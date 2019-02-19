3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12 聯合新聞網 文／巧巧老師



圖片來源／ stocksnap 分享 facebook 引用一數的指引做為三月的開端：）

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何不飛？若我們無法活在原本能奔跑的路線裡，

何不想起？若你覺得早已經將本能都忘記。

說太難的時候，我們經常尚未試著用力。

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★生命靈數1

整體運勢：將自己從事件拉遠一點，就能看見突破僵局的契機。

三月份整體而言，會在生活各方面都出現難以被定位、曖昧不明的局面，雖說實際上不會帶來太多的損失或傷害，不過在心理上卻可能因為這些不上不下的現況，讓你整天都心神不寧，做不了什麼事，生活或工作將有一種凝滯感，好像眼前所有事都靜止了、無論丟出什麼方案，都毫無起色；但事實上這樣的問題，多是因為你的煩躁而來，表錯情、會錯意，導致做出沒那麼恰當的反應，通常是因為你在意太多了、太鑽牛角尖了，而這些怎麼也推不動的事，就先放到一邊吧！

當你能稍稍放手、給出空間，事件便能像電腦般，重開機後恢復順暢運行。

工作／學習狀況：在專業上，有機會接到不少方向模糊的委任，看起來是以往曾經碰過的東西，所以通常一號人在承接的當下，戒心都是相當低的，真的進到實際流程，就會發現一堆「講得很奇怪、前言不對後語、幾種需求相互矛盾」的問題，這些在平常，只要回頭問問給你任務的人，通常就能解決的問題，在這個月，你將發現這些被你認為「應該給明確答案」的人，他們自己也一知半解，或是沒有定案；

文書、溝通流程都容易出錯、雙方認知落差過大的問題，如果可以，務必先做好當下的記錄工作，紙本、錄音必不可少之外，在詢問對方時，就請先想好幾個備案吧！

在這個月，先寫好選擇題，比丟給你的老闆業主們申論題容易得多了，別期待能在這些環節省事，勤勞一點，你的血壓上升的次數會減少很多的。

愛情：單身者難以進入關係，直覺跟理性判斷容易同時失靈的三月，也不建議貿然就做出任何行動，若你已經長期（或這輩子）都在單身的狀態，那麼比起尋找對象，你該問問自己的是「到底害怕什麼」，害怕自己不夠好？害怕選錯，都會是比「找不到對象」更優先該解決的問題，得先知道自己怕什麼，才能有解決的方式，對於找到對象，才能更有具體的幫助；（靈魂能量諮商可以協助你釐清問題，找到解決方案噢！）

有伴侶者跟另一半，則僅能維持好表面和平，在這個月，心中卻特別能感受到那些小小的、覺得還可以更好的念頭不斷出現，較好的方式，是跟對方直接了當的溝通這些觀念，並且聽聽對方的意見，這些看似會為感情帶來紛爭的討論，通常也是你們關係能更深入、安穩的切入點，試著交付、討論弱點，停止那些避重就輕，便能減緩這個月在感情生活中的不踏實感。

訊息指引：Lion → Butterfly

何不飛？若我們無法活在原本能奔跑的路線裡，

何不試著想起？若你覺得早已經將本能都忘記。

說太難的時候，我們經常尚未努力。

★生命靈數2

整體運勢：心思忙亂，將讓二號人們錯過生命中多數美好的面向，只困在眼前的膠著中；

所以，轉換視角、排開不必要的應酬邀約，便成了你在這個月的重點工作，當你選擇丟掉那些不必要的思考，讓自己專注在實際行動中，便能看見生活裡，那些對你比較嚴苛、看似是限制的，其實是一種保護，好讓你不再持續做錯誤決定，若你過度將焦點專注於表象，這段時期也將因為外在的困境，而不得不轉向往內自我觀察、獨處的狀態。

好消息是，若你已經過勞、無法放假很長一段時間，那麼這將是你能有時間跟家人好好共處的時光。

工作／學習狀況：在工作上，可為的空間相當有限，較重度的影響，會讓原有手邊在進行的事項被暫停，等待再開的日期又無法在當下確定，輕則是日常工作的流程，會不斷的有被中斷、無法挪出一段長時間處理，時間被切割成零碎的問題，對於求職、或想轉換跑道的二號人來說，這更是一段停滯期，不過這些看似「暫停、挫折」的狀況，都正好可以讓你思考「原路是否已經不通，但你卻一直沒有發現，反覆在做錯誤的嘗試」；

比起慌亂的找出解決方案，或許換條路、換個應對方式，便能看見不同的可能性，也或許你早就到了需要讓自己休息、充電的時間，卻仍持續過勞，而這些暫停，正是現在的你最需要、卻從不選擇的選項。

只要能意識到這些暫停背後的意義，願意切換過去，都將為後續的效率有效充電。

愛情：單身者，其實挺能享受一個人的生活，似乎不需要急著投入任何一段特定關係中，對你來說才是當下最舒適的，如果你認為自己並不在這種安然自得的氣氛中，那麼先問問你的動機，是因為年紀到了？是因為大家都有，我也該有？

如果是這些原因，那麼當你看見時，或許就能同時解除此刻的焦慮了，當你能允許自己以自身的舒適為優先，才能展現你的獨特之處，你急著「找到」的對象，才有空間能出現在你眼前；

有伴侶者，在這段時間會需要排除外務，多專注與伴侶的相處上，如果雙方原有的感情良好，那麼這將會是一段更穩固的時期，你只須將時間稍微調整一下，一切都只會更好，對於已有誤會、進入冰河期的伴侶關係而言，則可能有更大的危機產生，好讓你「不要別過頭去、逃避眼前問題」，所以如果你不想事態擴大、不可收拾，那麼就得更主動的去先找伴侶聊聊，才能預防在感情中更多的受挫，好消息是，當你能主動面對跟處理問題，通常也能發現都是一些小事，只不過關於恐懼的想像，永遠比實際上的問題巨大，當你選則讓自己戳破虛無的假設，便能將感情帶回正軌中。

訊息指引：Dragon → Earthworm

看不見更美好的風景，或許因為我們後來只願意待在山頂，

何不潛入地底，在視線模糊、前方不可見的時節裡，

美好或許正活在潮濕溫暖的泥裡。

★生命靈數3

整體運勢：大環境的變動， 讓三號人身陷混亂失序的困擾中，太過投入眼前的遊戲，讓你感到生活隨時都山雨欲來，進而影響到時間分配，錯過了好的投資標的、好的感情機會、做錯某些決定；在這段時間，若你不想錯過那些美好，那麼可得學會適時的照顧及釋放情緒的功夫。

如果你感到生活中較混亂的面向，通常都是先由不斷的自我控制、壓抑累積而來，最終爆發的結果，上述的照顧釋放，做的則是預防的工作，先讓壓力、負面情緒不留在你的生活中，適度的把它們在你覺得安全的時候抒發出來，對於已經長期累積留存的負面情緒，則可透過動態的、大量流汗的運動，會是釋放它們的好方式之一。

工作／學習狀況：躁動、焦慮將不利於這段時間的學習，讓你難以靜心、理清頭緒，就如第一段所言，當感到靜態工作的效率不佳，可以透過讓身體流汗、動起來，來緩和掉多餘的身體動能，空白後再返回工作中，都能提高不少效率；

在工作環境中，也較容易遇見衝突的場面（或你本身就是那個衝突的來源）若你是身處高位、管理職者，情緒的自我調整便變得非常重要，急、求好心切，都會是這段時間為你帶來人際失衡的原因，如果可以，適度下放權力，不要介入太多細節，專注在結果或大方向上，會能降低溝通不良的頻率，對一般職類工作者，則要小心對權威人士的酸葡萄心態，可能讓你後續工作產生更多麻煩，如果察覺自己正在這樣的狀態中，至少先抽離冷靜，再返回事件裡，會是能幫你煞車的應急方案。

愛情：三月的火爆能量，較利於單身的三號人，尤其是有喜歡對象、卻一直沒有勇氣動力行動的，這段時間會是不錯的時機，

完全沒對象的，之前總是與戀情絕緣、看不到可能性的，也能透過拉高與外界交流的頻率來發現不錯的人選，這股原始的行動本能，能為長久的僵局創造一些開口，但也得注意言辭的修飾，不要一股腦的猛衝，太失控嚇壞對方的話，那就是另一個故事了；

有伴侶者的感情生活也相當精彩，大吵再快速恢復甜蜜，或甜蜜密切過頭導致大吵的局面，都可能發生，如果覺得這樣的大起大落讓你疲勞，那麼適度的保留對方與自己各自的私人空間，是你可以先做的預防工作，不冷不熱，平淡也是一種幸福，佔有慾在這段時間特別高漲的三號人們，如果你發現嫉妒與懷疑一發不可收拾，那麼，不如先考慮收拾一下自己不安的心吧？找出為何如此，會比找對方吵架跟刷存在感，來得有意義多了。

訊息指引：Tiger → Hummingbird

導引原始的動力，到需要用盡力氣奔馳的邊境，

釋放之後的輕盈，你才聽得見直覺的聲音，那所謂神的指引。

★生命靈數4

整體運勢：外在環境帶來許多不友善的消息，讓四號人喜愛的「不動」，必須改變，較去年不同的是，過去這段時間是以一種壓力、束緊的感覺，讓人感到需要跟上生命的腳步，但在壓力的同時，也都留好逃生路線，如果過去一整年，你是強守邊界的將領，那麼到了今年，這道原本硬撐都能被守好的牆，則會朝向「再也守不住了」的方向前進；

過去能夠守住這些該變但你堅持不變的牆，或許是後援仍在，譬如家庭、所愛的人等等軟性的，經常被你視作理所當然的存在，不過如果你過去僅視其為理所當然的，在這段時間，你會發現再也不是了，這些後援將因你的態度而產生變動，家人或長期合作對象的不滿，將為生活投下更多需要救火的因子。

對於尚在修正或已經修正方向的四號人，雖然也會感到自己在考一道極難、挑戰安全感的考題，但所有的努力都會為後續帶來美好深遠的影響，請務必堅持下去。

工作／學習狀況：因人際問題而引發的工作不順、學習成效不佳。

協調性、溝通與應變能力不佳，固守舊有做法，會讓在學習中的四號人們，呈現孤立無援的狀況，找不到合作、分組、求教的對象，或對方不敢指導你，會讓你再難以用舊的做法、姿態取得更多資源；

當然在工作中，也會有上述類似的狀況，若你身處高度需要團隊合作的工作，那麼就得小心被孤立、團隊成員內鬨、彼此意見不相容，你站哪一邊都不好的問題，即便想居中協調，也可能起不了太大的作用，但事實上，無論上述哪種狀況，都是因為你（及參與你工作的人們）允許了一些本不應存在的弊病，並視其為「工作中應有的一環」所產生的副作用，而這些混亂、衝突，為的也只是「揪出這些不該有的違歸做法」 ，好讓工作學習環境、流程，恢復到正常的秩序中，該去者去，該留者留，年後清算的時機已在眼前了。

愛情：單身者在三月，機會對你而言是平靜無波的湖面，你看不到一點漣漪，而別人也難以激起你心中的漣漪，比起向外看，你該看看這個湖面底下的東西是什麼，是強裝鎮定的自己？害怕自己無法繼續眼前這些不受干擾的日子？或是你有其他更恐懼的東西？

讓你看不見開始一段感情的可能性，你不想改變的，便極可能是你單身的主因，試著改變對這些事的做法，便能讓你至少看得見，能結束單身的關鍵點，並開始著手解決它們，這個月的寂寞感也會較以往強烈，這樣的功課無論你想不想，都是必須；

有伴侶者將有機會經歷關係的谷底，如果已經在不良經營中的，被告終的機率較以往高得多，如果還能對你有反應，有不滿的、還在關係大吵中的，或許都算比直接結束來得好，至少擁有溝通的空間，就還有機會可以修正或說點什麼，但這些「說點什麼」並非要你解釋動機、不改變，而是在說的同時，你也得做出關鍵性的改變行動，不然再多你自以為的好，都只是讓關係扣分的，即便在穩定關係中的伴侶們，也得比平常更小心一點的關照自己與對方的心情，才好讓關係少點失控，多點穩定。

訊息指引：Stingray → Black Egg

翻閱深不見底的記憶，將從不敢觸及的都想起，

拼湊起黑暗裡的不完整，舞台的背景若撤去，故事便成零。

幽暗是必須。

★生命靈數5

整體運勢：慎防詐騙，遠離人群、過度頻繁但不必要的人際互動，會是五號人們這段時間的重點功課。

會需要這樣的提醒，通常也是因為這段時間的邀約特多，認識新的環境或人固然是好事，但也為生活帶來許多變局、開啟了危險進入日常的機會，比起平常，會更容易聽到空泛、不切實際、表面美好的話語，請五號人務必開啟自己平常能一眼看穿荒唐的眼睛，戳破那些粉紅泡泡，才能保護好你自己，總之太過美好夢幻的事，都要稟持檢核再三、不輕易買單的清醒原則，寧可讓自己當個無聊不解風情的人，也別當個濫好人；

因為外在環境挑戰太多，心情是很難不沮喪的，這段時間外出也得特別注意交通安全，才不易發生意外。

工作／學習狀況：在專業上，請稟持一手交錢、一手交貨（成果）的原則，千萬不要做出「我相信你的誠信，所以先幫你...」這種傻事，對於自營者當然是如此，但不代表受雇者就沒事，這樣的問題仍可能出現在你求職、一般日常的工作中，尚在求職者在面試時，說好的條件，務求白紙黑字明明白白，才可能讓後續權益不易出現問題，在投遞履歷的第一關，更是要好好把關，別誤闖了不那麼守法的單位，

受雇、非管理職者，則是得注意上司的出爾反爾、朝令可能夕改的問題，所以平常反應快可能是好事，現在可得多想一下，多緩一點，因為這個月的計畫總趕不上外在環境所帶來的變化，這些會讓人感到疲勞的事，或許你平常會想掛在嘴裡抱怨幾句，但這段時間因小人環伺，還是多收斂點，以免節外生枝，不給工作找來多餘的麻煩，就是最大的努力了。請多保重。

愛情：單身者勿因寂寞，而隨意接受新的感情機會，對於五號人來說，或許會覺得感情運還不錯，至少桃花是隨處可見、或比平常容易見的，但那並不是什麼特別好的消息，突然在這段時間發動攻勢的，通常都另有所圖，或許無關直接的金錢物質，是一種情感困乏所帶來的過度攀附、情緒勒索，剛開始或許會讓你覺得對方很需要、看重你，但後面都將變成甩不掉的背後靈，機會來了，篩選的開關也要跟著打開，才不會讓追求的美好，一轉身不小心就變成了拖油瓶，這段時間多看看，保持單身的行情，也是不錯的選項；

有伴侶者慎防外界誘惑，無論你的動機是否如此，一旦你鬆懈防線，再扯的人也可能被誤解成你的第三者，在你的生活狀況較多的這段時期，其實很容易博得他人同情、取得外援，而這些幫助，一個不小心就容易模糊界線，所以與其當個被誤解另有新歡的人，不如讓自己做個不解風情的呆頭鵝，還來得安全一點，只要能守好這道防線，那麼與伴侶之間就不易有問題，爭吵通常是來自於不必要的社交，若一開始就選擇切得清清楚楚就沒事；如果你有喜歡多人、到處放電的問題，這段時間則很可能爆開來，讓感情生活出現風暴。

訊息指引：Deer → Dolphin

唯有讓心澄徹透明，動機零，

才好讓其如鏡，映照得出何為智慧，何為無明。

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★生命靈數6

整體運勢：在財務上拓展的困難，對於重視平衡穩定的你來說，會是心態調整上的一大挑戰，在金錢或物質上的界線畫分，合約確立都相當不利的三月，六號人可能得先為自己準備好更多備用金、靈活的空間來應對，才會不致於陷入慌亂，原有的財務計畫也易受到干擾，所以即便是你已經十拿九穩，確定會入袋的，可能都得先做好心理準備，當你穩住心情，便能不讓損失有擴大的可能性；

因為這些心裡不踏實的因素，會變成你「想冒點險、做點不同嘗試來換取更多收入，好讓自己安心點」的動機，但大環境的緊縮與不友善，讓你徒勞無獲、倒賠的風險極高，所以若你已在這樣的損失或緊縮中，以不變應萬變，會比無頭蒼蠅般亂鑽，來得更安全許多，少賠就是多賺，記好這個原則，會讓三月為金錢所苦的問題少一些。

工作／學習狀況：工作或學習，都得穩紮穩打，切忌想一把抓、同時通吃許多的項目、掌握多線，都是讓這個月狀況頻傳的主因，所以若你已經在某些進退不得的僵局中，那麼適度放掉一些次要的、將精力放在主線，才可能為你停滯的進度，注入一點活水；

在問題發生前，可以先檢視日常工作，是否已經有這些「一時不小心、因人情或局勢」接下的工作，如果有，先想辦法跟對方說明可能延遲，能夠幫你爭取一點空間，在這個月，加班、超時卻得不到同等、合理報酬的問題浮現，對外的溝通、訊息的傳遞也不順暢，六號人們只能想辦法降低自己可能過度付出的問題，才能有更多的喘息空間了。

多休息，盡可能的做好學習或工作計畫，顧好健康，才能應付勞而少得的這個月。

愛情：單身者得試著讓自己從日常規律的生活、自我限制等僵化的模式先解放出來，才可能迎來新的機會，的確，最喜歡、一眼就能確認的對象是難得的，但六號人的問題總在「想一次就找到安全的對象」而缺乏平日的練習，如果可以，多跟別人保持一點一般的互動，不先預設立場，才能讓自己在社交的技能上稍微提高一點，進而帶來、或在後續有能力抓住機會；

有伴侶者，在感情中將經歷一段停滯期，雙方互動變少，溝通困難，如果只想依照日常對話的方式，恐怕很難避免關係轉淡、猜忌變多，與其放任不管，不如由六號人這端發起對話，試著去釐清你在意的、跟對方在意的，到底有何不同吧？通常這也是你的關係總是不夠深入、穩定，與對方緊密程度總是差一味的關鍵點—「總在做著最低安全限度的付出」

關係的轉冷、淤塞停滯，為的只是幫你找到改變的破口，別把力氣用在閃避問題、試著多努力在面對問題上面。

訊息指引：Wolf → Scorpion

得轉個身，趁黑暗的念頭尚未淹沒你。

再喘口氣，一切都得不急不徐，安全抵達前，你得不急不徐，

在回到家之前，你不能螫傷了自己。

★生命靈數7

整體運勢：推翻舊有、重新長起。

這段時間對於七號人來說，外在環境雖不看好，仍有財務無法平衡的不利局面卡在眼前，但內在是踏實、能夠解決問題的，所以即便收支不平的問題仍在，卻不需要太過擔心無法解決，正因為懂得擔心，所以能夠解決問題、止血，生活對你來說，難行能行，從理清生活中這些麻煩糾結的過程中，你也能看見自己的盲點，眼前這些坑到底從何而來？進而讓你下定決心，擺脫濫好人的行列，開始懂得為自己畫出安全界線，無論是物質的、或是情感的，從這些混亂當中得到智慧，至於學費嘛....已經繳的難以追回，就當它已經變成那個更好自己的一部份吧！

工作／學習狀況：專業上可以多線進展，對於有副業、或身兼多職的你來說是不錯的消息，這個月可以把手邊正在進行的事，都處理得有條有理，如果感到有點卡關，通常也都是多花點預算就能解決的問題，在工作、學習上都能找到不錯的應對方案，所以在流程中心情也挺踏實跟愉快的；

不過這僅限你本人責任範圍內的工作，如果你因為界線不明，承接的是別人的勞務，那麼就沒有那麼順風順水了，多出來，原本不該你管的事一旦落到頭上，完成的過程便有許多狀況，不斷修改、最終得不到感謝也就罷了，但萬一出了狀況、需要人當代罪羔羊的話，不用懷疑，那隻羊還是你，所以如果你在工作上被卡住了，不妨回頭先看看，這到底一開始就是該你做的嗎？或是你又一個不小心撈過界了？

把該盡的義務還給該負責的人，需要一點勇氣，但也是你需要努力的方向。學習狀況中則較無這類問題，趁吸收好的時候多涉略多一點知識，是不錯的努力方向。

愛情：單身者，爛桃花多，人緣還不錯的這段時間，廣結善緣，多交朋友還不錯，可以期待經由這段時期認識的人，再轉介紹他們的朋友，但他們本人可能不會是太理想的人選，就當朋友會是比較安全的，至少也別在這段時間就快速下決定，就如上述工作的處理原則，也可以多線進行、多方認識新認識的，宜長期觀察；

有伴侶者，另一半的混亂無章，在這段時間易被你放大檢視，你就像糾察隊長或風紀股長一樣，不停的看到缺點，然後不斷碎唸，雖然另一半也會默默的承受，不過你雖然身處糾正伴侶的那一方，心情卻比被唸的人更難平靜下來，為了不讓你身陷這樣的困擾當中，在關係中，你可能需要藉由放寬對對方的標準，來放過你自己，你會發現仔細一想，嘴邊正在挑剔的那些，一方面是無關緊要的小事，另一方面則是對方真的辦不到的事（能做到他早就做到了）比起生氣對方，可能你更氣的是「到底我的表達能力是不是有問題」，既然如此，輕輕放下，把時間花在跟對方好好相處上，或許是更切實際的方案。

訊息指引：Oyster → Nightingale

沉潛安靜，只為蘊釀天氣晴朗時，那具形卻能清楚被聽見的聲音，

聲音嘹亮，向來能劃亮整片天際。

★生命靈數8

整體運勢：心態疲軟倦怠，容易讓八號人們與生活中的美好失之交臂。在三月混亂局勢當中，八號人算是幸運的那一群，至少大環境沒有太危難你們，所有關於物質、金錢的面向，十拿九穩，權、名、利等等，都是收獲頗豐的時期，但內心卻十足空虛，一點也沒跟上物質的豐盛，這段時間你將發現這個「再成功，心卻老缺一塊」的根源問題到底在哪，其實回過頭，檢視看看你的生活，你便能發現，或許只是缺乏歸屬感跟後援，跟家人關係疏離的問題，可能在此時特別容易被看見，不單只是指相處，而是相處的品質問題，看似有互動，卻缺乏深刻的情感交流，即便追上了物質名利，仍缺少的，在三月加緊努力補齊，尚不算太遲。

工作／學習狀況：在專業上，有機會被委以重任，但若延續第一段的心情氛圍，明明是好機會的，你卻容易因為自我調整不良，而讓最終成果大打折扣，所以外在成就要再加分，那麼就務必得先把內在狀況調整至最佳狀態，面對新任務，比起團隊合作，更適合自己獨挑大樑，或是在團隊中負責分配、統整的工作，會讓完成度更佳；

這段時間也利於對外宣講自身經驗，如果有類似機會，不需等他人推薦，你就可以自告奮勇，做那個願意分享的人，對於正在求學過程的八號人更是，適合上台報告、讓大家能夠看見你，除了專業信任度能藉此提升之外，人際上也能夠加到分數，只要你收起倦怠的心情跟態度，都能在專業上有不少收獲。

愛情：單身者利於交際，在一般的社交場合就能吸引到眾人的目光，如果勤勞點，就能夠打開社交的門，想擺脫單身的話，可得好好利用這段時間的機會了，對八號人來說，只要不過於煩躁、表現穩定的話，都可以為自己開啟更多的選項，請放下嚴格的標準，用寬鬆一點的心情去面對，會讓你親和度加分，離擺脫單身，就會更靠近一點；

有伴侶者得注意與另一半的口角，姿態別太高，這段時間的爭吵，多來自你覺得對方「應該」的事，應該配合、應該想到、應該....

這些你視作理所當然的事，得先想想自己是否也有對對方做到？又是不是對方真的要的呢？三月相處時的不愉快，多是從這裡發生的，當然要解決問題，也得從這邊下手，試著更設身處地的貼近對方的想法，才能讓關心是有效，而非是帶來爭吵的。

訊息指引：Turtle → Horse

被釋放之前，得先潛入生命更根底，看見全局或所謂地獄，

方能找回失落的自由，也在那裡，那幽深之境。

★生命靈數9

整體運勢：不得不承受的內在壓力，會讓九號人難以放鬆的度過三月份。外在環境四平八穩，收入穩定，但是有些推不掉的、不得不面對的失控人物們，將環繞在你的生活周遭，雖然在先知道狀況時，就可以保持一定距離，但就是無法完全「當成沒看見」，於是便考驗著你在心境上的穩定度，事實上，就是又到了得「切開一些不必要人際關係」的時候又到了，對於經常執行這些動作的九號人來說，或許就不會對這樣的氛圍太陌生，該切的就切，免得看得煩躁，後續麻煩也多，相信你已經很明白這是怎麼一回事，若選擇不動，那就得定時收看這些煩人的戲碼，製造他人麻煩的這群人，目前是無法靠你的無視自動退出生活的，如果你已經不耐煩到了極點，動起來會比空等更實際。

工作／學習狀況：在專業中，仍免不了這樣由人際延伸而來的困擾，上述麻煩人物出現在工作中，帶來的可是收拾不完的殘局，逼得你不得不翻臉，如果能順勢就翻臉，那麼或許也算是讓人解脫的好消息，至少你可以保得自己的成果不被對方拉下去、扣分，所以在團隊中工作的你，搶功、被拉來當墊背，都是相當可能發生的狀況，但你若能明確的說不，讓責任歸屬更明確，就可以免除這樣的問題一再發生。

學習進度則可能在這段時間是延遲的，吸收的狀態不佳，一直分心的問題，轉換環境能夠幫助你緩解，比起跟大家一同學習，閉關的方式會更適合三月的你。

唯一有利的工作，大概就是法律、諮商、調解紛爭跟救護等等，這類解決他人災難的領域，雖然麻煩人物多，不過也會帶來不少業績。

愛情：因為生活忙於解決他人帶來的各式困擾，所以單身的九號人們，如果你不想跟麻煩產生器扯上關係的話，那麼這個月幾乎就是絕緣體了，其實如果在這段時間有看似是對象的，也得小心對方求救的動機，大於戀愛的動機，三思後行，小心為上，請避避風頭，等待三月過完吧！

有伴侶者對於另一半的不耐煩，很容易在這段時間浮上檯面，或將原有的不滿更擴大，既然已經到了需要忍耐的程度，比起自己消化，還是用行動讓對方明白「你已經踩線了」會更實際，能爭吵的，都還算好事，至少有溝通的空間，在這個月裡，若你的九號伴侶一點動靜也沒有，那可能是比較需要擔心的，無對話代表的，可能是你已經被九號人丟進隔離區，離拋棄非常近，請務必取得對話，才不會讓關係轉冷、或直接被宣告結束。

訊息指引：Fire Ant → Sea Serpent

始於微小的累積，一點一滴都是推動生命的助力，

志不在毀棄，而在幫你成為更完整的自己。

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