天蠍上進忠誠、射手喜歡狩獵 交往後最不花心的星座男Top5

2019-03-01 06:00 聯合新聞網 安妞‧星座



圖片來源／ Stocksnap 分享 facebook 每個男生在追求對象的同時都會展現自己最好的一面，完全的魅力完全的貼心完全的溫柔，但是通常交往後就全部變了樣，缺點都跑出來了，一開始的專一沒了，對你的熱情沒了，使你感到非常害怕與受傷，今天大衛老師就用星座的角度來幫大家分析，到底哪幾個星座男你可以好好把握，他們始終如一，對感情一點都不花心，交往後最不花心的星座男TOP5！

排行榜：

第一名：天蠍座

天蠍座非常聰明而且敏感，他們在感情上佔有慾超級重，只要被天蠍座愛上他就會把全部的愛都奉獻給你，他們愛恨分明，他們最討厭就是被欺騙，所以被天蠍座愛上的人應該是非常幸福的，因為天蠍座只要進入戀情，他們都會表現認真而且細心，照顧另一半的能力也是很有口碑的，因為天蠍座就是一個不會逃避壓力的人，遇到困難他們會想辦法解決，而且他們很上進，天蠍座對於感情是忠誠的，所以他們也無法接受被對方背叛，只要你讓他們覺得你在說謊，他們就會想把真相給挖出來，所以千萬不要輕易的挑戰他們，天蠍座對感情就是那麼的專一，他們一點都不會花心，不花心指數99分。

第二名：金牛座

金牛座的特質就是穩定和保守，他們天性非常務實而且腳踏實地，面對感情金牛座也是如此，他們很有責任感不會浮誇亂開支票，追求前和交往後都是如此，金牛座喜歡安定的生活，他們不會去做一些會破壞自己生活的事情，比方說偷吃或是背叛，經營感情他的心態就是會認真交往，所以不用擔心金牛座會花心，金牛座的在感情上的缺點就是太過安穩所以有時候會變得很無聊，就像是老夫老妻的生活，除了吃吃喝喝，感情的浪漫都會隨著時間慢慢減少，但不口否認金牛座在感情上就是非常忠誠，不花心指數95分。

第三名：處女座

處女座對自己非常要求而且是很自律的星座，他們很有自己的原則對於感情他們不隨便，因為處女座在感情方面會有潔癖的傾向，他們不喜歡隨便的女人，他們對於自己也是完美主義，所以在交往的時候，處女座都是嚴格的方式來對待自己，他們不會輕易的做出背叛或是偷吃，因為他們自己知道如果自己做了這些對不起另一半的事情，自己會給自己嚴重的道德譴責，因為處女座對於倫理也是非常看重的，所以不用擔心處女座會花心去亂喜歡別人，因為機率真的非常低，處女座也不認同，不花心指數84分。

第四名：摩羯座

摩羯座屬於土象星座，他們很保守而且在感情上也是很專一的，摩羯座對於生活他們很不喜歡改變，所以只要進入交往，他們也是長期經營，對於另一半也是會照顧屬於有責任感類型，摩羯座在感情上有時候會有大男人主義的特質，他們認真打拼工作努力賺錢，常常會因為事業而冷落另一半，如果工作需要應酬，摩羯座可能都會把時間花在工作的社交上，但你不要擔心摩羯座會趁機偷吃，因為摩羯座也是喜歡安穩的人，他們追求安穩的感情，就算真的偷吃了，他們也是正宮為主，不花心指數82分。

第五名：巨蟹座

巨蟹座的個性很保守，他們非常居家，屬於守護家園的星座，在感情上巨蟹座很謹慎他們會觀察許多細節，因為巨蟹座並不是一個隨便的人，而且巨蟹座非常害怕風險與衝突，他們在感情上嚮往安穩的生活，所以只要認定對方就會好好交往，也不會背叛愛情，遇到任何事情巨蟹座都會先用包容來處理事情，感情的容忍指數很高，除非你讓巨蟹座徹底失望，或是讓他看不到跟你的未來，不然巨蟹座是不會對你三心二意的，對另一半也是非常忠誠的，不花心指數80分。

其他星座分析：

牡羊座

牡羊座在追求對象時他們都會表現出非常的熱情，因為他們行動力十足凡事都是衝第一，當然在追求對象也是，他們不會害怕挑戰，對於喜歡的人展現出很強的包容力，但是在交往過後，牡羊座的缺點就會顯現出來，那就是持續力不足，牡羊座很沒有耐性，當他們發現這段感情與他們想的不一樣，他們就會開始退縮，或是有想放棄的念頭，他們不喜歡麻煩，所以只要遇到不開心的清況牡羊座機率很高就會見風轉舵，忠誠指數不高，不花心指數40分。

雙子座

雙子座的個性就是喜歡變來變去，善變就是雙子座的代表，前面一秒安排好的行程下一秒又想要改變這就是雙子座，雙子座反應靈活非常聰明，在追求前的甜言蜜語都是非常正常的，因為雙子座也是一位社交高手，所以在追求對象方面雙子座也是很有魅力的，不過等到交往後，雙子座喜歡新鮮感的心態又開始了，雙子座不好的地方就是在感情上喜歡嘗鮮和冒險，所以許多婚外情或是偷吃案件雙子座都會榜上有名，因為雙子座就是喜歡變化的星座，感情的安穩通常擋住雙子座想要求新求變的心，除非你可以讓雙子座崇拜，不然雙子座機率很高會偷吃，忠誠指數很低，不花心指數只有10分。

獅子座

獅子座就是天生的王者，他們充滿魅力與自信，在人際關係上通常朋友非常多，通常獅子座都會讓人覺得害怕，因為獅子座非常熱情而且大方不拘小節，圍繞周圍的異性朋友也不少，但是獅子座其實對於感情也是非常忠誠的，因為獅子座有著男人的氣魄，覺得當男人就該要有擔當對於愛人和家庭都該負起相對的責任，不過還是有少數的壞掉獅子男很花心但屬於小眾我們就不討論他們了，大多數的獅子男還是非常顧家的，雖然表面光鮮亮麗，不過私底下還是對感情非常投入而且認真，火象星座裡最忠誠的星座就是獅子座，不花心指數75分。

天秤座

天秤座非常有質感與品味，也是帥哥美女眾多的星座，因為天秤座天生就有獨特的魅力而且他們對於藝術很有天分，當天秤座跟藝術結合就會散發出迷人的吸引力，天秤座很在乎別人的感受，所以他們做人方面非常圓滑，追求面面俱到的他們也讓他們擁有許多好人緣，天秤座重視公平與平等，在感情上他們也不會輕易背叛對方，雖然天秤座身邊都會圍繞異性朋友，不過別擔心，天秤座心裡還是有一把正義秤子，他們懂得保持距離，一切點到為止，不會讓對方受傷，就放心的給他們交友的空間吧，不花心指數74分。

射手座

射手座他們很喜歡狩獵的感覺，他的隨時隨地都在找尋獵物，所以射手座通常在感情上定力都很不足，加上射手座愛好自由，不喜歡被約束，一切都很看感覺，所以要抓住射手座的心通常非常困難，射手座就是一個會花心的星座，除非你可以持續的讓射手座來追逐你，或是讓他覺得你比他更有魅力，他讓他一直想要來抓住你，不然射手座只要等到熱情沒了，或是覺得無聊了，他們的內心又會開始要認識新朋友，想要跟射手座交往的人，可要好好思考自己是否可以駕馭這樣的男生，不然傷心的機率很好，不花心指數5分。

水瓶座

水瓶座對感情很有自己的思考，他們的感情通常會脫離道德的規範，因為他就是一個會順著感覺走的人，他們不喜歡被束縛，他們嚮往心靈交流的愛情，只要有感覺就可以發展愛情，所以水瓶座對於感情的心態通常會讓人很難了解，有時候也不知道他們追求的價值觀到底是什麼，水瓶座就是一個外星人的星座，對於感情他們也是如此，只要感覺改變一切都可能改變，只要感覺對了，無論是什麼情況就是違反道德也是可以冒險發展，這種無拘無束的態度，對感情也是不穩定的，花心的指數也是很高，除非你很懂水瓶座，不然也不要輕易嘗試，不花心指數25分。

雙魚座

雙魚座屬於浪漫的星座，他們天生風趣而且柔情，他們容易與異性發生曖昧，因為雙魚座不會跟異性保持距離，而且雙魚座與異性相處也不懂得拒絕，往往搞得曖昧不明讓情人傷透的腦筋，雙魚座也是一個容易動情的星座，只要有異性對雙魚座很好，雙魚座的心就會浮動了起來，對於感情方面雙魚座定力通常不高，所以和雙魚座交往，你一定要想思考清楚，因為雙魚座偷吃的指數很高，雙魚座控制不住自己對感情的衝動，只要有誘惑就會非常危險，一定要謹慎選擇，不花心指數8分。