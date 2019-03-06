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不講意義講義氣！骨子裡有江湖味的星座TOP5

2019-03-06 15:43聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

出了社會各憑本事，有人靠臉蛋，有人靠EQ，有人靠才華，還有一些人靠的是從頭到腳的江湖味，給人明事理、講義氣又值得信任的印象。科技紫微網就為大家盤點一下，哪些星座骨子裡特別有江湖味？

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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獅子座

與獅子即使只是初次相識，你都會被他身上的領導氣質所吸引。不管是哪種性質的團體，他們都能在短時間打入核心位置，成為老大。獅子座的道義原則簡單，他熱愛行走江湖時的拔刀相助、除暴安良。怎麼能怪他脾氣火爆呢？他就是看不慣那些作威作福的行為。

　

牡羊座

牡羊的脾氣像手榴彈，不拔插銷則已，拔了以後可以把人炸到半天高。心情好的時候他沒有脾氣，然而一旦被點著，可以說是典型的火藥桶，是江湖上不好招惹的一號人物，不過好在他的脾氣來得快去的也快，只要跟他說清楚，講明白，一樣能順利解開誤會。

　

天蠍座

天生就「人狠話不多」的天蠍，被激怒後並不會像牡羊那樣火爆，可是這並不代表天蠍息事寧人。他們是很會記恨的，一旦找到機會，定當以牙還牙。他們就好像黑幫電影裡真正的大咖，那些在外耀武揚威的都是小角色，天蠍座才是強大的幕後黑手。

　

水瓶座

水瓶愛自由，好奇心重，不想被制式的枷鎖束縛。在他們的眼裡，到處吃到處玩，認識不同的對象，比每天固定行程開心多了。出門在外，難免不熟悉，不過水瓶到哪都能隨遇而安，樂在其中，正是江湖中人的寫照。

　

天秤座

天秤平常就是一副笑臉迎人的樣子，能站穩江湖，全靠聰明與通達人情世故所打建立的人脈。他擁有黑白兩道、三教九流的朋友，一旦有難立刻聯繫，各路支援紛紛來到，不必費力就能借力使力、擺平問題，換作朋友有需要時，他也會伸出援手，很講義氣。

　

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