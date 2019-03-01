親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
二二八連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不是沖乾淨就好 抗屑洗髮精原來我們都錯用

大陸再現建築奇觀 橫躺的摩天大樓即將完工

小孟塔羅：上半年如何找到財源？

2019-03-01 15:00聯合新聞網 文／小孟

圖／ingimage
圖／ingimage
分享
「財源」表示錢財的來源。在日本有招財貓吉祥物，公貓舉右手代表招財，母貓舉左手代表廣結善緣。而中國則是使用貔貅神獸，公貔貅代表招財，母貔貅代表財庫。將它擺放在風水的財位處，為居家或工作場合，帶來招貴人、招財的象徵。現在請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，上半年如何找到財源？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
分享

塔羅牌圖作者：Deborah Blake & Elisabeth Alba(Everyday Witch Tarot)




A：用愛關懷。(魔術師正位)
A：用愛關懷。(魔術師正位)
分享

A：用愛關懷。(魔術師正位)

牌面上有一位法師，在桌上擺上各種魔法用品，並張開雙手施展魔法。

這張牌表示以愛為出發點去分享個人觀點，就能讓他人加入你的行列。例如：當你在與客戶相處談話，要把對方當成自己在乎的人，就像對你的家人、朋友一樣，做到輕鬆不給予壓力。儘管會因此增加時間成本，但這些付出在日後，會一點一滴回饋到自己身上。




B：眼光放遠。(女祭司正位)
B：眼光放遠。(女祭司正位)
分享

B：眼光放遠。(女祭司正位)

牌面上有一位女巫，閉上雙眼感受水晶球的能量，桌上有一隻黑貓。

這張牌表示你要懂得把眼光放遠一點，不要被當下的局勢，左右了你的判斷力，因為你有能力做改變。例如：你創業做自己喜歡的事情，卻為了收入與房租煩惱不已，這時若能積極做出改變，像是具吸引力的宣傳，甚至打破巿場行情的價格，都能為你創造好的可能性。




C：釋放負面。(教皇牌正位)
C：釋放負面。(教皇牌正位)
分享

C：釋放負面。(教皇牌正位)

牌面上有一位瑜伽老師，有兩個學生跟著她的動作，進入冥想的狀態。

這張牌表示釋放低頻的能量，才能凝聚好的運氣。因此你要避免被情緒左右，而做出讓你日後後悔的行動。當你感到自己狀況不對時，你要趕緊遠離負面來源，試圖讓自己冷靜下來。等你回到能讓你放鬆的地方時，用適合你的方式，好好的宣洩你的情緒，不要讓壓力囤積在身上。




D：尋求幫助。(愚人牌正位)
D：尋求幫助。(愚人牌正位)
分享

D：尋求幫助。(愚人牌正位)

牌面上有一位女巫，高舉雙手並騎乘掃帚，準備在懸崖處騰空飛行。

這張牌表示你要敞開心房，主動祈求支援的協助。無論你的宗教信仰為何，在你在有需要的時候向祂祈求，直到神奇的事情發生。倘若你知道某人也許能夠幫助你，這時請放低你的身段，不要被面子或想法困住。畢竟生活在這個世界上，任誰都有自己無力解決的事情。




E：找到平衡。(命運之輪正位)
E：找到平衡。(命運之輪正位)
分享

E：找到平衡。(命運之輪正位)

牌面上有一位女巫，露齒微笑並轉動命運的轉盤。

這張牌表示請確認自己在付出與接受之間是否對等，唯有放下所有失衡的關係，才能開展願意互相付出的新可能。失衡的來源可能來自你的過去，也許是沒有釐清的過往經歷，或者是現在所處環境的人事物中，存在著無法平衡的狀態。請記得魚在清澈的水裡才能悠游自在。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

今日星座運勢／摩羯好運相伴心情佳 開發才有財路

2019-03-01 00:00

愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00

唐綺陽星座運勢週報：射手開始計畫賺錢 魔羯有翻轉人生大事

2019-02-25 07:28

殺破狼周運勢／獅子脫單機率高 雙魚從職場翻身

2019-02-24 00:00

小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00

看起來毫不費力很厲害？實際上偷偷努力的5大生肖

2019-02-21 15:00

【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31

3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12

被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52

人生必有5個星座閨蜜 處女幫付錢、第一名讓妳好幸福

2019-02-18 14:02

每週生肖／惟中大師：兔小心壞朋友、肖豬工作遭苛責

2019-02-18 08:00

小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48

付出三分得到七分！今年事業運特別旺的3大生肖

2019-02-14 17:00

人生如牌局！你想贏得豐厚的籌碼 還是打一手精彩好牌

2019-02-14 15:44

想加持好運？2019年幸運方位和幸運色幫你一把！

2019-02-14 15:00

情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

2019-02-14 09:15

每週生肖／惟中大師：羊嚴重犯小人、馬業績長紅

2019-02-11 08:00

殺破狼周運勢／獅子條件好對象出現 金牛開工有重要任務

2019-02-10 00:00

金豬年投資運勢 12生肖錢來也

2019-02-09 13:58

好煩到底該留還走？12星座的你年後適合「跳槽」嗎

2019-02-08 18:00

過年想發財找他就對了！2019「星座財運最佳組合」

2019-02-08 14:00

詹惟中解析：憲哥兒有貴人相 歐陽姐妹誰強運？

2019-02-08 08:00

柯P、韓國瑜、蔡英文、賴清德 詹惟中解析誰有總統運？

2019-02-06 08:00

金豬報喜迎好運 蔡上機解析2019年12生肖財運

2019-02-06 07:51

牡羊找玩咖、雙魚只想睡！過年的12星座最關心這件事

2019-02-05 10:00

指點迷津！過年走春遇桃花 單身星座必去好地點

2019-02-05 08:00

不要再逼我了！春節各星座如何應付長輩催婚？

2019-02-04 14:41

每週生肖／惟中大師：牛避兄弟鬩牆、肖豬小心懷孕

2019-02-04 08:00

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

星座善用香氛 新年運氣加分

2019-02-03 13:12

銀行送發財水 住過金庫吸錢氣

2019-02-03 13:12

雙子：好無聊 天秤：拿紅包囉！盤點12星座過年的反應

2019-02-03 10:23

財神到～財神到我家大門口！春節財運最旺星座TOP5

2019-02-03 10:00

玩得盡興也討吉利 12生肖新春開運旅遊地出爐！

2019-02-01 14:31

新年拿紅包！小孟塔羅：2019年我的發財關鍵字

2019-02-01 10:23

趨吉避凶！九大方位風水開運法 助你豬年行大運

2019-02-01 09:25

詹惟中解析豬年財運：「進得來，留得住」什麼生肖發大財？

2019-02-01 08:00
看更多

熱門文章

婚後開銷誰負責？ 女友提議讓他聽了很崩潰

2019-02-28 15:55

天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00

變變變！ 一張圖告訴你228連假天氣變化

2019-02-28 21:03

「讓孩子放心玩」南韓父母帶未成年兒子結紮 台醫師批太扯

2019-02-28 17:57

單身男女若要婚 最關心的竟是這個

2019-02-28 18:08

哪些人不建議染髮？專家提醒愛美人士這幾點

2019-02-28 18:07

今日星座運勢／摩羯好運相伴心情佳 開發才有財路

2019-03-01 00:00

台灣賞櫻祕境 原來就在這些大學校園裡

2019-03-01 10:21

未來一周北部天氣數變！ 吳德榮：下周有較大雨勢

2019-03-01 07:12

明天避開五大地雷路段！ 南向用路人下午出發

2019-02-28 18:42

60歲的他前胸後背痛 醫師診斷結果竟是致命疾病

2019-02-28 17:34

一夜情對象就不該結婚？讓男生「認真不起來」的10種女生

2019-02-28 15:26

好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包不到6千元賣翻　網曝「代購更便宜」

2019-03-01 12:50

威力彩頭獎在台中開出 1人獨得5.21億元

2019-02-28 22:32

汪星人半夜出門叼回這袋神秘物 網驚：狗的報恩

2019-03-01 11:16

冷眼集／水土不服的交長 怎麼接地氣？

2019-03-01 00:29

注意！228連假後 春雨一波波

2019-02-28 18:51

我的經驗／赴義看「最後的晚餐」 李科宏在街頭中風

2019-03-01 00:03

224生日卻被登錄228 他半百後才知背後有洋蔥

2019-02-28 22:23

228促銷╱全聯哈根達斯2品399元 家樂福抽100倍紅利

2019-02-28 19:21

國家擬人萌化還給客人點 婦團：酒店點小姐？

2019-02-28 19:33

醬瓜配飯、一餐多食 獨居長輩這些飲食習慣超不營養

2019-03-01 11:09

這服裝也太鬧 杯麵加水變T恤曬乾後才能穿

2019-02-28 23:34

被蜜蜂叮怎麼辦？ 專家傳授正確治療SOP

2019-02-28 15:19

影／衛武營手語怎麼比？竟有四種方式

2019-02-28 22:55

不是沖乾淨就好 抗屑洗髮精原來我們都錯用

2019-03-01 13:11

拚離島觀光！小三通落地簽規費擬降為400元

2019-03-01 12:08

春遊補助500+500 觀光局：還沒定案

2019-03-01 00:29

台灣燈會期間 國3南州以南機動封閉

2019-02-28 15:39

228連假第二天 北東偏涼南北溫差大

2019-03-01 04:54

【母女之間】毛奇／一起去旅行

2019-03-01 06:00

內政部扮紅娘！聯誼活動牽線 促成4對佳偶

2019-03-01 09:54

國5南向一早就塞 今起雪隧拖救費加收一千五

2019-03-01 07:36

星級飯店龍蝦吃到飽！專寵女性 獨享38折

2019-02-28 17:09

這幾處偏鄉衛生所醫療頻寬僅512K 民眾掛號看病有夠「卡」

2019-02-28 15:51

「餃子の王將」首次插旗台北 地點終於曝光了

2019-02-28 17:07

【我愛一個人煮-53】太陽臉／吐司與免揉麵包

2019-03-01 06:00

國3竹南段收假易塞車 公路總局籲2日避免上西濱交流道

2019-02-28 18:03

【日常狂想】高偉峯／滅蟑絕招與換位思考

2019-03-01 06:00

可望解旱象？ 氣象局：3月雨量正常至略偏多

2019-03-01 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top