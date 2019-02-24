殺破狼周運勢／獅子脫單機率高 雙魚從職場翻身

2019-02-24 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年2月25日~3月3日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

學業運方面，在學業宮位的木星脫離不良相位的影響，會獲得海外學術交流的機會，可能會到國外交換學生，或是申請到獎學金，在學業成就上更上一層樓。

感情運方面，水星即將逆行在心靈宮位，會在路上巧遇過去曾經喜歡過的人，或是會想起過去的一些往事，有些糾結要不要與對方聯繫，本週會是內心小劇場大爆發的一週。

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星逐漸呈現合相狀態，會擔任一個吃力不討好的位置，雖然會很辛苦，卻也可以掌握許多重要的資源，工作是為了自我實現，不計任何代價達成使命。

本週須注意的部分：

人際關係方面，金星會進入人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，很久沒聯絡的老朋友會捎來訊息。有些邀約不一定是好事情，對方可能會向你推銷保險或是邀你加入直銷，當心與人發生金錢糾紛，與一些老朋友也會感覺價值觀漸行漸遠。

金錢運方面，在金錢宮位的火星相位不良，預期外的支出較多，會因為某個事件，存款全部歸零。每天都覺得經濟狀況捉襟見肘，此時會對金錢較為斤斤計較，卻也容易因小失大。

金牛座：

整體運勢：

感情運方面，在慾望宮位的木星脫離不良相位的影響，與喜歡的人在身體上的互動更為頻繁與親密，肉體關係滿足。單身的金牛座容易流連在聲色場所尋求慰藉，慾望雖然可以暫時被餵飽，心靈卻始終空虛。

工作運方面，金星進入志業宮位，工作表現會受到肯定，在職場受到矚目，然而金星受到天王星影響，受關注的感覺會令你不太自在，許多行為被放大檢視，心理壓力較大。

人際關係方面，水星即將在人際關係退行，最近會收到很久不見的老朋友捎來的訊息，會邀約聚會與見面，與一些老同學的關係會再度熱絡起來。

本週須注意的部分：

健康運方面，火星進入命宮，注意刀火燙傷見血光的意外傷害，當心一些急性疾病必須要動手術治療。這段時間會感覺體力消耗較為迅速，容易疲累，作息須盡量維持正常。

學業運方面，在學業宮位的土星與冥王星呈現合相，某個科目的老師較為嚴格，稍微怠惰、點名不到，這個科目可能就會被當掉，先前的努力付之一炬，對於課業要更為謹慎。

雙子座：

整體運勢：

感情運方面，在感情宮位的木星脫離不良相位的影響，與喜歡的對象有許多相處的時間，兩人可以在這段時間規劃未來重要的大事。單身的雙子座，周遭會出現令你有好感的對象，會有機會發展出新戀情。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，會尋求一些強制儲蓄的理財工具，讓自己能多存一些錢。雖然存款會因此增加，但每個月也必須縮衣節食，不能太揮霍。

遠行運方面，金星進入遠行宮位，此時遠行，會尋求到CP值較高的食宿待遇。然而金星受到在人際關係的天王星影響，好奇心容易為你惹上麻煩，出門在外要當心被奇怪的人纏上。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星即將在志業宮位開始退行，許多事務不斷來回修正，造成工作進度緩慢。此時盡量不要做任何重要的決策，或是簽訂合約，容易發生變數，造成原本的期待落空。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到金星影響，可能會被來自異國的人士搭訕，但對方的行為不是很有禮貌，令你感到不悅，使你對外國人的印象變得很差。

巨蟹座：

整體運勢：

金錢運佳，金星進入財務宮位，有投資習慣的巨蟹座，短線會有不錯的獲利。即便沒有投資習慣，購物消費，都會以非常划算的折扣，買到物超所值的好東西。可能會有人招待你去吃喝玩樂，工作也會獲得額外的加給或獎金。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與海外宮位的海王星有良好連結，會結交到來自海外的新友人，或是在異地巧遇很久不見的好朋友，感覺格外驚喜。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到金星影響，在工作領域上會因為一個突發事件，造成財務方面的損失，雖然你並不需要因此負責，但可能會影響到考核與獎金，或是會被扣掉一些薪水。

感情運方面，在感情宮位的土星與冥王星呈現合相狀態，與喜歡的人相處的時間會被稀釋，有很多重要的約會臨時被取消。某些巨蟹座與另一半相處時，有種無形的壓力，兩人很少有話題能聊得起來。

遠行運方面，水星即將在遠行宮位退行，出國容易丟三落四，重要的行李或證件在路途中遺失，或是因為交通事故，滯留在外地，無法回家。訂房容易出現預期之外的狀況，到了外地沒有住宿的地方，這段時間盡量避免遠行。

獅子座：

整體運勢：

感情運佳，金星進入感情宮位，同時在戀愛宮位的木星脫離了不良相位的影響，與喜歡的對象互動甜蜜，兩人的關係會更進一步。單身的獅子座，會對某個人產生特別的好感，或是被某個對象大膽示愛，此時脫單的機率很高。

工作運方面，進入志業宮位的火星相位良好，會接到一個重要的任務，工作變得忙碌，有許多前置作業要準備。同時會獲得很好的報酬，收入有增加的趨勢。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星即將在財務宮位退行，當心信用卡遺失、或是被盜用，造成有些戶頭要暫時凍結，資金無法動用。帳單常常逾期忘記繳納，有些帳單似乎已經繳納過，卻可能再次跟你收費，繳款單據請妥善收好、管理。

健康運方面，水星即將在疾厄宮位退行，會感覺某些老毛病隱隱作痛，有舊疾復發的跡象。此時當心被傳染流感，一旦感冒，需要花較長的時間治療才能痊癒，同時要注意心血管方面的疾病。

處女座：

整體運勢：

感情運方面，水星即將在感情宮位退行，與前情人再度連繫上，雙方會思考復合的可能性。某些處女座剛與新的對象穩定下來，卻無意中發現，對方居然跟前任情人有許多相似的巧合。

遠行運方面，在遠行宮位的火星相位良好，此時會很有效率地到許多嚮往的景點打卡，行程非常充實。此時跟喜歡的人一起遠行出遊，雙方的關係會因此更進一步。

本週須注意的部分：

工作運方面，金星進入工作宮位，在工作上會有些怠惰，這樣的疏忽容易為你帶來金錢上的損失。某些處女座這段時間終於有一段悠閒的時間，卻可能因為太閒，對於未來的財務問題產生莫名的焦慮。

健康運方面，金星進入健康宮位，受到在疾厄宮位的天王星影響，當心著涼感冒，造成喉嚨痛、聲音沙啞、失聲、無法說話，扁桃腺容易發炎。同時要注意內分泌失調的一些毛病。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到健康宮位的金星影響，會因為一些疾病或傷害，請求保險理賠，容易被保險公司刁難。某些處女座可能因為健康與工作的因素，造成金錢大量流失，財務狀況出現危機。

天秤座：

整體運勢：

旅行運方面，在旅遊宮位的木星脫離不良相位的影響，會有一些短程的出遊計畫，或是因為工作需要到外地出差，此時食宿的待遇會比較高級，讓你在旅程中獲得充份的休息。

學習運佳，在學習宮位的木星脫離不良相位的影響，參加各種考試的天秤座，這段時間會通過重要的認證，或是順利錄取理想的單位。某些天秤座會在此時下定決心鑽研一項新的科目，會遇到優秀的指導者幫助你學習。

本週須注意的部分：

感情運方面，進入戀愛宮位的金星受到感情宮位的天王星影響，不要隨意接受陌生人的搭訕，當心被奇怪的爛桃花纏上，惹上麻煩的人物。已經有固定伴侶的天秤座，則要當心意外懷孕，此時到來的小生命，不知是喜悅，還是麻煩。

金錢運方面，火星進入財務宮位，雖然很努力地賺錢，但總在金錢入袋之前，這些錢都已經安排要用在一些昂貴的開銷上了，一毛錢都無法留下來。此時會有太多預期外的開銷，金錢消耗的速度比你想像的還快速。

健康運方面，火星進入健康宮位，大大小小的意外傷害也比較多，當心血光之災，同時容易感染急性疾病，造成發燒，或是一些器官發炎，嚴重的話甚至要動手術治療。

天蠍座：

整體運勢：

金錢運佳，在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，這段時間會有許多外快收益進帳，開銷有止血的趨勢，物質生活會過得較為舒適，還可以存下為數不少的存款。

感情運方面，水星即將在戀愛宮位退行，前任情人可能在此時聯繫你，雙方都有復合的意思。然而也會發現過去一直存在的問題依然無解，會讓你陷入苦思。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到金星影響，職場會有許多突發狀況，但你總在狀況外，工作出錯率高，使得某些同事覺得你怠忽職守，嚴重的話甚至會飯碗不保。

學習運方面，在學習宮位的土星與冥王星逐漸呈現合相，不論學習任何事物，這段時間都容易遇到比較嚴厲的老師，對你要求較高，這也代表著你有些別人看不到的潛力，在遇到瓶頸時要更努力突破。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，在工作宮位的火星相位良好，同時在命宮的木星脫離不良相位的影響，工作領域上會有出色的表現，此時業務量增加，會是非常忙碌的時期。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星逐漸呈現合相狀態，會比較認真理財，減少許多不必要的開銷，這段時間經濟狀況會稍微穩定一些，雖然稱不上富有，但至少不會太缺錢。

旅行運方面，金星進入旅行宮位，會規劃一個短期或短程的旅行，享有高級的食宿待遇，讓你在忙碌的生活中獲得短暫的放鬆。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到金星影響，被莫名其妙的對象告白，感覺一頭霧水，此時還是多觀察一陣子為佳，也許只是你對這個人產生了一些誤會。

家宅運方面，水星即將在家宅宮位退行，居住的地方會有一些問題浮現，需要重新修繕。有些家電似乎不太靈光，可能會在此時壽終正寢。與家人溝通不良，有些問題不斷在同一個點上鬼打牆。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運方面，金星進入金錢宮位，收益或是儲蓄有增加，手頭會有餘裕的金錢買些奢侈品，生活上會有些東西必需要汰換了，比較捨得砸錢買好一點的物件或品牌。

感情運佳，在戀愛宮位的火星相位良好，與喜歡的對象有許多話題交流，雙方在肢體上的互動也較為親密，會是情感關係非常愉悅的時期。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位不良，某些家人在金錢上很需要你幫忙，或是會想帶家人出門旅遊玩樂，會破財在家人身上。家裡的家電故障，必須在此時換新，會多花些錢買好一點的物品。

工作運方面，水星即將在面試宮位退行，還在尋找新工作的摩羯座，這段時間面試狀況不太順暢，不妨休息一陣子再丟履歷。需要洽談新案件的摩羯座，會覺得溝通不良，很多事情會與先前認知不同。

交通運方面，水星即將在交通宮位退行，交通工具似乎有些不靈光，可能面臨需要汰換的時期。此時須特別注意交通安全，容易與人發生行車糾紛，或是被開罰單。行動電話也需要汰換了，有一些功能漸漸不靈光。

水瓶座：

整體運勢：

人際關係運勢方面，在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，有些討厭的小人終於遠離了你的生活，生活感覺清靜許多。本週會覺得交際應酬的邀約比較少了，會多出一些時間可以獨處。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與金錢宮位的太陽有良好連結，財務上需要調頭寸，家人會在經濟上給予你一些支援。沒有經濟壓力的水瓶座，整個家族會一起出遊旅行，此時所有的費用都由家人負擔，感覺特別輕鬆愉快。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星即將在金錢宮位退行，某些預計入帳的薪資與報酬有延遲入帳的現象，使你的經濟狀況陷入困窘，必須要縮衣節食一陣子才能拿到錢，並且要挪用一些其他的預算調頭寸。

感情運方面，金星進入命宮，受到天王星的影響，某個有些欣賞的對象，在深入交談之後，會有些幻滅。此時容易招惹上爛桃花，無法脫身，必須要用一些方式將雙方的距離慢慢拉開。

雙魚座：

整體運勢：

感情運方面，水星即將在命宮退行，過去曾經喜歡過又失聯的人，會突然再度聯絡你，因為這個人的出現，使你的內心陷入糾結與混亂中，但此時也要注意對方聯絡你的動機不單純。

工作運方面，在志業宮位的木星脫離不良相位的影響，會有許多奇蹟似的機會降臨，若是可以把握這些機會好好表現，可望從職場鹹魚翻身，坐上一個非常重要的位置。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到進入秘密宮位的金星影響，容易因為貪小便宜，買了許多次級品，使用的時候才發現不符合需求，感覺吃了悶虧。

交通運方面，火星落在交通宮位，交通工具會在此時壽終正寢。此時要特別注意交通安全，同時容易與人發生行車糾紛，或被開罰單。此時受到水星在命宮退行的影響，特別容易迷路、搭錯車、坐過站，造成嚴重的遲到。

健康運方面，水星即將在命宮退行，當心感染流感，呼吸系統受影響，一旦感冒，會很難痊癒。身體上的老毛病容易復發，身體狀況不是太理想，此時也要注意心血管方面的疾病。

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