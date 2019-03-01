小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00 聯合新聞網 文／小孟



圖／ingimage 分享 facebook 「財源」表示錢財的來源。在日本有招財貓吉祥物，公貓舉右手代表招財，母貓舉左手代表廣結善緣。而中國則是使用貔貅神獸，公貔貅代表招財，母貔貅代表財庫。將它擺放在風水的財位處，為居家或工作場合，帶來招貴人、招財的象徵。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，上半年如何找到財源？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Deborah Blake & Elisabeth Alba(Everyday Witch Tarot)

A：用愛關懷。(魔術師正位) 分享 facebook

A：用愛關懷。(魔術師正位)

牌面上有一位法師，在桌上擺上各種魔法用品，並張開雙手施展魔法。

這張牌表示以愛為出發點去分享個人觀點，就能讓他人加入你的行列。例如：當你在與客戶相處談話，要把對方當成自己在乎的人，就像對你的家人、朋友一樣，做到輕鬆不給予壓力。儘管會因此增加時間成本，但這些付出在日後，會一點一滴回饋到自己身上。

B：眼光放遠。(女祭司正位) 分享 facebook

B：眼光放遠。(女祭司正位)

牌面上有一位女巫，閉上雙眼感受水晶球的能量，桌上有一隻黑貓。

這張牌表示你要懂得把眼光放遠一點，不要被當下的局勢，左右了你的判斷力，因為你有能力做改變。例如：你創業做自己喜歡的事情，卻為了收入與房租煩惱不已，這時若能積極做出改變，像是具吸引力的宣傳，甚至打破巿場行情的價格，都能為你創造好的可能性。

C：釋放負面。(教皇牌正位) 分享 facebook

C：釋放負面。(教皇牌正位)

牌面上有一位瑜伽老師，有兩個學生跟著她的動作，進入冥想的狀態。

這張牌表示釋放低頻的能量，才能凝聚好的運氣。因此你要避免被情緒左右，而做出讓你日後後悔的行動。當你感到自己狀況不對時，你要趕緊遠離負面來源，試圖讓自己冷靜下來。等你回到能讓你放鬆的地方時，用適合你的方式，好好的宣洩你的情緒，不要讓壓力囤積在身上。

D：尋求幫助。(愚人牌正位) 分享 facebook

D：尋求幫助。(愚人牌正位)

牌面上有一位女巫，高舉雙手並騎乘掃帚，準備在懸崖處騰空飛行。

這張牌表示你要敞開心房，主動祈求支援的協助。無論你的宗教信仰為何，在你在有需要的時候向祂祈求，直到神奇的事情發生。倘若你知道某人也許能夠幫助你，這時請放低你的身段，不要被面子或想法困住。畢竟生活在這個世界上，任誰都有自己無力解決的事情。

E：找到平衡。(命運之輪正位) 分享 facebook

E：找到平衡。(命運之輪正位)

牌面上有一位女巫，露齒微笑並轉動命運的轉盤。

這張牌表示請確認自己在付出與接受之間是否對等，唯有放下所有失衡的關係，才能開展願意互相付出的新可能。失衡的來源可能來自你的過去，也許是沒有釐清的過往經歷，或者是現在所處環境的人事物中，存在著無法平衡的狀態。請記得魚在清澈的水裡才能悠游自在。