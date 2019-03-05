3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

春暖花開，春雨潤物。你的3月運勢能不能也得到春神護佑，生命力充沛呢？科技紫微網現在來為12星座占卜3月運勢，同時預測主要的本月事件。想知道3月能否安然如意的你，就來找到屬於你星座的那張3月塔羅牌吧！

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牡羊座

塔羅牌：皇帝逆位

被強者支配的恐懼，時不時會來攪動你原本穩定的心緒。逃跑不是辦法，面對困難迎上去或許可以幫你化解這種不安寧的氛圍。朋友家人的依靠也是你強有力的後援，記得找他們幫忙哦！

3月事件預測：

1、感情有被第三者插足的危機。

2、受朋友邀約參加公益活動。

3、有陪同老闆出差的機會，會提升見識與能力。

4、生意人要小心出現資金周轉不靈的情況。

5、獲得朋友幫助，在股市上小有獲利。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：命運之輪

這會是挑戰出現的一個月。相關事件主要來自工作和人際方面，但並不局限如此。不退縮、主動迎擊，挑戰便可轉化成機遇，令你有所收穫。壓力倍增，可從異性那裡獲得堅持的力量。

3月事件預測：

1、近水樓台先得月的幸福機率很高。

2、工作會因上司的斤斤計較而變得棘手。

3、職場有遭遇「空降兵」的可能，你的努力不受重視。

4、人際關係上的麻煩會耽誤你的正事。

5、朋友同事間的聚會會讓你錢包出血。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

雙子座

塔羅牌：女祭司

潛力開始顯現，掌握新知識、新技能的能力漸漸突顯。雖然會遭逢突發的小麻煩，但它們只會攪亂情緒，不會影響到本來事項的順利進行。

3月事件預測：

1、感情受旁人的影響而鬧得不愉快。

2、上班族申請資源時，無法獲得上司批准。

3、表白被潑冷水的機率高。

4、股票、期貨上能獲得顯著的收益。

5、與家人一起去旅遊，可能有偏財運。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：戀人

人際關係輕鬆愉快，會接收到他人的微笑和善意，人氣大漲。需要自己做選擇的事件增多，尤其是愛情上的選擇會帶給你一點苦惱。

3月事件預測：

1、能結識漂亮的學妹或帥氣的學長。

2、身上不要帶太多錢出門，會造成漏財。

3、在外工作時，遇到志同道合的異性朋友。

4、戀人之間因為金錢產生誤會。

5、受到重視，參與重要工作任務。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

獅子座

塔羅牌：正義逆位

正義碎裂、生活失衡，先前造成衝突的煩惱再度出現。越執著於想要糾正這失衡的錯誤，反而越讓自己不開心。唯有儘量忽視眼皮底下那些不舒服，生活的轉機才會慢慢顯現。

3月事件預測：

1、單身者在朋友的介紹下認識到不錯的對象。

2、情緒波動頻繁，容易像個錄音機一樣訴苦。

3、與同事溝通工作事宜時，爆氣連連，造成人際危機。

4、小心會因溫書進度太差而考砸。

5、說好的獎金，卻因公司業績不佳而減少。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

處女座

塔羅牌：力量

好機會將會降臨。它們有可能是你早已夢寐以求的；也可能是意外驚喜。有「力量」女神的加持，你只要相信自己的意志力，就會牢牢抓住這些機會，讓好夢成真。

3月事件預測：

1、在IG等等社群多曬曬心情，你的世界將很快有人來參與。

2、提供的好點子會被採納。

3、沉迷遊戲或追看連續劇，導致成績下滑。

4、從親朋好友獲得增加財富的小道消息。

5、上廁所時帶手機，結果手機掉進馬桶。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

天秤座

塔羅牌：世界逆位

你想為每一件新的計畫打造一個美好的開端，卻無法做到，使你的自信心在短時間內被嚴重踐踏。尋找有經驗的前輩、或上位者的支援，他們能幫你打開心結，讓你獲得重新開始的勇氣。

3月事件預測：

1、穿顏色鮮艷的衣服，會吸引桃花。

2、逛街時遇到老同學。

3、有人打小報告，使你受到上司批評。

4、貨品可能囤積而賣不出去。

5、難以控制消費慾望，買回不實用的東西。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

天蠍座

塔羅牌：節制

這個月的生活在平靜、平凡之中帶著低調的美好。良好的人際關係，讓你滿面春風、心情舒暢。雖然財運差了一點，但只要謹守克制的原則，你是生活無憂的。

3月事件預測：

1、友情升溫成愛情的機會大大增加。

2、家庭聚會能撫平感情裂痕。

3、樹大招風，恐招小人嫉恨。

4、所寫的作品有可能成為優秀作品的代表。

5、人情往來、添置家用花費，使你超出預算。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

射手座

塔羅牌：月亮逆位

雖然會有沮喪的事情發生，使你感受到惱人的小喪氣，但是整體運勢走向是好轉的，你會實實在在的體會到小確幸的降臨。只要越關注讓你開心的事情，好運的磁場就會越強大。

3月事件預測：

1、本月凡事要看淡些，否則心情會持續低落。

2、同學介紹的對象，有發展的可能。

3、資訊傳遞錯誤，讓你和同事之間產生誤會。

4、向有經驗人士討教投資資訊，效果顯著。

5、會在工作以外的場合遇到有趣的人。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

塔羅牌：太陽

太陽激發出你的鬥志，你將能以積極的心態去面對問題，進展順利。此運的自然治癒能力也將提升，對病患十分有利。

3月事件預測：

1、朋友間多走動，能帶動財運轉動。

2、與情投意合的年長異性易擦出愛情火花。

3、親近的人會給你帶來驚喜。

4、交易中有可喜的優惠出現。

5、工作會非常順利的完成。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

水瓶座

塔羅牌：戰車

當身邊出現很多聲音的時候，不妨聽聽自己內心真實的意見，這才是你做決定時最正確的依賴。沒錯，在這個月，你自己就是主宰生活的王，堅持己見在此時並不是壞事喔！

3月事件預測：

1、受長輩的喜愛度攀升，易受到長輩關注。

2、要小心另一半有主動示好的曖昧對象出現。

3、朋友的幫助，令你重建自信。

4、會依靠自己的直覺，做出正確的決定

5、市場上利多假象太多，混淆你的視線，打亂你的計劃。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：星星

黑暗裡的光明，會讓你在混沌之中保持對未來的希望和信心。生命力全面綻放，有大放異彩的表現，是本月好運的寵兒呢！

3月事件預測：

1、遇到心動對象，感受到臉紅心跳的驚喜。

2、電話費因有了對象而暴增。

3、危機解除，有撥開雲霧的輕鬆感。

4、看到有趣的東西就入手，浪費錢財。

5、新出現的人物會激起你的鬥志。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

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