小孟塔羅：2019上半年如何開出好成績？

2019-02-22 08:00 聯合新聞網 文／小孟



圖片來源／ Unsplash 分享 facebook 每個人其實都是天才，但你如果用爬樹的本領，來評價一條魚的智商，那牠終其一生，都會覺得自己是個傻瓜。無論你多優秀，也得碰上識貨的人；無論你多付出，也得遇到珍惜的人。這樣才不會浪費時間，在不對的人事物上。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，上半年如何開出好成績？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供 分享 facebook

塔羅牌圖作者：SIGNORRINO(CUCOLORIS TAROT)

A：檢視自己的個性(正義牌正位) 分享 facebook

A：檢視自己的個性(正義牌正位)

牌面上有一個秤子，其中一端放置愛心，另一端則－放置羽毛。

這張牌表示今年上半年，你要好好檢視自己的特質，究竟為你的生活帶來什麼。倘若帶來的是負面的影響，例如：懶散、拖延、原地踏步等等，那麼現在正是好好思考，如何找出改善的對策，並讓它落實在生活中。小孟老師在此提醒你，不要討厭或害怕自己的陰影面，沒有煩惱又要如何轉智慧呢？

B：鍛鍊你的慈悲心(吊人牌正位) 分享 facebook

B：鍛鍊你的慈悲心(吊人牌正位)

牌面上有一位男子，一隻腳上被吊掛在樹上，呈現頭下腳上倒立狀。

這張牌表示今年上半年，你要鍛鍊你的慈悲心，有好的情商才能解決難題。做好這件事的第一步，要先從對方的角度看事情，唯有站在對方的立場，你才能理解對方的想法，因而清楚對方的需求。小孟老師在此提醒你，處理事情不是非黑即白，好好運用彈性跟靈活，再大的困難都能夠化解。

C：失敗為成功之母(高塔牌正位) 分享 facebook

C：失敗為成功之母(高塔牌正位)

牌面上有一道閃電，將高塔的頂端一分為二，人跟鳥同時從高空落下。

這張牌表示今年上半年，你要學會從挫折中成長。事情的發生都不是巧合，它是為了讓你學會某個課題。倘若你因為傷心難過，看不清眼前的道路，或是因為心有不甘，而想力挽狂瀾等等，那只會讓你陷入痛苦的深淵。小孟老師在此提醒你，你把專注力放在哪裡，就會被那個事情操控。

D：不要讓自己受困(死神牌正位) 分享 facebook

D：不要讓自己受困(死神牌正位)

牌面上有一位骷髏，騎在一匹馬的上面，手裡拿著一支旗。

這張牌表示今年上半年，不要讓自己被局限住，並找到脫困的方法。倘若你受限於環境或他人，那也許是時候讓轉變離開了，假如你被自己的想法限制，請務必記得人生有限，給自己一個冒險的機會，才有可能扭轉你的未來。小孟老師在此提醒你，你無法叫醒一個裝睡的人，也許那個人就是你自己。

E：接受太陽的洗禮(太陽牌正位) 分享 facebook

E：接受太陽的洗禮(太陽牌正位)

牌面上的男孩騎著搖搖馬，天空中的太陽熱力四射，四周開滿盛開的花。

這張牌表示今年上半年，常跟什麼樣的人相處至關重要。《太子少傅箴》有云：「近朱者赤，近墨者黑；聲和則響清，形正則影直。」這句話告訴我們，人會受到周遭環境的影響，而漸漸有所改變。小孟老師在此提醒你，倘若你想讓自己變得更好，便要主動向你想成為的人靠攏。