每日星座運勢／巨蟹好運連連受歡迎 事業遇貴人多

2019-03-14 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-03-14

牡羊座

切忌將心血來潮時的想法當作前進的方向。

整體運：★★☆☆☆

小心因說話欠妥當而使自己陷入情感風波，對方醋罈子一翻可得讓你吃不了兜著走；確定好理財方向，對你的投資之路頗有好處；金融機構任職者工作顯得越來越辛苦，且稍不留心就會有虧損。

愛情運：★★☆☆☆

單身者穿粉紅色的衣服可提升戀愛運；有伴侶的人心裡苦悶可找朋友聊聊，會獲得安慰。

事業運：★★☆☆☆

心直口快，容易因為一時口快說出其他同事的秘密，招惹一些不必要的麻煩。

財運：★★★☆☆

最怕與人發生財務紛爭，倘若與人發生財務糾紛容易引發一連串的惡鬥。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

金牛座

思路明確，進退有方。

整體運：★★★★☆

智商走強，不管工作如何紛亂繁雜，還是能做出令人滿意的成績，眾人的好評成了你前進的動力。投資上會有新的局面，看準契機，財源滾滾而來就不在話下。美食愛好者有機會與戀人大飽口福，享受愜意的生活。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在聯誼中結識志趣相投的異性朋友，可望深入交往；已婚者感情甜蜜。

事業運：★★★★☆

人際關係良好，工作上遇到難題容易得到同事的幫助，讓你輕鬆度過難關。

財運：★★★☆☆

你對金錢的慾望是那麼強大，可行動的步調太緩慢，要小心你的動作不夠快而喪失了機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00咖啡棕

開運方位：東南方向

雙子座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

事業運：★★★★☆

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00琉璃銀

開運方位：正北方向

巨蟹座

好運連連。

整體運：★★★★★

今天的你顯得很有親和力，在不知不覺中就能成為大家聚集的焦點；在異性群裡，你也會變得很受歡迎；今天的工作運頗好，可說是順風順水，從事拜訪工作的人，易獲得成功；財運並無大的波動，基本保持收支的平衡。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂充實的一天。

事業運：★★★★★

今日事業走在激烈競爭的軌跡中，所以會異常地忙碌，但所遇貴人頗多，辦事順利。

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘有一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00硃砂紅

開運方位：東北方向

獅子座

送人玫瑰手有餘香。

整體運：★★★☆☆

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契十足，事情完成得很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的神色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

事業運：★★★★☆

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你累積超強的人氣。

財運：★★★☆☆

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00蘋果綠

開運方位：正北方向

處女座

在異性面前，還是內斂些好。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣太好會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

愛情運：★★★★☆

很有魅力，異性緣佳，但太多的桃花又會讓你感到困惑，應懂得拒絕才好唷！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心情有點苦悶，一旦受到負面情緒的影響，容易造成小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題，要謹慎些。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，抽獎多有驚喜。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00乳酪白

開運方位：西北方向

天秤座

運勢較低，給自己信心，不要垂頭喪氣。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

事業運：★★☆☆☆

挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00祖母綠

開運方位：東南方向

天蠍座

訊息就是財富。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息會讓你的財運好轉。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子，今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣並加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個試煉自己膽識的日子，該爭則爭，該接受則接受，要建立自己的原則。

財運：★★★☆☆

適合規劃、記帳的一天，仔細查看帳本，檢討並調整花錢的習慣。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00瑪瑙黑

開運方位：正北方向

射手座

不驕不躁，心態平和最重要。

整體運：★★★☆☆

感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。

愛情運：★★☆☆☆

外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。

事業運：★★★☆☆

表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。

財運：★★★★☆

正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00大理石灰

開運方位：正北方向

摩羯座

陷於內鬥讓你吃不到好果子。

整體運：★☆☆☆☆

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

財運：★☆☆☆☆

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00白鋼銀

開運方位：西南方向

水瓶座

學會寬容。

整體運：★★☆☆☆

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

愛情運：★★★★☆

有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。

事業運：★★☆☆☆

處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00翡翠綠

開運方位：正東方向

雙魚座

雖不能做到十全十美，那麼也該盡量做到最好。

整體運：★★★☆☆

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

愛情運：★★★★☆

和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！

事業運：★★★☆☆

多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！

財運：★★★☆☆

投機財賺得這麼辛苦，不如不要。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅

開運方位：西南方向





