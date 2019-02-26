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愛情回不去了？解析12星座男變冷淡的原因

2019-02-26 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

胡思亂想是大多數女生的天性，戀愛時這個特質更明顯。尤其當男友突然變得冷淡時，愛亂想的女孩們就會一下子摸不著邊，心想他是不是不愛我了呢？其實大多數時候是自己太敏感了，下面就來科技紫微網看看12星座男突然變冷淡的可能原因吧，仔細辨別，別誤會他了哦！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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牡羊男

一向熱情似火的牡羊男變得冷淡，是在和你嘔氣。你不妨找他耐心溝通，問清生氣的原因，兩個人化開誤解，也就能和好了。因為牡羊男是特別心軟的，他們不忍心看你不高興。

　

金牛男

金牛男對你冷淡，是他覺得你忽視了他。他雖然想要說出來，卻又礙於面子而不知該怎麼坦白。對於不擅長甜言蜜語的金牛男，你只要觀察他的行動，若他行動上還愛你，就無需多疑。

　

雙子男

雙子男本身就陰晴不定，如果他們一冷淡你就納悶，那可是自找苦吃了。對於他們間歇性的冷淡，最好就是不理會，搞不好下一秒他就嘻皮笑臉了。如果他出現持續性的冷淡，那才需要好好注意。

　

巨蟹男

巨蟹男開始冷淡，可能是真的不愛你了。巨蟹不會輕易開始一段感情，一旦認定對方後就會全心全意對待。這樣的暖男一般不會出現頻繁的情緒化症狀，所以趁他對你還有感情，找他好好談談吧。

　

獅子男

獅子男對你冷淡，大多是他們強烈的征服慾和自尊心在作祟。當感情遇到小磨擦時，他會礙於面子而沉默以對。這時候只要你主動去找他，讓他知道你很在乎他，他的冷淡就煙消雲散了。

　

處女男

處女男的冷淡來自於對你某方面的表現不滿意，他們對女友的要求很高，又不能總是喋喋不休，於是就選擇沉默。你不妨和他慢慢溝通，了解自己哪裡做得不好，下次盡量改。

　

天秤男

天秤男為什麼突然冷淡了？想都不用想，肯定又是和朋友嗨去了。等他玩夠了，自會來找你談情說愛。你不用擔心他會玩太過頭，他其實自有分寸。如果還是不放心，就試圖融入他的圈子吧。

　

天蠍男

天蠍男愛憎分明，愛你時特別黏人，一旦他開始冷淡你，就值得重視了。該好好想想，是不是你做了什麼傷害他的事？要讓蠍子男180度扭轉冷淡的態度，當然很難立刻做到，但只要用心，也不是沒有可能的。

　

射手男

射手男偶爾對你冷淡，不是不再愛你，是他們想暫時享受一個人的自由，而且這種獨處也會讓他有時間好好體會你們的感情。所以只要你付出真心，他一定會感受到，從而倍加珍惜。

　

摩羯男

摩羯男對你冷淡，是因為工作壓力太大。他是一個責任心很強的人，努力工作，是為了讓你獲得你想要的生活。你不應該誤會他，而是要給他更多的關心和鼓勵，這樣他會從心底裡更愛你。

　

水瓶男

水瓶男有心事時便會表現冷淡。他想要一個人靜一靜，此時，你只需默默在背後守候就可以，相信陰雨過後就會是晴天。你必須保持信心，瓶子們不會主動不愛你，他們只怕你會突然離去，所以你的擔心都是多餘的。

　

雙魚男

雙魚男冷淡你時，只是想引起你的注意。你最好的辦法就是去哄哄他，一哄就見效。若是你哄了，他還是接連很多天對你不冷不熱不耐煩，那才要小心他是否真的變心了。

　

【延伸閱讀】

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他的愛可信嗎？靈系占卜鑒定

　



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