每日星座運勢／牡羊溝通是心靈之鑰 股票見好就收
2019-03-12
牡羊座
溝通是打開心靈之門的鑰匙。
整體運：★★★★★
今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案件進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，適合徹夜長談，來個心靈大交流。
事業運：★★★★☆
今日事業還不錯啦！可是必須努力的付出，辛苦的耕耘，才很容易得到長官的賞識！
財運：★★★★☆
財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：05:00-06:00祖母綠
開運方位：東北方向
金牛座
今天你的愛情有點像苦咖啡。
整體運：★★★☆☆
想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法。財運平平，今天還是把投資的衝動收斂一些才好。努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。
愛情運：★★★★☆
有機會得到異性的主動關心和幫助，讓你很有滿足感，被愛的感覺讓你陶醉。
事業運：★★☆☆☆
事業運不平順，敏感多疑的情緒會使你在工作上判斷錯誤，宜聽聽他人的意見，不要一意孤行唷！
財運：★★★☆☆
有暗中進財的機會，傾向暗中運作與調度，不太利於見光，見光反而容易財運停滯。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-24:00深茄紫
開運方位：正西方向
雙子座
幸運指數頗高，會有意外驚喜。
整體運：★★★★☆
今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。
愛情運：★★★☆☆
關心對方固然是好事，如果掌控得太緊會令對方吃不消喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。
財運：★★★★★
理財計劃得宜，生活過得很寬裕。不妨逛街買些喜歡的物品，開心一下。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：23:00-24:00石榴紅
開運方位：西南方向
巨蟹座
貴人助力強，逢凶化吉。
整體運：★★★☆☆
今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。
愛情運：★★★☆☆
單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。
事業運：★★★★☆
心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。
財運：★★☆☆☆
財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不適合投機取巧喔！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-07:00珍珠白
開運方位：東北方向
獅子座
做自己感興趣的事會很愉快。
整體運：★★★☆☆
在喜歡的人面前還是注意點好，若是不懂裝懂反而會讓對方反感；做事老是慢半拍，若不及時調整，那些有時間限制的工作，可能會在自己的手中搞砸哦；不要吝嗇那麼一點時間，問候一下朋友讓友情升溫。
愛情運：★★☆☆☆
談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！
事業運：★★★☆☆
會有許多的想法，嚮往著跨越到更高層次，但又常會覺得外部環境不能很好地配合自己。
財運：★★★☆☆
好好休息，身體健康是最大的財富。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：23:00-24:00白鋼銀
開運方位：西北方向
處女座
對挫折的承受能力有待加強。
整體運：★★☆☆☆
投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。
愛情運：★★★☆☆
適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。
事業運：★★☆☆☆
滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。
財運：★★☆☆☆
在投資理財上宜謹慎！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：05:00-06:00香檳金
開運方位：西南方向
天秤座
運勢不錯，坦率直接即可。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。
事業運：★★★★☆
運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。
財運：★★★☆☆
財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-08:00嫩芽綠
開運方位：西北方向
天蠍座
給他人多點關心。
整體運：★★★☆☆
過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。
愛情運：★★☆☆☆
相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！
事業運：★★★★☆
頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。
財運：★★★☆☆
別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-06:00玫瑰紅
開運方位：正西方向
射手座
精力充沛，很有自信的一天。
整體運：★★★★☆
情緒高昂，幹勁十足，以往留下的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
愛情運：★★★☆☆
忙碌的一天讓你留給情人的時間少了點，小心對方會抱怨喔！
事業運：★★★★★
事業運頗優，相對的比較忙碌，有機會來表現你的專業，無形中會增加你的優越感！
財運：★★★☆☆
財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-16:00蘭花紫
開運方位：正北方向
摩羯座
注意氣候變化，留意身體健康。
整體運：★★☆☆☆
公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。
愛情運：★★★☆☆
對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。
事業運：★★☆☆☆
會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。
財運：★★☆☆☆
財運弱，最怕與人有債務糾紛。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-22:00琉璃銀
開運方位：正南方向
水瓶座
學會與人分享。
整體運：★☆☆☆☆
今天很喜歡獨處，享受獨自承受自己的喜悅憂愁，但時間一長也會有空虛的感覺，找他分享吧，快樂會從分享的過程中得到提升；今天在錢財上會有粗心大意的傾向，還是暫時把錢交給家人的好；事業一波三折，但關鍵時刻還是能有迴旋的餘地。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運不佳，適合獨處，不要黏太緊，黏得愈緊發生爭執的機會就愈多。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事、少說話的原則，倘若被人指責時，宜勇於認錯！
財運：★★★☆☆
熱心助人固然是好事，然宜量力而為，莫熱心過頭而惹來財務困擾。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-23:00芥末黃
開運方位：西北方向
雙魚座
切忌失去理智。
整體運：★★☆☆☆
愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務事，不但可以保持居家環境衛生，還能鍛鍊你的自我管理能力。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！
事業運：★★★☆☆
在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。
財運：★★☆☆☆
財運弱，想存錢可能會困難重重。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：21:00-23:00薔薇粉
開運方位：正南方向
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