會，跟客戶談話最好能解釋清楚一點，不然可能會讓對方誤解。

愛情運：★★★☆☆

單身者會注意身邊的每一個人，但行動力稍嫌不足，有喜歡的人應採取主動才好。

事業運：★★☆☆☆

金錢觀比較淡薄，容易受到同事的慫恿花費錢財在請客上。

財運：★★★☆☆

需要主動爭取你的財路。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00淺海藍

開運方位：西南方向

獅子座

穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。

整體運：★★★★★

裝扮上不用刻意追求時尚，只要穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的眼光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣哦！工作上特別積極，會迫不及待提出自己的見解，希望得到上司的認同。

愛情運：★★★★☆

興旺的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團體活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然忙碌了點，可是能獲得成就感以及正面的肯定！

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關，必須勤勞耕耘並與人競爭。對於頭銜大、職位高的人，幫助較明顯。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

處女座

運勢不佳，心情低落。

整體運：★☆☆☆☆

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放一隻金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動的心性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00琉璃銀

開運方位：西南方向

天秤座

人際關係和諧，外在助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

活躍的一天，穿得美麗帥氣的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合一個人獨處，冷靜地做些分析、推理的工作。

財運：★★★★☆

金錢難題今日可望獲得解決，遇到困難時，只要多用智慧、條件交換，不難找到金援者。貴人來自於長輩與老朋友。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00水晶紫

開運方位：正西方向

天蠍座

用心瞭解他人的想法。

整體運：★★★☆☆

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

事業運：★★★★☆

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

財運：★★★☆☆

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00葡萄紫

開運方位：西北方向

射手座

運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

整體運：★★★★☆

愛情運不太妙，一點小的誤會也容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，會有加分作用。

事業運：★★★★☆

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

財運：★★★★☆

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00珍珠白

開運方位：東北方向

摩羯座

別為今後的發展路埋下隱患。

整體運：★★★☆☆

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

愛情運：★★★★☆

有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！

事業運：★★☆☆☆

心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。

財運：★★☆☆☆

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

水瓶座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

事業運：★★★★☆

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

財運：★★★☆☆

金錢流量頗大，但收入還不錯。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00遠洋藍

開運方位：西北方向

雙魚座

有點脆弱，不要把事情想過了頭。

整體運：★★☆☆☆

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間約會減少，但彼此的感情濃烈；單身者與異性接觸機會多，但想戀愛不易。

事業運：★★☆☆☆

及時的調整不良情緒，抱著積極樂觀的心態面對問題，災難會如過眼雲煙。

財運：★★☆☆☆

在情緒不佳時恐放縱自己玩樂而把錢花光光。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00深茄紫

開運方位：東南方向





