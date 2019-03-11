每日星座運勢／雙子情緒亢奮有幹勁 易得上司肯定

2019-03-11 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-03-11

牡羊座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度頗高，有結婚打算的人不妨今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更得輕鬆。人際關係遇險，需警惕公司一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

已婚者空閒時多陪另一半，不妨安排一些戶外活動以增進彼此的情意。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，大多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，別想著坐享其成。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00深海藍

開運方位：東北方向

金牛座

凡事不可操之過急。

整體運：★★☆☆☆

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

愛情運：★★☆☆☆

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

事業運：★★★☆☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

財神過門不入，保守者破小財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00玉米黃

開運方位：西南方向

雙子座

情緒比較亢奮，幹勁十足。

整體運：★★★★★

今天在工作上很有成就感，構想易得到上司的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不足，注意多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓得良緣。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★★☆

異性緣還不錯，在外活動容易受到異性的青睞。

事業運：★★★★★

今日事業上多能運用聰明才智來完成任務，是個好的開始，頗適合修正行事方針，檢討先前的疏失，以提升工作效率。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢，可能需要頻繁的與人社交、周旋。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00石榴紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

愛情桃花開，甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★☆☆

今天是談情說愛的日子，單身者因親友介紹而有相親機會，因此結識心儀對象的機率高，可望談一場充滿激情的戀愛；有伴侶的人感情生活因主動製造浪漫而變得豐富多彩。工作、財運普通，宜低調行事。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間關係和諧，雖然有時你會表現得較為強勢，但多能得到另一半的理解。

事業運：★★★☆☆

工作將面臨新的挑戰，面對挑戰，應重新制定符合客觀事實的工作計劃，調節工作步調，以免被他人影響。

財運：★★★☆☆

在投資前應多請教有經驗的前輩。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00乳酪白

開運方位：正西方向

獅子座

幫助別人也是壯大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機。

愛情運：★★★☆☆

一人獨處時不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算方面的工作；有機會呢，可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★☆

善用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、需要分析的賭博類型，例如：短線股票、賭馬等等。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

處女座

別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

整體運：★★☆☆☆

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

愛情運：★★☆☆☆

容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。

事業運：★★★☆☆

工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而覺得有些無所適從。

財運：★★☆☆☆

花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00朝霞紅

開運方位：東北方向

天秤座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作中要注意和同事的合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名丟失。

愛情運：★★★★☆

與另一半相處多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★★★☆☆

財務上若出現瓶頸是挺容易得到長輩援助的唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00淺海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

頭腦較清醒，容易有成績。

整體運：★★★★☆

頭腦轉動靈活、迅速，尤其是資訊的消息更為敏感。隨身攜帶收音機，利用上班途中聽聽晨間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧！給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候，做個傾聽者吧！

事業運：★★★☆☆

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉；能否交出好成績，就看你能否把握住身邊的貴人了！

財運：★★★★☆

財運旺盛，借出的款項可望收回。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00琉璃銀

開運方位：西南方向

射手座

見好就收，別太遲疑，否則失去的更多。

整體運：★☆☆☆☆

愛情顯得過於平淡，兩人都不願妥協，而僵持會讓感情冷卻得更快，還是快點為愛加加溫吧！貪念誘發衝動，衝動易釀過失，將錢財看得太重，反而引起許多不必要的錢財流失。

愛情運：★★☆☆☆

單身者渴望戀愛，但多採取觀望等待的方式。與其守株待兔，不如採取主動。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，大多是情緒不穩定所引起的，一些風吹草動都會干擾你的心情，不妨在職場製造些輕鬆的氣氛，不要把芝麻綠豆的小事看得太嚴重了。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有輕重緩急拿捏不清的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00石榴紅

開運方位：東南方向

摩羯座

好奇心會讓你捲入是非之中。

整體運：★★★☆☆

鄰里之間難免說長道短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老敬賢會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★★★☆

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，相對地工作起來也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

財運：★★★☆☆

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00芥末黃

開運方位：東南方向

水瓶座

切忌濫交朋友。

整體運：★★☆☆☆

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

事業運：★★☆☆☆

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

財運：★★★☆☆

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠

開運方位：正西方向

雙魚座

心動不如行動。

整體運：★★★★☆

想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多些魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。

愛情運：★★★★☆

單身者感情濃烈，對異性的一舉一動都很感興趣，有機會展開一段浪漫戀情。

事業運：★★★★☆

有表現的機會，表達能力可望獲得發揮，而且說出來的話很有說服力，適合談判。

財運：★★★★☆

運用交際應酬獲財，進帳可觀。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00萊姆黃

開運方位：東南方向





