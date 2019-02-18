唐綺陽星座運勢週報：雙魚遇優質桃花 水瓶一意孤行
唐綺陽星座運勢週報2/18-2/24
重要星象：水星進入雙魚
週二太陽進入雙魚，先預祝雙魚座的朋友生日快樂。且從上週日（2/10）起，水星就進入雙魚，加上水星、海王星合相入相，更點明了雙魚領域的「影響與意義」，像是關於「夢境、慈善、宗教、藝術」，或是「酒癮、毒癮、毒品」，或是「受難者、弱者、犧牲者」等，這些原本隱而未現、藏在各種隱密角落的種種現象，包括心靈，通通都會「被發現、被看見、被八卦、被報導」，好與壞的效應都有，受苦難者藉著披露而得到救助，或暗中作惡者受到起底，這是日、水洗滌海王領域的方式。
工作注意：金牛、獅子、天蠍、魔羯
金牛：工作與海外相關，奔波忙碌
獅子：年輕人的衝撞，帶來刺激與活躍
天蠍：積極應和，能往上衝
魔羯：工作上應主動爭取
桃花注意：白羊、巨蟹、天秤、雙魚
白羊：表達太直白，會引起爭執
巨蟹：喜歡的桃花卻不在身邊
天秤：感情是互相交心的療癒系
雙魚：能遇到優質的新鮮桃花
財運注意：處女、水瓶
處女：為配備花錢，有自信爭取案子
水瓶：理財一意孤行，好壞難辨
健康注意：雙子、射手
雙子：注意老毛病復發
射手：當心跌打損傷
周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
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