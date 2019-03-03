殺破狼周運勢／金牛工作接受新挑戰 獅子瞬間墜情網

2019-03-03 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年3月4日~3月10日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

金錢運方面，天王星進入金錢宮位，會多出一些不固定的外快機會增加收益，但目前受到火星在金錢宮位的影響，多餘的金錢總是花得特別爽快，很難存起來。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星脫離不良相位的影響，會收到一些好朋友的餽贈，或是有很多的聚會邀約，沒有利害關係的往來讓你特別放鬆。

感情運方面，水星在秘密宮位退行，新月又發生在秘密宮位，過去暗戀的對象又回到你的生活圈，使你每天的生活有了一些小確幸。新月期間，可許下對於某些愛戀的期許，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到精神宮位的太陽影響，會想嘗試一個人到陌生的國度旅行，然而心中有太多顧慮，遲遲無法行動。某些在海外工作、旅遊、出差、留學、打工渡假的白羊座，會因為時差問題，睡眠狀況不佳。

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，感覺失去自我，很想脫離不理想的工作環境。此時會想尋求一些新的可能性，然而隔行如隔山，最後還是只敢躲在自己的舒適圈。

金牛座：

整體運勢：

人際關係方面，水星逆行在人際關係宮位，同時新月會發生在人際宮位。會接到同學會的邀約，和老朋友相聚。此時會想起過去的一些回憶。新月期間可許下與人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的金星脫離不良相位的影響，工作表現亮眼，使得工作性質與職務有些調整，此時會接受一份挑戰性較高的任務，這會為你往後的職業生涯增添特殊的履歷。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的木星受到人際關係宮位的影響，只要有貪小便宜的心態，都容易因小失大。與人合作與買賣東西時，還是要確認清楚，以免上當吃悶虧。

健康運方面，天王星進入命宮，與火星同宮，有些疾病雖然治療完畢，卻可能留下許多後遺症，必須慢慢調養與復健。這段時間還是要當心血光之災，同時會有一些疾病在無預警的狀況下爆發。腺體與內分泌的問題要特別重視。

感情運方面，在慾望宮位的木星相位不良，容易過份注重感官需求，常常被人利用完畢即甩，除了金錢與外在，也需要開始注重靈性層面的提升，否則招來的總是些爛桃花。

雙子座：

整體運勢：

工作運方面，水星逆行在志業宮位，同時新月發生在志業宮位，可能會被過去待過的單位延攬，希望你回鍋接掌新的職務。新月期間，可許下與工作、志業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，進入遠行宮位的金星脫離不良相位的影響，突然有一個短暫的假期可以出國散心，在旅途中會結識不錯的旅伴，彼此照應，甚至因此發展出特殊的情感關係。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星受到志業宮位的太陽影響，雖然彼此的關係已經穩定下來，但因為工作的問題常常失約、失信，可能會引發對方的不滿，必須多抽出一些時間陪伴對方。

健康運方面，在疾厄宮位的土星與冥王星呈現合相，某些小毛病一直無法痊癒，雖然不至於威脅到生命安全，但卻會使你感到厭世，必須有耐心地接受長期的調養與復健，才有可能改善健康方面的問題。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運方面，水星在遠行宮位退行，同時新月發生在遠行宮位，會因為一些事件滯留在外地，卻可能因此發現了非常珍貴的私房景點。新月期間，可許下與旅行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的金星脫離不良相位的影響，逛街購物會因為特別的身份，享受某些禮遇。週遭會有人請你吃奢華的美食，或送你禮物。不需要付出太多金錢，就能享受高級的待遇。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的木星受到專業宮位的太陽影響，在專業領域上感到能力不足，必須重回學校進修，更新專業知識。某些巨蟹座必須要到海外出差，執行一個困難的任務，容易因為工作困在某些區域，無法回家。

人際關係方面，天王星進入人際關係宮位，會對人與人之間的關係產生改革的意識，容易被一些個性較為古怪的人吸引，這些人的觀點你從來沒想過，同時會覺得與一些朋友的價值觀漸行漸遠，而離開某個社交圈。

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星逐漸呈現合相狀態，不自覺執念在過去戀情中的傷痕裡，過度自怨自艾，造成過去同情你的人也都紛紛遠離了你，使得幸福無法來敲門。

獅子座：

整體運勢：

感情運方面，金星進入感情宮位，會與喜歡的人關係更為密切，互動甜蜜，雙方的關係會在此時穩定下來。單身的獅子座會被有點好感的對象告白，可能會瞬間與對方墜入情網，享受得來不易的新戀情。

工作運方面，天王星進入志業宮位，副業經營有成，會開始認真經營自己的網站與品牌，然而目前尚未穩定，主要的工作也不能放棄，使得你非常的忙碌。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星退行在財務宮位，要特別當心遺失錢包或貴重的東西，使得許多信用資料需要重新辦理，非常麻煩。新月發生在財務宮位，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

健康運方面，水星在疾厄宮位退行，當心被傳染感冒，容易不斷重複感染，很難痊癒。同時會有一些老毛病在此時舊疾復發。消化系統與心血管方面的疾病要特別留意，女性則要注意婦科方面的問題。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，水星在感情宮位退行，同時新月發生在感情宮位，會與前任情人再度聯繫上，雙方都有意重修舊好。新月期間，可許下與情感相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，天王星進入遠行宮位，許多處女座會萌生到外地交換學生、留學、工作、打工渡假、生活的想法。此時會比較有行動力準備一些資料與考試，在非常短的時間內就會啟程了。

工作運方面，金星進入工作宮位，本週會是工作較為清閒的時期，甚至會有時間溜出辦公室喝杯下午茶，或是慵懶地散散步。可能會發現自己很久沒有曬曬太陽了。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到太陽影響，家宅目前正在整修狀態，必須忍耐一陣子，生活才能恢復正常。某些家人常常打擾到你的生活作息，即便反應了，對方似乎也沒有想改善的意思。

健康運方面，金星進入健康宮位，一閒下來特別容易生病，此時要特別當心感染流感，或是喉嚨發炎、失聲、無法正常說話。

天秤座：

整體運勢：

感情運佳，金星進入戀愛宮位，同時本週天王星離開了感情宮位，與某個有好感的對象互動機會增加，在新戀情展開後，終於能擺脫過去戀情的陰影，生活愉悅。單身者會對某個對象一見鍾情，但這個對象可能是偶像明星，或是一隻毛小孩。

金錢運方面，天王星進入財務宮位，陸陸續續會有許多副業收益入帳，生活比較寬裕。某些天秤座會開始學習投資理財，為自己創造一些被動性收入。然而受到火星在財務宮位的消耗，才剛賺進荷包的錢，很快就花掉了，完全無法存下來。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在工作宮位退行，工作出錯率較高，需要不斷來回修正，新月發生在工作宮位，可為自己的工作計畫許下願望，在水星結束逆行後，可順利執行。

健康運方面，水星在健康宮位退行，一些小毛病容易舊疾復發，同時當心著涼感冒，一旦感染流感，會很難痊癒。天王星開始進入疾厄宮位，注意神經系統、內分泌、腺體相關的問題會長期困擾你。

學習運方面，在學習宮位的木星受到太陽影響，學習新的事物，容易因為工作忙碌而中斷，無法專心學習。還是學生的天秤座，考試與寫作業較為粗心大意，很多問題判斷錯誤，導致成績不太理想。

天蠍座：

整體運勢：

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，同時新月又發生在戀愛宮位，與前情人再度聯繫上，有舊情復燃的趨勢，雙方的戀情可望重新開始。新月期間，可許下與戀愛有關的心願，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，天王星終於離開了工作宮位，工作與職務會感覺比較穩定，不再被一些不確定的因素干擾。卻失去對新事物挑戰與進取的勇氣，不想努力工作。

家宅運方面，在家宅宮位的金星脫離不良相位的影響，終於有很多時間可以宅在家中做喜歡的事情，此時會整理出許多居家不需要的物品，汰換掉老舊的傢俱，居家環境有新氣象。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到太陽的影響，目前會是生活較為富裕的時期，有多餘的金錢可以揮霍在享樂方面，然而用金錢換來的歡愉總是短暫的，有些新鮮的事物嘗試過後，會覺得很浪費金錢與時間。

交通運方面，在交通宮位的土星與冥王星逐漸呈現合相狀態，須特別遵守交通規則，容易因為重大的違規，而被吊銷駕照。交通工具可能在此時報銷，必須開始使用大眾運輸工具通勤。最近要特別注意交通安全，當心惹上行車糾紛。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，天王星進入工作宮位，會有許多具有挑戰性的案件指名要你執行，生活會因為這些額外的任務，變得更為繁忙。某些射手座會發展出有趣的副業，主要目的不是賺錢，而是為了成就自我。

面試運佳，在面試宮位的金星脫離不良相位的影響，面試新工作會非常討喜，很快就可錄取，進入理想的單位工作。需要考取各項認證或是國家考試的射手座，成績會出乎意料的好，可望通過考試，獲取資格。

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，同時新月發生在家宅宮位，會有一些老舊家電面臨汰換，這段時間可順便清理家中不需要的東西。新月期間，可許下與家庭、家宅相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

健康運方面，天王星進入健康宮位，與火星同宮，身體會有些慢性病的症狀浮現，神經系統、內分泌、腺體相關的問題會長期困擾你。此時依然要當心血光之災，容易感染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療，開始要注意身體健康了。

感情運方面，天王星離開戀愛宮位，一段關係突然冷掉，這段時間會較為無心在戀情上，暫時讓彼此都冷靜一陣子，目前還有許多更重要的事情要忙。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，天王星進入戀愛宮位，過去不被看好、不被祝福的戀情終於守得雲開見月明，關係進展迅速。已經有穩定關係的摩羯座會有懷孕的跡象，或是兩人會一起收養一隻寵物。

金錢運方面，金星脫離不良相位的影響，生活會較為優渥，手頭寬裕，比較捨得花錢在奢侈的享受上，為自己買些好東西，或是享受昂貴的大餐。

工作運方面，水星在面試宮位退行，同時新月會發生在面試宮位，需要把放在人力銀行的履歷再做一些修正，更新最近重要的經歷與認證。需要尋求新工作的摩羯座，新月期間，可許下與面試有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

交通運方面，水星在交通宮位退行，同時新月會發生在交通宮位，交通工具容易在此時壽終正寢，會需要換新車。此時要特別注意交通安全，當心與人發生行車糾紛，以及被開罰單，搭乘大眾運輸工具，也容易坐錯車、搭錯線。

旅遊運方面，水星在旅行宮位退行，原本預定的班機、或是旅遊行程，會因為一些因素被迫取消或改變行程，某些摩羯座在此時必須要去外地一趟，要當心被困在當地，無法回家。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，進入命宮的金星脫離不良相位的影響，桃花運佳，此時會有人對你表示好感，會不排除與對方交往看看。然而在秘密宮位的土星與冥王星接近合相狀態，過去戀情的傷痕可能還沒清理完畢，新戀情不一定順利。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，同時新月會發生在金錢宮位，目前經濟狀況發生了一些困難，可能需要將定存解約，以暫時渡過難關。新月期間，可許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分：

家宅運方面，天王星進入家宅宮位，居住的地方會搬來非常吵鬧的鄰居，居家較不安寧。某些水瓶座目前處於居無定所的狀態，三不五時會需要搬家，或是到外地過夜，會是家宅狀況較不穩定的時期。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到太陽影響，有些金錢借貸出去，卻無法追討回來，在合夥關係中常常是吃虧的那一方，被人佔盡便宜。與人的金錢往來要當心，容易產生糾紛。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，水星在命宮退行，同時新月會發生在命宮，與海王星呈現合相。過去喜歡過的人會與你重修舊好，會有復合的可能。新月期間，可許下與感情有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，天王星進入旅行宮位，開始常常需要到外地出差、旅行、參加座談、接案件，會短期停留在某些陌生的城市遊覽，感受不同的人文風情。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在命宮退行，同時在志業宮位的木星受到太陽影響，執行事務較不順利，有許多問題不斷需要修正，工作所需的電子工具、通訊設備及各類的工具容易在此時故障，使得你必須花更多的時間與精力排除許多障礙。

健康運方面，水星在命宮退行，同時在命宮的太陽受到志業宮位的木星影響，容易感染流感，此時適逢工作十分過勞的時期，會需要掛著病號工作，造成你的感冒很難痊癒。某些老毛病容易復發，身體狀況不是太理想。

交通運方面，天王星進入交通宮位，與火星同宮，注意交通安全，可能會與人發生行車糾紛，或被開罰單。同時受到水星在命宮的影響，容易迷路，或是坐錯車、轉錯線，造成嚴重的遲到。

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