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「這種坐牢我可以…」 孟晚舟奢華軟禁生活曝光

就是不想被束縛！最享受單身幸福TOP3 你上榜了嗎？

2019-03-06 11:46聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

近年來單身率不斷飆高，樂於享受獨立生活的人不在少數，有些人就是喜歡這樣的隨心所欲，不想被束縛。跟著科技紫微網來看看，最享受單身幸福TOP3，你上榜了嗎？

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
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TOP 1天同：恬然自適

天同向來給人溫和好相處的印象，其實這也代表著他很容易去迎合別人，所以一個人獨處的時候特別輕鬆，不用去煩惱要配合誰。在感情裡，天同屬於較被動的個性，如果遇不到適合的對象，不如維持單身隨緣的生活。

而且天同的知足常樂，會讓他保持恬淡心境，不覺得孤單，反而怡然自得。空閒時安排一些動態或靜態的課程，把時間填滿又能維持身心健康，對天同來說就是莫大的幸福。

　

TOP 2太陰：喜歡獨處

太陰就是月亮，月亮在天空中高掛，像個哲學家或思想家，一個人慢慢思考。這樣的個性如果常常和別人相處在一起，就很難撥出時間與自己對話，還是需要一些獨處的時間來重整思緒。

即使沒有感情的滋潤，太陰一樣能在親情的美好中享受單身，照顧父母、照料親戚不在話下，哪家長輩想約大家吃飯、哪家孩子辦活動需要人捧場，問太陰準沒錯。

　

TOP 3武曲：本性孤僻

武曲的個性較孤僻一點，和別人相處起來有些不自在，不如自己一個人想做什麼就做什麼。古書上說武曲是孤剋，並不是他召來厄運害了別人，而是意味著他不願意去順從別人，給人孤傲的感覺。

少了感情束縛，意味著能將更多的心力投注在工作上。對武曲來說，絕對不會錯過這樣的「優勢」，而且會更努力在事業上闖出一片天。

　

一個人不見得孤單，感情帶來喜悅也可能帶來衝突，每一種生活方式都有它的優缺點，只看自己如何去適應。畢竟命格是先天注定，能夠經營出怎麼樣的人生，可是掌握在你手裡的喔！

　

【延伸閱讀】

揭密！姓名看出你未來的正緣

靈魂索視，身旁有人偷偷愛你？

　



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