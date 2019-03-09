每日星座運勢／處女人際上應對得宜 多和長輩交流

2019-03-09 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



2019-03-9

牡羊座

尊重別人也是尊重自己。

整體運：★★★★☆

伴侶在某件事情上表現較愚蠢，應克制自己別搶白或嘲笑，彼此尊重可讓兩人的關係更緊密；與人相處，哪怕是自己不喜歡的人也應尊重對方，嘲諷他人會讓周圍人懷疑你的修養；營銷者不宜實行降價策略，易給品牌帶來影響。

愛情運：★★★★☆

人氣指數不斷攀升，有許多認識新對象的機會，讓你玩得不亦樂乎，感到浪漫甜蜜。

事業運：★★★☆☆

可以多利用時間想想你的夢想，不要太過在意現在的成敗，心情會由低落轉好喔！

財運：★★★★☆

今天的財運有利於高額現金交易、緩慢買賣業。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

金牛座

別太拘泥於自己的異想空間。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄托的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

事業運：★★★☆☆

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

財運：★★★★☆

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00水鑽藍

開運方位：東北方向

雙子座

運勢趨於平順。

整體運：★★★★☆

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

愛情運：★★★★☆

和伴侶溝通要能敞開心胸，心裡有話應挑明了說，不說出來對方很難瞭解你的心意唷！

事業運：★★★☆☆

需要耐心靜候，多靠腦力去爭取機會，要捨得放棄一些影響你發展主線及情緒的雜務。

財運：★★★★☆

零散支出減少，花錢有節制，可適時投資頗有前途的領域。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00艷棗紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

整體運：★★★★☆

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也收穫到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

愛情運：★★★☆☆

感情順其自然就好，保持樂觀的心態，多與人接觸交流，桃花將會不請自來！

事業運：★★★☆☆

良好的人際關係是你的優勢，會因同事的幫忙而使得進展順利。

財運：★★★★☆

財神降臨，受到貴人提攜，出現收入增加的絕佳契機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00乳酪白

開運方位：正西方向

獅子座

加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

愛情運：★★★☆☆

不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！

事業運：★★★★☆

運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。

財運：★★☆☆☆

「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00蘑菇灰

開運方位：正南方向

處女座

人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

整體運：★★★★★

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能淘到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

愛情運：★★★★☆

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

事業運：★★★★★

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們積累的經驗之談會讓你大有收穫。

財運：★★★★☆

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00白鋼銀

開運方位：正北方向

天秤座

心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

整體運：★★★★★

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

愛情運：★★★★☆

單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。

事業運：★★★★☆

對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。

財運：★★★★★

財運旺旺日，想要感受到今日的好運必須從節儉保守做起，自然可以避免不必要的耗損。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00苔蘚綠

開運方位：正北方向

天蠍座

休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

整體運：★★★★★

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

事業運：★★★★☆

善解人意的一面突顯，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

財運：★★★★☆

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會撈一筆哦！千萬別錯過今日的大好財運喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00檸檬綠

開運方位：西北方向

射手座

靜心休養最為重要。

整體運：★★★☆☆

雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。

事業運：★★★☆☆

謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。

財運：★★★★☆

會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00竹葉青

開運方位：正南方向

摩羯座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計劃者慎之。

愛情運：★★★★☆

桃花朵朵開，身邊的異性對你很友善，並給你幫助，外出或出遠門也會有不錯的異性緣喔！

事業運：★★★☆☆

運勢很不錯，資金緊缺時不必心慌，向朋友或銀行借貸，均可以順利度過難關。

財運：★★☆☆☆

容易聽信他人，喪失自己的判斷，不宜投資。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00咖啡棕

開運方位：正南方向

水瓶座

與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

整體運：★★★★★

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。

事業運：★★★★★

在社交方面，也可通過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。

財運：★★★★☆

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00琥珀橙

開運方位：正東方向

雙魚座

感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

整體運：★★★☆☆

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

愛情運：★★★★☆

你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！

事業運：★★★☆☆

家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！

財運：★★★☆☆

對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00青金石藍

開運方位：西北方向





