每日星座運勢／水瓶利用好運擴人脈 財富回收時刻

2019-03-08 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-03-8

牡羊座

快樂伴你左右。

整體運：★★★★☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過維持這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成「一著不慎，滿盤皆輸」的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

愛情運：★★★★☆

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，就自個兒主動創造吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，在職場上能夠開心的工作外，還有機會吃喝一頓呢！

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都要花錢嘛，花在自己身上不是更好！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00碧空藍

開運方位：正南方向

金牛座

情緒有些不穩定。

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。

財運：★★★★☆

別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00香檳金

開運方位：正北方向

雙子座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★★☆☆

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00琉璃銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

被溫暖的感覺所包圍。

整體運：★★★★☆

相親時與相親對象很投緣，公園或休閒廣場都是深入瞭解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是幹勁十足呢！

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，只要結果令人滿意，過程曲折一點也沒什麼大不了。

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！不過，辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00芒果黃

開運方位：正北方向

獅子座

借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

整體運：★★☆☆☆

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的十字路口，有些不知所措。理財小有收獲，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

財運：★★★☆☆

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00和闐玉白

開運方位：西南方向

處女座

埋怨他人前先正視自己。

整體運：★★★☆☆

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商鋪經營者在下午二點至六點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極性高，理性對待朋友們所提出的建議，助自己的事業蒸蒸日上。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

需積極尋求發展機會，機會蘊藏在瑣事中，不怕麻煩者可得幸福女神眷顧。

財運：★★★☆☆

有額外的進財機會，別顧慮太多，以免錯過機會。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕

開運方位：正北方向

天秤座

情緒會有些低落，人也顯得沒精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運：★★★☆☆

單身者喜歡沉浸在被愛的感覺中，但你卻不會輕易付出感情，給人遊戲愛情的感覺。

事業運：★★☆☆☆

有被人忽略的感覺，付出得不到回報，積極的表現也常被人誤會，不要太在意才好。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，投資勿貪多，以免分散精力。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00朝霞紅

開運方位：正西方向

天蠍座

愛情需要用心經營。

整體運：★★★★☆

工作中的計劃停滯，你有點迷惘慌亂，再堅持下去便會有截然不同的結果；和他很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份來之不易的愛情哦；會有破財的危險，凡事多留意才能規避這些風險！

愛情運：★★★★☆

單身者多參加戶外活動，易邂逅心儀者；有伴侶者多擁抱對方，彼此都會有浪漫的感覺。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，腦筋會轉個不停，可是行動力卻不太明顯咧！

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出，靈活運用金錢的跡象。有閒錢不妨拿出來做點人情，對往後的財務往來會有幫助！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00遠洋藍

開運方位：正南方向

射手座

理財切忌墨守成規。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還會有圓滿的解決。你會對工作環境有點厭倦，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。

愛情運：★★★★☆

有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還會破壞職場上的和諧度。

財運：★★★★☆

賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考慮為佳。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00石榴紅

開運方位：正北方向

摩羯座

運勢低潮期。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習態度積極，若能虛心請教，課業上的突破會更加明顯。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。

事業運：★★★☆☆

對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收獲到意外的驚喜。

財運：★★☆☆☆

對於投資獲利莫抱持過高期望。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00脆梅青

開運方位：正北方向

水瓶座

大可利用好運勢擴展人脈。

整體運：★★★★★

活潑動感的裝扮以及陽光般笑容讓你在人際關係上暢通無阻，深得大家喜愛；財運很好，上網SHOPPING會讓你淘到不少好東西，很有成就感；創作者今天構思新穎、大膽，思如泉湧。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。遇到問題可以請情人協助，他能夠給你強大的助力喔！

事業運：★★★☆☆

今日的事業運好壞參半。壞的地方呢，就是有點辛苦的感覺，好的地方呢，就是有做就有得；如果不積極地付出，會感到壓力重重喔！

財運：★★★★★

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00橄欖綠

開運方位：西南方向

雙魚座

學會借鑒他人的優勢。

整體運：★☆☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強。財運弱，借出錢財應立字據，以免日後因無憑無據而引起糾紛。毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得謙讓，錯了就誠懇的說聲「對不起」吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，容易發生有口難言的困難，也容易礙於面子問題而委屈了自己。

財運：★☆☆☆☆

金錢困擾多多，有破財跡象，計劃之財務問題受到延誤阻礙、機械損壞而破財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00白鋼銀

開運方位：西南方向





