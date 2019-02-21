【測字】新的一年 哪條路能帶你突破事業瓶頸？

2019-02-21 13:31 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

度過了熱鬧、喜慶、安逸的春節假期，回到工作崗位後，新一年的奮鬥也即將開始。那些尚未實現的夢想，那些還未到達的遠方，都在等待你展開行動。那麼，新的一年你在事業上最需要走上哪條路、朝哪個方向努力呢？讓我們測個字，來預測一下吧！

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請先從以下6個漢字中，憑直覺選出一個，然後再看答案。

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結果分析：

選第一字：助

2019吉運方：團結力量之路

這個字告訴你的是，今年需要多培養團隊意識，不要只想著單打獨鬥。團隊合作對工作的開展有著重要的作用，尤其現在的工作競爭絕大多數不再是個人賽，而是團體賽，學會培養團隊默契，工作才會順利。

選第二字：眾

2019吉運方：耕耘人脈之路

新的一年，你需要在人脈關係上多下功夫，不僅要學會正確處理好人際關係，還要拓展自己的朋友圈。俗話說：人脈即財脈，多個朋友就多一條路，好的人脈關係將成為你的職場貴人，在關鍵時刻幫你一把。

選第三字：學

2019吉運方：韜光養晦之路

這個字預示著，你今年的努力方向應放在個人能力的培養。知識是無止境的，人的潛力也是無窮的，想要增強個人競爭力，工作之餘不要忘記多讀書、不斷提升專業技能。累積到一定的成果，你便能在職場中威風凜凜、神采飛揚。

選第四字：動

2019吉運方：行動至上之路

這個字是在提醒你，過去你的行動力方面略顯不足，今年得往這方向下功夫。一件事想去完成，就盡快行動，不要只想不做。出現懶散懈怠的念頭時，不妨給自己的行動一個期限，再一步一步分段達成目標。事成之後你將有滿滿的成就感。

選第五字：管

2019吉運方：帶人帶心之路

從「管」字下面的「官」字可以看出，你是一個對工作有想法、有野心的人，所以提升自己的領導力是你今年的課題。指定工作計劃時要明確；要懂得多傾聽，並做到言出必行，隨時掌握工作動態。這樣，你才能擦亮自己的價值。

選第六字：時

2019吉運方：效率為王之路

這個字告訴你，新的一年你該學會和時間賽跑，努力提高自己的工作效率。提高工作效率不可能像火箭一樣快速，你需要更仔細思考如何管理時間，並培養積極正面的工作態度，讓工作也變成增加能量的方式。

在這個劇變的時代裡，競爭更加激烈，淘汰也更加兇猛，你今天的決策和努力將決定你的未來！

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