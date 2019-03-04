唐綺陽星座運勢週報：水逆開始 獅子老毛病復發、射手注意溝通

2019-03-04 07:00 聯合新聞網 文／唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：即將正式水逆，日、海入相位，天王星進金牛，木、土、冥入相位

本週即將正式水逆，注意天氣多變、行程大亂、溝通誤會，不小心說出潛意識裡的話，正視內心的聲音，易有自憐的情緒。日、海入相位，關注潛意識、睡眠和癮頭的事情，靈感、直覺力強，發覺神秘學、宗教或暗中進行的相關事務。天王星進金牛，長達七年的星象旅程，改變價值觀的認定，爭取自我發揮的可能性。木、土、冥入相位，社會有重大的變化，中心價值觀受到威脅，思考規劃生涯來因應變化。

工作注意：白羊、雙子、天秤、天蠍

白羊：百廢待舉、忙得很厭倦，避免成為工作機器

雙子：適合待在家裡，好好享受宅經濟生活

天秤：機會陸續湧入，不要急著做決定

天蠍：新員工或年輕人可帶來新想法

桃花注意：金牛、巨蟹、處女、射手

金牛：愛情甜蜜，勇敢表達能有回應

巨蟹：感情開心，獲得安全感

處女：自己想太多，呈現單方面的焦慮

射手：要注意溝通，避免產生誤會

水瓶：小心評估，財運好壞來自朋友的影響

雙魚：有理才有財，別掉以輕心

健康注意：獅子、魔羯

獅子：要正視老毛病的問題，避免惡化

魔羯：把重心挪回健康保健，解決長期累積的問題

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道