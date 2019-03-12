每日星座運勢／牡羊溝通是心靈之鑰 股票見好就收

2019-03-12 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-03-12

牡羊座

溝通是打開心靈之門的鑰匙。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案件進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來個心靈大交流。

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯啦！可是必須努力的付出，辛苦的耕耘，才很容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00祖母綠

開運方位：東北方向

金牛座

今天你的愛情有點像苦咖啡。

整體運：★★★☆☆

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂一些才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

愛情運：★★★★☆

有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。

事業運：★★☆☆☆

事業運不平順，敏感多疑的情緒會使你在工作上判斷錯誤，宜聽聽他人的意見，不要一意孤行唷！

財運：★★★☆☆

有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00深茄紫

開運方位：正西方向

雙子座

幸運指數頗高，會有意外驚喜。

整體運：★★★★☆

今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果掌控得太緊會令對方吃不消喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

財運：★★★★★

理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些喜歡的物品，開心一下。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00石榴紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

貴人助力強，逢凶化吉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。

事業運：★★★★☆

心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不適合投機取巧喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00珍珠白

開運方位：東北方向

獅子座

做自己感興趣的事會很愉快。

整體運：★★★☆☆

在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★☆☆

會有許多的想法，嚮往著跨越到更高層次，但又常會覺得外部環境不能很好地配合自己。

財運：★★★☆☆

好好休息，身體健康是最大的財富。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00白鋼銀

開運方位：西北方向

處女座

對挫折的承受能力有待加強。

整體運：★★☆☆☆

投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

愛情運：★★★☆☆

適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。

事業運：★★☆☆☆

滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。

財運：★★☆☆☆

在投資理財上宜謹慎！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00香檳金

開運方位：西南方向

天秤座

運勢不錯，坦率直接即可。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

事業運：★★★★☆

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

天蠍座

給他人多點關心。

整體運：★★★☆☆

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

財運：★★★☆☆

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

射手座

精力充沛，很有自信的一天。

整體運：★★★★☆

情緒高昂，幹勁十足，以往留下的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！

愛情運：★★★☆☆

忙碌的一天讓你留給情人的時間少了點，小心對方會抱怨喔！

事業運：★★★★★

事業運頗優，相對的比較忙碌，有機會來表現你的專業，無形中會增加你的優越感！

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00蘭花紫

開運方位：正北方向

摩羯座

注意氣候變化，留意身體健康。

整體運：★★☆☆☆

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

愛情運：★★★☆☆

對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。

事業運：★★☆☆☆

會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。

財運：★★☆☆☆

財運弱，最怕與人有債務糾紛。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00琉璃銀

開運方位：正南方向

水瓶座

學會與人分享。

整體運：★☆☆☆☆

今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺，找他分享吧，快樂會從分享的過程中得到提升；今天在錢財上會有粗心大意的傾向，還是暫時把錢交給家人的好；事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得愈緊發生爭執的機會就愈多。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事、少說話的原則，倘若被人指責時，宜勇於認錯！

財運：★★★☆☆

熱心助人固然是好事，然宜量力而為，莫熱心過頭而惹來財務困擾。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00芥末黃

開運方位：西北方向

雙魚座

切忌失去理智。

整體運：★★☆☆☆

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

財運：★★☆☆☆

財運弱，想存錢可能會困難重重。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉

開運方位：正南方向





