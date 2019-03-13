每日星座運勢／天秤笑容拉近了距離 學習事半功倍

2019-03-13 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-03-13

牡羊座

快樂的一天，要接住丘比特之箭！

整體運：★★★★☆

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添個運，會有美麗的邂逅。

愛情運：★★★★★

變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效，無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

財運：★★★★☆

你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠

開運方位：西北方向

金牛座

有計劃就要有所動作。

整體運：★★★☆☆

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

愛情運：★★★★★

有伴侶的人適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話；單身者多到咖啡館坐坐，易有機緣。

事業運：★★★★☆

精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理上的能力，謙虛的態度會讓你更受歡迎。

財運：★☆☆☆☆

財氣狀況混亂，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

雙子座

今天比較激動，容易有暴躁情緒。

整體運：★★☆☆☆

感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情越變越糟。今天適宜到圖書館看書，寧靜的氛圍很適合你。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說！

事業運：★★☆☆☆

自尊心強的一面突顯，他人伸出援手也不願接受，不僅自己勞累，還容易傷友情。

財運：★★☆☆☆

非常惜財的日子，精於計算的態度易留給人一毛不拔的小氣印象。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00象牙白

開運方位：正西方向

巨蟹座

心情愉快，能穩步向前，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

務實的一天，還是想想該怎樣賺錢比較好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00香檳金

開運方位：正西方向

獅子座

期待值不宜過高哦！

整體運：★★☆☆☆

今天會有小驚喜哦！最好是不動聲色，等待反而會令你嘗到更甜蜜的幸福感覺；偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破；不懂活躍氣氛不要緊，不過當同事們聊天的時候還是要適當給予回應才好。

愛情運：★★★☆☆

對愛情顯得照顧不周，心思更多的是放在事業上，對錢財的規劃更有興趣。

事業運：★★★☆☆

情緒不錯，對人對事都特別寬容，不過，工作容易鬆懈，應有所拿捏才好。

財運：★★☆☆☆

在投資上投機心不宜太重，小心被套牢哦。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00脆梅青

開運方位：正北方向

處女座

在與人交往時，要多留意對方的表現。

整體運：★★★☆☆

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得心情舒暢。

愛情運：★★★★☆

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

財運：★★★☆☆

小心因擴張信用而導致財務危機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00寶石藍

開運方位：西南方向

天秤座

熱情洋溢的笑容，是與人接觸、拉近距離的武器。

整體運：★★★★★

今天的工作能發揮出你的才華，可望得到老闆的賞識。已婚者與另一半吃頓富有情調的晚餐，可為平淡的感情生活製造激情，讓兩顆心更加貼近，愛情有如沐春風的感覺。學習、吸收能力很強，適合英語、文科方面的學習，會有事半功倍的效果。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★☆

事業運頗優，有利於業務工作者，在外頭奔波一番多能有正面收穫；今日有機會得到貴人從中協助。

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，呈現有進有出的雙重跡象，例如：金錢入帳後，又把錢轉手出去。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

天蠍座

忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

整體運：★☆☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！

愛情運：★★☆☆☆

多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，雖然很忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

財運：★☆☆☆☆

腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜。不宜接觸財務的一天。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00薔薇粉

開運方位：西南方向

射手座

別把情緒帶到工作中。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

愛情運：★☆☆☆☆

容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！

事業運：★★☆☆☆

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

財運：★★☆☆☆

新開發的方向獲利上顯得費力。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

摩羯座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。

財運：★★★★☆

財運不錯，可買樂透碰碰運氣。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00琥珀橙

開運方位：東北方向

水瓶座

運勢平順，態度將決定今天的收獲。

整體運：★★★☆☆

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，控制好情緒，無需與對方辯解，採取冷處理可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

事業運：★★★☆☆

會遇到一些較棘手的事情，但你能很好地利用人際關係來解決，多能平順過關。

財運：★★☆☆☆

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00咖啡棕

開運方位：正北方向

雙魚座

把不愉快都說出來。

整體運：★★★☆☆

與其把不愉快獨自承擔，不如把你的困難告訴對方，一起解決效果更好；敏銳的觀察力，讓你懂得見機行事，投資易能命中靶心；對同事的一句簡單的問候，都能成為你工作上的助力。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點困擾，有點疑心病，不要因為心情不佳就亂花錢，否則會引發對方不滿喔！

事業運：★★★☆☆

平順的一天，適合制訂短期計劃，有利於更好地開展工作，動力也會因此而增強。

財運：★★★★☆

財氣還不錯！機運財與暗財都很不錯。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00鈦晶金

開運方位：正西方向





