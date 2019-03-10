每日星座運勢／獅子創作者文思泉湧 有意外的驚喜

2019-03-10 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-03-10

牡羊座

異性緣佳，是談情說愛的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者熱情洋溢的表現，易引來異性的關注，不經意間的回眸就能發現身邊人投來的電波，試著接觸對方會有意想不到的收獲。財運不錯，為自己添置新行頭時有機會獲得商場回贈的禮物哦！

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，單身者不妨多注意自己的外在形象，表現親和的一面，不難獲得愛情。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，容易有喜事降臨，你臉上也因此會掛著燦爛的笑。

財運：★★★☆☆

理財宜採分散投資以降低風險，莫輕信人言，因為上當受騙的機率很大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00寶石藍

開運方位：西南方向

金牛座

精神面貌很好，易有收獲。

整體運：★★★★★

女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾突出個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多機會與異性朋友談天玩樂，好好把握好桃花；戀愛中的人可考慮結婚事宜。

事業運：★★★★★

如果想尋找一位與你在事業上、在生活上有人生共鳴的朋友，今天要珍惜一切交流的機會。

財運：★★★★☆

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

雙子座

將事情簡單化，心情會快樂許多。

整體運：★★★★☆

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

愛情運：★★★☆☆

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

事業運：★★★★☆

優點容易突顯，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

財運：★★★★☆

財運暢通無阻，有利於金錢活動，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、佣金薪資談判等等！唯一不適合的就是投資。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00大理石灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

今天運勢旺盛，各方面表現都很不錯。

整體運：★★★★☆

桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細臉皮厚可是成功的關鍵哦。投資機遇不錯，今天可以放手一搏，不過必要的分析還是要先做好的。精神太過於緊張可以給自己沖杯咖啡，可以舒緩神經。

愛情運：★★★★☆

愛情運很不錯，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，不妨自己創造驚喜。

事業運：★★★★★

精力旺盛，充滿信心，對新任務的執行很有能量。不過對於他人提供的不同意見，需多花心思加以分析。

財運：★★★★☆

適合與人合夥求財，要充分相信朋友的眼光！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00芥末黃

開運方位：正北方向

獅子座

與家人的互動良好。

整體運：★★★★★

今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。

愛情運：★★★☆☆

對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。

事業運：★★★★★

心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！

財運：★★★★★

有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包、拿禮物等等！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00金桔綠

開運方位：東北方向

處女座

平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

整體運：★★★☆☆

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

愛情運：★★★★☆

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★★☆☆

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00乳酪白

開運方位：正西方向

天秤座

心情愉快，對金錢的敏銳度高。

整體運：★★★☆☆

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

愛情運：★★★☆☆

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。

事業運：★★☆☆☆

火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。

財運：★★★★☆

會有令人羨慕的中獎機運唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕

開運方位：正北方向

天蠍座

今天要注意察言觀色。

整體運：★★★☆☆

容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

愛情運：★★★★☆

熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。

事業運：★★★☆☆

易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

財運：★★★☆☆

如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00青金石藍

開運方位：正南方向

射手座

拓展人脈的好時機。

整體運：★★★★☆

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

愛情運：★★★★☆

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

事業運：★★★★☆

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

財運：★★★★☆

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00水鑽藍

開運方位：東南方向

摩羯座

開朗的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，可結識不少異性朋友，想戀愛的人不要錯過這樣的好機會唷！

事業運：★★★☆☆

正為某件事高興著，卻無緣無故被人潑冷水。不必生氣，別拿他人的錯誤懲罰自己。

財運：★★☆☆☆

求財會有阻礙，得小心謹慎的處理問題才好。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

水瓶座

用壓力化為動力。

整體運：★★★★☆

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法掙到更多的錢來支付帳單；在外人看來結合不搭配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

愛情運：★★★☆☆

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

事業運：★★★★☆

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

財運：★★★★☆

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00和闐玉白

開運方位：正東方向

雙魚座

凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

整體運：★★★☆☆

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的矛盾，衝突自然能大大減少。

愛情運：★★★★☆

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

事業運：★★★☆☆

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

財運：★★★☆☆

心能平靜者，方能有不錯的進財。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00香吉士黃

開運方位：西北方向





