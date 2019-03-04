今日星座運勢／雙魚談判力有助洽商 注意飲食衛生

2019-03-04 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-03-4

牡羊座

感情甜蜜，溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

多關心另一半，對方回報你的將是柔情蜜意。做事謹慎務實者，易受上司肯定。多聽客戶的想法，才能為對方提供更滿意的服務。表現出色者有機會引來伯樂，讓新機會向你招手。

愛情運：★★★★★

今天適合動點歪腦筋，想辦法勾引心上人；戀愛中的人可以弄點新花樣，為這段感情製造新樂趣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極地執行計畫，符合預定進度，則可在穩定中發展。

財運：★★★★☆

財運佳，會有意外財主動找上門來，別錯過與人合作的機會，易有實質收益。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00葡萄紫

開運方位：東北方向

金牛座

別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

整體運：★★★☆☆

一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

雙子座

偶爾也要自己掌握主導權。

整體運：★★★☆☆

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出點個性的好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

愛情運：★★★☆☆

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想偷懶不想做事，聽點音樂，走動一下可能會好些！

財運：★★★☆☆

別做白日夢，要麼就努力多賺點，要麼就節儉些囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

感情紛繁複雜。

整體運：★★★☆☆

剪不斷理還亂，單身者易撞入情感誤區，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以數計。把學習當作任務者將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，什也別想，想愈多愈容易庸人自擾！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，大多是負面情緒所引起的，唯有心平氣和才能使你平順的度過。

財運：★★★★★

財運還不錯唷！少勞多獲的一天，嘴巴甜一點，笑容多一點，就能得到禮物或金錢。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00鉑金灰

開運方位：正東方向

獅子座

利弊共趨的形勢演變。

整體運：★★☆☆☆

單身者桃花較旺，會遇到談得來的對象，相處融洽且發展空間頗大。購置一些保值性強的物品好過風險較大的證券投資，且更易避免損失。工作熱情過高，造成操勞過度，反而影響健康。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會多，但想進一步發展感情還應彼此瞭解；戀愛中的人多約會，讓感情升溫。

事業運：★★☆☆☆

易被挑起不良情緒，引發行為衝動。尤其對上司的苛責或帶侮辱性言語，會表現激烈，甚至莽撞離職。

財運：★★☆☆☆

財運不濟，恐有財務困境或煮熟鴨子飛了的情形。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00大理石灰

開運方位：正北方向

處女座

易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。

事業運：★★★★☆

較為沉穩，能藏起個性中的銳氣，給人幾分老練、穩重的印象，這對求職和洽談商務的人來說，是好的開始。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天，對於金錢問題秉持謹慎計較的態度，適合在今日規劃財務！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00橄欖綠

開運方位：西北方向

天秤座

心動不如行動。

整體運：★★★☆☆

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去那套理財方法用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

戀人之間約會增多，感情進展快速；單身者與溫柔體貼型的異性特別有緣！

事業運：★★★★☆

在工作中有時會變得異常忙碌，但只要你鼓足幹勁，就能夠挺過去，隨之換來的將是成就感。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

天蠍座

選擇機會頗多。

整體運：★★★★☆

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以交給誰；對財富的追求很積極、很努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

愛情運：★★★☆☆

今日你在求偶的過程中會受到他人的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下，很容易就放棄了。幸福其實是兩個人的事，應相信自己的感覺！

事業運：★★★★★

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天！

財運：★★★★☆

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00脆梅青

開運方位：正東方向

射手座

順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然就好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由，且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受他對你的愛。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動的心性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00雪花銀

開運方位：正南方向

摩羯座

與情人相處少提工作上的事情。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

愛情運：★★☆☆☆

注意控制自己的感情，感到孤單就多走動。多與另一半找些愉快的事情來做，可增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點，趕快把手邊工作做完吧！

財運：★☆☆☆☆

破財日，在金錢上不宜輕舉妄動，任意胡為則損失隨之發生。發生金錢困擾時不宜急著做出大膽的決定，免得產生難以處理的後遺症。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00石榴紅

開運方位：西南方向

水瓶座

決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

整體運：★★☆☆☆

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。

事業運：★★☆☆☆

狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。

財運：★★☆☆☆

別貪圖小便宜，小心上當受騙。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

雙魚座

交際能力對於你的成功起重要作用。

整體運：★★★★★

今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性的欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行性病毒。

愛情運：★★★★☆

戀愛運不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝杯咖啡，但別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合做點富有挑戰性的事務，競爭挑戰能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者；一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00淺海藍

開運方位：西北方向





