唐綺陽星座運勢週報：雙魚遇優質桃花 水瓶一意孤行

2019-02-18 07:38 聯合新聞網 文／唐綺陽



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重要星象：水星進入雙魚

週二太陽進入雙魚，先預祝雙魚座的朋友生日快樂。且從上週日（2/10）起，水星就進入雙魚，加上水星、海王星合相入相，更點明了雙魚領域的「影響與意義」，像是關於「夢境、慈善、宗教、藝術」，或是「酒癮、毒癮、毒品」，或是「受難者、弱者、犧牲者」等，這些原本隱而未現、藏在各種隱密角落的種種現象，包括心靈，通通都會「被發現、被看見、被八卦、被報導」，好與壞的效應都有，受苦難者藉著披露而得到救助，或暗中作惡者受到起底，這是日、水洗滌海王領域的方式。

工作注意：金牛、獅子、天蠍、魔羯

金牛：工作與海外相關，奔波忙碌

獅子：年輕人的衝撞，帶來刺激與活躍

天蠍：積極應和，能往上衝

魔羯：工作上應主動爭取

桃花注意：白羊、巨蟹、天秤、雙魚

白羊：表達太直白，會引起爭執

巨蟹：喜歡的桃花卻不在身邊

天秤：感情是互相交心的療癒系

雙魚：能遇到優質的新鮮桃花

財運注意：處女、水瓶

處女：為配備花錢，有自信爭取案子

水瓶：理財一意孤行，好壞難辨

健康注意：雙子、射手

雙子：注意老毛病復發

射手：當心跌打損傷

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