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今日星座運勢／雙子桃花開認清緣分 勤儉節約持家

2019-03-02 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-03-2

牡羊座

懂得如何發揮個人魅力。

整體運：★★★☆☆

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好調節心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

愛情運：★★☆☆☆

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。

事業運：★★★☆☆

會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。

財運：★★☆☆☆

容易受人引誘而引發貪念，要小心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00硃砂紅

開運方位：正北方向

金牛座

用腦過度，更顯疲倦。

整體運：★★★☆☆

遭遇自己無法解決的困難時不要羞於啟齒，只要你願意開口請求幫助，會有人願意伸出援助之手；投資方向有點混亂，需他人的指點才能找到突破口；複習功課有點找不到頭緒，稍做休息，先把思路理清，才能更好的繼續手頭上的事情。

愛情運：★★★☆☆

內心充滿了熱情，希望得到另一半的關愛，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合總結過去，展望未來。別急著往前衝，給自己一些冷靜思考的時間。

財運：★★☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品，最後搞得自己心情一團糟。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00淺海藍

開運方位：東北方向

雙子座

桃花突顯的日子。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣分是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別待在家裡，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

情緒比較穩定，是比較愉快的一天。即使心情偶有低落時，也不會把壞情緒帶給他人。

財運：★★★☆☆

今天在謀財之路上會遇到強勁的競爭對手，須小心應付，莫起僥倖之心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00金桔綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

春風滿面，享受被人疼愛的感覺。

整體運：★★★★☆

有異性主動向你獻殷勤，有種備受愛護的滿足感，單身者想戀愛應珍惜對方的付出，給對方回應就能如願以償。沒有金錢上的煩惱，庫存豐厚，不妨拿點給父母，盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

超級戀愛天，盡量釋放你天真無邪的笑容，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

心態平和，一點點收穫都能讓你感到滿足，愉快的心情也感染了身邊的人。

財運：★★★★☆

動腦中生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後收穫匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00象牙白

開運方位：東南方向

獅子座

想得過多只會讓思維更混亂。

整體運：★★★★☆

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思維比較混亂，答題時有些想不到問題重點上；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

愛情運：★★★☆☆

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

事業運：★★★★☆

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

財運：★★★★☆

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00古銅青

開運方位：東北方向

處女座

煥然一新的感覺有開運效果。

整體運：★★★☆☆

戀情有些沉悶，色彩鮮艷、搭配合理的服裝能讓人眼前一亮，有助增強異性緣；把家裡徹徹底底的打掃一遍有助於增強運勢；和老同學聚聚，既聯絡感情，又可在聊天中獲取不同行業信息，對你將來求職或跳槽有一定幫助。

愛情運：★★☆☆☆

有機會閃電般開始一場戀情，但愛情來得快，去得也快。在愛情來時，還需謹慎一些唷！

事業運：★★★☆☆

有機會參加社交聚會，可接觸到有實力的人物，可藉機拓展你的人際關係。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，需要周轉小錢時可得貴人協助。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00冷泉藍

開運方位：東北方向

天秤座

幹勁十足，充分釋放自身的能量。

整體運：★★★★☆

積極向上的生活態度，讓你贏得家人及朋友的肯定。有機會在眾人面前展現才華，讓異性對你刮目相看，有人主動靠近你。別因忙碌而忽視身體狀況，多關心身體健康也是今天的重要工作。

愛情運：★★★☆☆

單身者有戀愛的機會，來得突然令你有些措手不及，調整好心態，思考一下未來的生活吧！

事業運：★★★★★

思維敏捷，智慧迸發，提出的意見易被認同和採納，要好好把握時機。

財運：★★★★☆

事業上有增資擴充的慾念，金錢上的好運多來自於籌資順利，尤其若想要有實質收入則需要花費更多的勞力與體力囉！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00嫩芽綠

開運方位：正東方向

天蠍座

輕鬆愉快的一天，好運連連。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

愛情運：★★★★☆

忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。

事業運：★★★☆☆

情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！

財運：★★★☆☆

有不錯收入，適合藏私房錢！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00深茄紫

開運方位：西北方向

射手座

別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

整體運：★★★☆☆

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。

事業運：★★★☆☆

有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！

財運：★★★★☆

金錢上有支援者。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：22:00-23:00珍珠白

開運方位：正南方向

摩羯座

運氣上升，有機會遇到情投意合的對象。

整體運：★★★★★

會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。這種一個人吃飽、全家不餓的概念可要好好修正了，不然等有了另一半的時候再來改的話，日子就會不好過了哦。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

運勢不錯，有許多機會讓你發揮、運用，而且容易得到異性朋友從中協助喔！

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班族的影響不大。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00祖母綠

開運方位：正東方向

水瓶座

從總體運勢來看還是比較好。

整體運：★★★★☆

與家人的溫馨甜蜜，會使心情歡快，更促使你在工作中順心如意；今天的財運雖不會下滑，但還是不適合做非分僥倖之想；不宜長時間盯著電腦螢幕，不然易發生頭腦發脹、眼睛疲勞等症狀。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半會產生一些矛盾，但很快就能化解；單身者有機會結識有能力的異性朋友。

事業運：★★★★☆

精神爽朗，感覺很有幹勁，努力向前衝的同時別忘了照顧一下周圍的人。

財運：★★★☆☆

銀行裡的錢別閒置著，可以拿出一部分來，投資在自己的再學習上。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00珍珠白

開運方位：東南方向

雙魚座

諸事順利，心情相當不錯。

整體運：★★★★☆

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

事業運：★★★☆☆

貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。

財運：★★★★☆

財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：18:00-20:00萊姆黃

開運方位：正西方向



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