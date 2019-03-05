親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

軍費第5大國彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

窮得只剩下石油！委內瑞拉失敗的「資源詛咒」？

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

春暖花開，春雨潤物。你的3月運勢能不能也得到春神護佑，生命力充沛呢？科技紫微網現在來為12星座占卜3月運勢，同時預測主要的本月事件。想知道3月能否安然如意的你，就來找到屬於你星座的那張3月塔羅牌吧！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
分享

　

牡羊座

塔羅牌：皇帝逆位

被強者支配的恐懼，時不時會來攪動你原本穩定的心緒。逃跑不是辦法，面對困難迎上去或許可以幫你化解這種不安寧的氛圍。朋友家人的依靠也是你強有力的後援，記得找他們幫忙哦！

3月事件預測：

1、感情有被第三者插足的危機。

2、受朋友邀約參加公益活動。

3、有陪同老闆出差的機會，會提升見識與能力。

4、生意人要小心出現資金周轉不靈的情況。

5、獲得朋友幫助，在股市上小有獲利。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

金牛座

塔羅牌：命運之輪

這會是挑戰出現的一個月。相關事件主要來自工作和人際方面，但並不局限如此。不退縮、主動迎擊，挑戰便可轉化成機遇，令你有所收穫。壓力倍增，可從異性那裡獲得堅持的力量。

3月事件預測：

1、近水樓台先得月的幸福機率很高。

2、工作會因上司的斤斤計較而變得棘手。

3、職場有遭遇「空降兵」的可能，你的努力不受重視。

4、人際關係上的麻煩會耽誤你的正事。

5、朋友同事間的聚會會讓你錢包出血。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

　

雙子座

塔羅牌：女祭司

潛力開始顯現，掌握新知識、新技能的能力漸漸突顯。雖然會遭逢突發的小麻煩，但它們只會攪亂情緒，不會影響到本來事項的順利進行。

3月事件預測：

1、感情受旁人的影響而鬧得不愉快。

2、上班族申請資源時，無法獲得上司批准。

3、表白被潑冷水的機率高。

4、股票、期貨上能獲得顯著的收益。

5、與家人一起去旅遊，可能有偏財運

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

巨蟹座

塔羅牌：戀人

人際關係輕鬆愉快，會接收到他人的微笑和善意，人氣大漲。需要自己做選擇的事件增多，尤其是愛情上的選擇會帶給你一點苦惱。

3月事件預測：

1、能結識漂亮的學妹或帥氣的學長。

2、身上不要帶太多錢出門，會造成漏財。

3、在外工作時，遇到志同道合的異性朋友。

4、戀人之間因為金錢產生誤會。

5、受到重視，參與重要工作任務。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

獅子座

塔羅牌：正義逆位

正義碎裂、生活失衡，先前造成衝突的煩惱再度出現。越執著於想要糾正這失衡的錯誤，反而越讓自己不開心。唯有儘量忽視眼皮底下那些不舒服，生活的轉機才會慢慢顯現。

3月事件預測：

1、單身者在朋友的介紹下認識到不錯的對象。

2、情緒波動頻繁，容易像個錄音機一樣訴苦。

3、與同事溝通工作事宜時，爆氣連連，造成人際危機。

4、小心會因溫書進度太差而考砸。

5、說好的獎金，卻因公司業績不佳而減少。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

處女座

塔羅牌：力量

好機會將會降臨。它們有可能是你早已夢寐以求的；也可能是意外驚喜。有「力量」女神的加持，你只要相信自己的意志力，就會牢牢抓住這些機會，讓好夢成真。

3月事件預測：

1、在IG等等社群多曬曬心情，你的世界將很快有人來參與。

2、提供的好點子會被採納。

3、沉迷遊戲或追看連續劇，導致成績下滑。

4、從親朋好友獲得增加財富的小道消息。

5、上廁所時帶手機，結果手機掉進馬桶。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

天秤座

塔羅牌：世界逆位

你想為每一件新的計畫打造一個美好的開端，卻無法做到，使你的自信心在短時間內被嚴重踐踏。尋找有經驗的前輩、或上位者的支援，他們能幫你打開心結，讓你獲得重新開始的勇氣。

3月事件預測：

1、穿顏色鮮艷的衣服，會吸引桃花。

2、逛街時遇到老同學。

3、有人打小報告，使你受到上司批評。

4、貨品可能囤積而賣不出去。

5、難以控制消費慾望，買回不實用的東西。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

　

天蠍座

塔羅牌：節制

這個月的生活在平靜、平凡之中帶著低調的美好。良好的人際關係，讓你滿面春風、心情舒暢。雖然財運差了一點，但只要謹守克制的原則，你是生活無憂的。

3月事件預測：

1、友情升溫成愛情的機會大大增加。

2、家庭聚會能撫平感情裂痕。

3、樹大招風，恐招小人嫉恨。

4、所寫的作品有可能成為優秀作品的代表。

5、人情往來、添置家用花費，使你超出預算。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

　

射手座

塔羅牌：月亮逆位

雖然會有沮喪的事情發生，使你感受到惱人的小喪氣，但是整體運勢走向是好轉的，你會實實在在的體會到小確幸的降臨。只要越關注讓你開心的事情，好運的磁場就會越強大。

3月事件預測：

1、本月凡事要看淡些，否則心情會持續低落。

2、同學介紹的對象，有發展的可能。

3、資訊傳遞錯誤，讓你和同事之間產生誤會。

4、向有經驗人士討教投資資訊，效果顯著。

5、會在工作以外的場合遇到有趣的人。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

摩羯座

塔羅牌：太陽

太陽激發出你的鬥志，你將能以積極的心態去面對問題，進展順利。此運的自然治癒能力也將提升，對病患十分有利。

3月事件預測：

1、朋友間多走動，能帶動財運轉動。

2、與情投意合的年長異性易擦出愛情火花。

3、親近的人會給你帶來驚喜。

4、交易中有可喜的優惠出現。

5、工作會非常順利的完成。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

　

水瓶座

塔羅牌：戰車

當身邊出現很多聲音的時候，不妨聽聽自己內心真實的意見，這才是你做決定時最正確的依賴。沒錯，在這個月，你自己就是主宰生活的王，堅持己見在此時並不是壞事喔！

3月事件預測：

1、受長輩的喜愛度攀升，易受到長輩關注。

2、要小心另一半有主動示好的曖昧對象出現。

3、朋友的幫助，令你重建自信。

4、會依靠自己的直覺，做出正確的決定

5、市場上利多假象太多，混淆你的視線，打亂你的計劃。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

雙魚座

塔羅牌：星星

黑暗裡的光明，會讓你在混沌之中保持對未來的希望和信心。生命力全面綻放，有大放異彩的表現，是本月好運的寵兒呢！

3月事件預測：

1、遇到心動對象，感受到臉紅心跳的驚喜。

2、電話費因有了對象而暴增。

3、危機解除，有撥開雲霧的輕鬆感。

4、看到有趣的東西就入手，浪費錢財。

5、新出現的人物會激起你的鬥志。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

　

【延伸閱讀】

他心裡有你？抽牌論斷他的心意

塔羅鑒定，他的愛能信任嗎？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

塔羅牌月運勢偏財運

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間

相關新聞

今日星座運勢／射手好運旺走路有風 謙虛不宜躁進

2019-03-05 00:00

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

唐綺陽星座運勢週報：水逆開始 獅子老毛病復發、射手注意溝通

2019-03-04 07:00

殺破狼周運勢／金牛工作接受新挑戰 獅子瞬間墜情網

2019-03-03 00:00

小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12

被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52

人生必有5個星座閨蜜 處女幫付錢、第一名讓妳好幸福

2019-02-18 14:02

每週生肖／惟中大師：兔小心壞朋友、肖豬工作遭苛責

2019-02-18 08:00

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

人生如牌局！你想贏得豐厚的籌碼 還是打一手精彩好牌

2019-02-14 15:44

想加持好運？2019年幸運方位和幸運色幫你一把！

2019-02-14 15:00

情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

2019-02-14 09:15

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00

金豬年投資運勢 12生肖錢來也

2019-02-09 13:58

好煩到底該留還走？12星座的你年後適合「跳槽」嗎

2019-02-08 18:00

過年想發財找他就對了！2019「星座財運最佳組合」

2019-02-08 14:00

詹惟中解析：憲哥兒有貴人相 歐陽姐妹誰強運？

2019-02-08 08:00

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

2019-02-06 08:00

金豬報喜迎好運 蔡上機解析2019年12生肖財運

2019-02-06 07:51

牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00

指點迷津！過年走春遇桃花 單身星座必去好地點

2019-02-05 08:00

不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

星座善用香氛 新年運氣加分

2019-02-03 13:12

銀行送發財水 住過金庫吸錢氣

2019-02-03 13:12

雙子：好無聊 天秤：拿紅包囉！盤點12星座過年的反應

2019-02-03 10:23

財神到～財神到我家大門口！春節財運最旺星座TOP5

2019-02-03 10:00

玩得盡興也討吉利 12生肖新春開運旅遊地出爐！

2019-02-01 14:31

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23
看更多

熱門文章

出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

2019-03-04 16:40

準婆婆要求禁回娘家 孝女挺肚：高攀不起

2019-03-04 13:16

每週生肖／惟中大師：羊注意血光 狗財多體弱

2019-03-04 14:33

一年只有一次！漢來海港自助餐壽星生日最低6折起

2019-03-04 13:16

樂桃航空7周年促銷 飛沖繩最低777元明天零時開搶

2019-03-04 12:36

3月限定！ 漢堡王這4天再推買一送一

2019-03-04 14:32

春遊星級旅館加碼500元生變！觀光局：明下午統一說明

2019-03-04 21:39

中油又出包！桶裝瓦斯每公斤多漲0.2元

2019-03-04 22:00

「奶茶色」讓黃皮膚一秒顯白 3款春天新上市「輕透粉底液」生火盤點

2019-03-04 13:26

學歷貶值！98%畢業生搶就業 創8年新高

2019-03-04 10:14

吳德榮：明起至周日 全台天氣春寒雨若泉

2019-03-05 07:15

【即時短評】三波國旅方案變變變 觀光局閉門政策找罵挨

2019-03-04 11:34

吃了養生料理差點沒命 過敏原千百種小心檢測

2019-03-04 11:00

響應政府春遊補助 金門研議發消費券加碼

2019-03-04 22:28

樂桃航空開航7週年促銷 搶便宜看這裡

2019-03-04 13:16

高鐵落腳台南歸仁交通便利 地方發展仍如天邊一朵雲

2019-03-05 07:29

影╱青光眼找上年輕人？醫師分析最大戰犯有這些

2019-03-04 17:57

藥界呼籲暫緩藥價調降 健保署：調價是合乎市場機制

2019-03-04 14:39

交部擬推春遊補助 桃市決發旅遊加值券鼓勵到桃園玩

2019-03-04 17:32

鄭明典：台灣天氣將轉變成鋒前暖區 空氣品質恐變差

2019-03-05 07:27

今日星座運勢／射手好運旺走路有風 謙虛不宜躁進

2019-03-05 00:00

后里馬場的馬倒下遊客驚問怎麼了？馬場：舒服躺著休息

2019-03-04 11:43

曖昧「好哥們」交女友了好心碎 三招立刻破除負面情緒

2019-03-04 11:46

林依晨掰掰！女神綾瀨遙跨海來台搶代言

2019-03-04 17:28

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

閉上眼再翻白眼、不亂說隨便 「成年人」必學10種社交禮儀

2019-03-04 22:21

清明連假疏運新招 前一周休國道單一費率7折

2019-03-04 16:18

北市新增境外染麻疹個案 嬰兒隨父母赴日探親染病

2019-03-04 18:19

狂擦保養品卻沒效？專家：先學正確洗臉，「用錯這個步驟」臉會爛

2019-03-04 17:34

台北國泰醫院系統大當機 醫師看病開藥全靠手寫

2019-03-04 17:42

明白天回暖 晚上鋒面接近全台有雨

2019-03-04 10:56

跳槽轉職變笨？ 小心你得了這種病

2019-03-04 10:56

台灣燈會的驕傲 花燈將至歐、亞等國參展

2019-03-04 13:18

吃多吃少自己選 吉野家牛丼尺寸4種變6種

2019-03-05 08:38

AHKAH全台首店開幕 女星曾之喬來勸敗

2019-03-04 14:33

連假空品雙北也淪陷 環團批環保署「佛系應變」

2019-03-04 10:54

急性心包膜填塞難預知 醫師：常胸悶覺得喘就要求醫

2019-03-04 20:29

女生如廁後擦拭方向很重要 搞錯小心感染發燒

2019-03-04 10:12

林志玲最愛的卡通聯名內衣 日本人也得來台灣買

2019-03-04 13:48

林佳龍引物流業不滿！周末上班 加班費該怎麼算

2019-03-04 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top