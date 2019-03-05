今日星座運勢／射手好運旺走路有風 謙虛不宜躁進
2019-03-5
牡羊座
魅力四射的表現讓你的虛榮心得到小小的滿足。
整體運：★★★★☆
言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。
愛情運：★★★★☆
外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來計劃分析。
財運：★★★☆☆
散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢嘛，花在自己身上不是更好！
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-09:00睡蓮紫
開運方位：西南方向
金牛座
惰性橫行期間讓學習者有些苦悶。
整體運：★★★☆☆
學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上層樓。
愛情運：★☆☆☆☆
容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要盡力爭取，千萬別認為自己不行哦！
財運：★★★★☆
生意人不妨多向外活動，提升財運。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-16:00可可棕
開運方位：正北方向
雙子座
擁有強烈的時間觀念會讓你獲得不少機會。
整體運：★★★★☆
感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一位，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運普通，照照鏡子並打扮得美美帥帥的，對愛情會有幫助唷！
事業運：★★★★☆
撥雲見日的一天，先前的工作計劃多能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不可意氣用事。
財運：★★★☆☆
普通的一天，專心的工作吧，不適合計劃財務問題！工作上與錢有接觸者，要特別謹慎小心。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-09:00碧空藍
開運方位：正東方向
巨蟹座
多關心你身邊的人。
整體運：★★☆☆☆
戀人會因為你的不體貼、對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。
愛情運：★☆☆☆☆
感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！
事業運：★★★☆☆
太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你的評價。
財運：★★☆☆☆
易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-15:00夕陽橙
開運方位：西南方向
獅子座
能用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。
整體運：★★★★☆
與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，很快就能征服對方的心。工作上會有新的任務讓你去完成，你對此興致勃勃，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，玩玩樂透會讓你獲得不少進帳。
愛情運：★★★☆☆
活躍的一天，穿得美美帥帥的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。
事業運：★★★★☆
會有優異的工作表現！那份對事業的認真追求，讓你在不知不覺中充滿了個人魅力。
財運：★★★★☆
有合作機會，易名利雙收。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-16:00玉米黃
開運方位：西北方向
處女座
過於強勢會讓人對你失去好感。
整體運：★★★☆☆
你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人士的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好的效果。
愛情運：★★☆☆☆
想表白？還是改天再談吧，勝算太低了。
事業運：★★☆☆☆
與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。
財運：★★★★☆
有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00硃砂紅
開運方位：正西方向
天秤座
工作顯得輕鬆許多。
整體運：★★☆☆☆
對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。
愛情運：★☆☆☆☆
爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。
事業運：★★★☆☆
別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。
財運：★★☆☆☆
破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-06:00琥珀橙
開運方位：西南方向
天蠍座
脾氣比較暴躁的一天。
整體運：★☆☆☆☆
今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把它帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。
愛情運：★★☆☆☆
單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運很不好，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。
財運：★☆☆☆☆
散財的一天，花錢上特別的衝動，趕快趁著今日把該解決的帳單解決了吧！
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-06:00石榴紅
開運方位：西北方向
射手座
好運旺旺來，連走路都有風。
整體運：★★★★★
公司會將重大任務交給你，你能夠手到擒來，上級必會對你刮目相看。戀愛運持續走高，搭配最流行服飾，主動邀約，成功機率高。好事當然需要與人分享，邀請朋友晚上在家開個Party來慶祝吧！
愛情運：★★★★☆
異性緣還不錯，在外活動容易受到異性的青睞。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，推動運作上得心應手，可是應注意謙虛，不宜躁進，以免落人口舌。
財運：★★★★☆
想賺錢就需要費點口才，而花錢卻能換得快樂，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-23:00桐花白
開運方位：正北方向
摩羯座
運勢平淡而蘊含轉機。
整體運：★★★☆☆
有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛運勢的好時機。得道者多助，失道者寡助，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利自己的方向發展。
愛情運：★★★★☆
浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，持續力不好，要注意不要草率行事，經手的事情要檢查一番。
財運：★★★☆☆
恐怕有付出與收穫不成正比的現象。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-22:00蘋果綠
開運方位：正東方向
水瓶座
注意事情的逆轉性。
整體運：★★☆☆☆
給他送個小禮物，讓對方明白你還非常在乎他；加大投資額度不見得有明顯的收效，反而還會影響你的投資效率；從事服務性行業的人表現機會特別多，因太過緊張而顯得有些吃力。
愛情運：★★★☆☆
與另一半會小有不快，應注意避免爭吵，相互體諒對方的心情，才能維繫良好的戀情。
事業運：★★★☆☆
對於具有挑戰性的工作特別感興趣，也能激發你的思維，容易有不錯的創意與想法喔！
財運：★★☆☆☆
易有因誤信奸臣、或因感情引發的財務問題。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：14:00-15:00祖母綠
開運方位：西南方向
雙魚座
調動積極性保持良好狀態。
整體運：★★★☆☆
精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有掙外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。
事業運：★★☆☆☆
情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。
財運：★★★☆☆
一些不必要的開銷要盡量省下來。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：18:00-20:00琉璃銀
開運方位：正西方向
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