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每日星座運勢／天蠍有奇遇愛情運旺 獲得同事信賴

2019-03-07 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-03-7

牡羊座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

事業運：★★★☆☆

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00琉璃銀

開運方位：東北方向

金牛座

心靈需要淨化。

整體運：★★☆☆☆

情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。

愛情運：★★☆☆☆

美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！

事業運：★★☆☆☆

獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。

財運：★★★☆☆

工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00冷泉藍

開運方位：正南方向

雙子座

投資存在風險，應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

愛情運：★☆☆☆☆

感情棘手難處理，覺得自己孤單又不被瞭解，別再鑽牛角尖囉！再鑽下去愛神都被你嚇跑了！

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

財運：★★☆☆☆

不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00古銅青

開運方位：西南方向

巨蟹座

精緻打扮能為你的運勢加分。

整體運：★★★☆☆

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人易與另一半產生分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。

事業運：★★★★☆

自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。

財運：★★☆☆☆

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00香吉士黃

開運方位：正西方向

獅子座

相信有競爭，生活才更美妙。

整體運：★★★★☆

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔的兩個法寶，擄獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓下，身體也輕鬆很多。

愛情運：★★★☆☆

會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官、上司，有難題時找上司就對囉！

財運：★★★☆☆

出門在外應保管好財物。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00萊姆黃

開運方位：正東方向

處女座

愛拼才會贏。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，不要碎碎念個不停，否則情人會發飆的。

事業運：★★★★☆

在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄、堅持下去就會看到希望。

財運：★★★☆☆

暗財運弱，正大光明的賺錢實際些！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

天秤座

挑戰與機遇並存。

整體運：★★★★☆

在感情上不要心存僥倖，即使對方沒有發現你的過失，若能坦誠相告，感情反而會有升溫的趨勢。工作即將遭遇極具挑戰性的時刻，機遇在不經意間出現，提前做好準備是關鍵。在新的工作崗位上任的人，起步會較快。

愛情運：★★★★☆

今日是談理想、心靈溝通的好日子，說說你的心裡話，讓對方知道吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00青金石藍

開運方位：東南方向

天蠍座

今天的吉祥色效用頗為明顯。

整體運：★★★★★

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！

事業運：★★★★☆

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

財運：★★★★☆

財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00羽絨白

開運方位：正西方向

射手座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

單身者對兩人世界的溫暖、甜蜜很嚮往，愛情的魔力深深地影響著你。

事業運：★★☆☆☆

容易惹來口舌是非，在沒有結論以前，少說他人的閒話，小心得罪人麻煩纏身。

財運：★★☆☆☆

混亂型運勢，稍有不慎，口舌、官非將陡然接踵而至！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00玉米黃

開運方位：正東方向

摩羯座

對待愛情還需主動些。

整體運：★★★☆☆

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要有所精挑細選，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時可以看看如何增強兩性互動關係之類的書籍，借鑒別人的經驗。

愛情運：★★★☆☆

桃花太多令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

事業運：★★★★☆

若能在在人際關係上更為圓融，博採眾議，成功的格局會更大。

財運：★★☆☆☆

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

水瓶座

把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

整體運：★★★★☆

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯咧！雖然腦袋瓜有點空，可藉由外力的刺激，就能找到靈感囉！

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00朝霞紅

開運方位：正東方向

雙魚座

煩心事較多，差強人意的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天不太順利，愛情上的小摩擦讓你心情煩悶，進而導致工作上有點分心，不能集中精神。注意多休息，讓自己處於放鬆的狀態，這樣工作才有成效。財運上不太如意，容易被一些虛假信息干擾視線。

愛情運：★★☆☆☆

與異性互動比較少，但彼此的信任仍可維繫住這份關係。

事業運：★★☆☆☆

說話做事太過隨意，容易在無意中說出傷人的話，並且得罪人而不自知。

財運：★★☆☆☆

窮神附身，投機者破大財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00硃砂紅

開運方位：西北方向



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