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小孟塔羅：2019在哪方面會破財 要小心預防？

2019-02-15 09:48聯合新聞網 小孟

圖／ingimage
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以前我們還在讀書時期，要買東西還是跟朋友出去，家人還會給我們零用錢。直到我們開始打工，或學校畢業出社會時，開始要靠自己賺錢時，便能體會到賺錢的辛勞。但世界上有太多的誘惑，讓荷包裡的錢不斷遛走。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，2019在哪方面會破財，要小心預防？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
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塔羅牌圖作者：Luigi Costa(Pre-Raphaelite Tarot)




A：進修學習(隱者牌正位)
A：進修學習(隱者牌正位)
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A：進修學習(隱者牌正位)

牌面上有一位男子，他的左手提著一盞燈，右手拿著一根長拐杖。

這張牌表示2019年，你在學習進修方面會破財。由於你對許多課程都躍躍欲試，因此可能會花費過多金錢上課。倘若上完課你也就漸漸停擺，並沒有落實到生活當中，學費可就付諸流水了。小孟老師在此建議你，學習新事物固然是好，但還是要量力而為，找出什麼是你最需要的，一年訂一個目標就好。






B：他人邀約(聖杯二正位)
B：他人邀約(聖杯二正位)
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B：他人邀約(聖杯二正位)

牌面上有一男一女，各自拿著一個杯子，天空有一個飛翔的獅頭。

這張牌表示2019年，會因為無法拒絕他人而破財。例如：朋友約你吃飯聚會、同事找你一起團購等等。可能是你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢，但積沙成塔不容小覷。小孟老師在此建議你，先訂好每月的存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，由於手上的現金有限，有助提升你的控管能力。






C：飲食娛樂(聖杯七正位)
C：飲食娛樂(聖杯七正位)
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C：飲食娛樂(聖杯七正位)

牌面上有七個杯子，各自裝著不同的東西，女子好奇打開一個箱子。

這張牌表示2019年，會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常需要舒壓釋放，例如：你經常跟朋友同事聚餐、唱歌、按摩等等。也可能是你很懂得照顧自己，時常購買好的東西犒賞自己。小孟老師在此建議你，面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法，才不會一直漏財唷！






D：創業投資(聖杯九正位)
D：創業投資(聖杯九正位)
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D：創業投資(聖杯九正位)

牌面上有一位男子，慵懶的坐在沙發上，背後整齊排放九個杯子。

這張牌表示2019年，會在創業及投資方面破財。因此想創業當老闆的人，請你務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。小孟老師在此建議你，與其拿血汗錢去賭，不如先培養你的第二專長。





E：喜歡事物(力量牌正位)
E：喜歡事物(力量牌正位)
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E：喜歡事物(力量牌正位)

牌面上有一位女子，頭上戴著美麗花圈，身旁有鳥與雄獅相伴。

這張牌表示2019年，會在喜歡的事物上面破財。例如：你很注重營養保健，因此在保健食品，或有機食物上花費許多，或你很愛你養的寵物，花在牠們身上的錢，你可一點都不會手軟。小孟老師在此建議你，所謂物極必反，可不要賠了夫人又折兵，找到知足及適量的平衡點，便不會想用錢來買你的不足。



＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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