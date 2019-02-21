3月水逆！12星座如何防止＆影響重災TOP3出爐

2019-02-21 08:00 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／shutterstock 分享 facebook 2019年分別有三次水星逆行，第一次時間為3/5~3/28號位於雙魚座，第二次在於7/8~8/1號位於獅子座，第三次10/31~11/21位於天蠍座，水星逆行會導致許多的問題包含人際的溝通，電子設備，交通行車等等，真的會讓人非常厭煩，不過不要擔心，因為今天大衛老師就來幫大家分析2019年第一次的水星逆行對每個星座的影響，讓你們提早防範做好準備，哪幾個星座沖最大?

沖最大星座排行：

第一名：雙魚座

雙魚座的朋友在水星逆行這段期間，你要注意的地方就是自己的行為，你要做任何事一定要謹言慎行，在人際方面也不可以太過自大，保守低調對你來說是非常重要的，因為周圍的人都在看你的表現，如果你是一個出色的人，你很有可能會有許多競爭對手，保持自己良好的狀態做好自己的本分，千萬不要惹事生非，因為水星逆行對你來說很不利，你就安安穩穩的過好這段日子吧！

第二名：巨蟹座

巨蟹座的朋友在水星逆行這段期間，你要特別注意的地方是海外旅遊方面，如果是要出外旅行，交通行程一定要做好規劃，水星逆行容易發生計畫改不上變化，當心出外旅遊迷路導致行程延誤，或是時間沒有抓穩讓自己錯過飛機，不想讓這些悲劇發生在自己身上，那就是要提早準備提早出門，千萬不要把時間算得剛剛好，因為你永遠不知道突發狀況是什麼，想玩得開心就一定要多留意多注

意！

第三名：雙子座

雙子座的朋友在水星逆行這段期間，你要注意的地方是工作方面，職場上要特別注意自己的言行舉止，與同事互動盡量做到謙虛謙卑，保守的態度對你來說是安全的，保持良好的形象也會對你的工作非常加分，試著提高自己的聲望，加強自己的表現，為自己的事業建立地位，遇到競爭對手不要害怕，八卦是非難免，做好自己的事情就好，其他就不用多想了。

其他星座分析：

牡羊座

牡羊座的朋友在水星逆行這段期間，對你來說將是個心靈成長之旅，你可以試著放鬆心情出門走走，廟宇對你來說會是個不錯的選擇，任何宗教活動只要是你喜歡的都是可以被接受的，平常你也可以靜心冥想，讓自己的心情沉澱下來，你也可以聽聽音樂，提升心靈，多觀察自己的靈感，可能會對你在生活上有很大的啟發唷！

金牛座

金牛座的朋友在水星逆行這段期間，你要注意的地方是人際方面，如果平常你是一個很做自己的金牛座，你可以試試拓展人際關係，多多認識新朋友，加強自己的視野，人脈的拓展可以幫助你在職場上得到更多的助力，人與人之間的相處別忘了學會尊重，如果遇到想法與自己不同的人，別人說的話就不要放在心裡，平常心的相處對你是非常好的。

獅子座

獅子座的朋友在水星逆行這段期間，你要注意的地方是金錢方面，高風險的投資要特別小心，千萬要相信自己的直覺，有可能你的判斷是錯誤的，你可以找尋專家或是朋友的第二意見來幫助自己做出好的決策，風險可以降低很多唷，另外這段時間也要注意桃花的關係，如果是天降豔福自己不要高興的太早，當心可能是仙人跳或是詐騙，保持正向的心態，控制慾望就不會有金錢的損失。

處女座

處女座的朋友在水星逆行這段期間，你要注意的地方是感情方面，與另一半相處要多同理對方，不可以太過嚴格，過度追求完美會讓你們衝突增加，你一定要記得凡事都要學習適可而止，情人之間互動多包容多忍讓才會愉快，另外事業上如果有合作的關係，合夥人方面一定要好好選擇，如果價值觀不同就不用硬要一起做事，發展合作需要思考，不要衝動就下決定。

天秤座

天秤座在水星逆行這段期間，你要注意的地方是工作和健康方面，你的職場生活會非常忙碌，每天都會有大大小小的事情要讓你去處理，努力打拼事業，讓自己荷包滿滿之餘也要注意自己的身體健康，良好的身體可以讓自己的路走得更長遠，你不要忘記健康是你生活的本錢，所以一定要把自己的身體照顧好，有時間也要讓自己好好休息，如果生病了就要去看醫生，不要一直放著，健康的課題對你來說很重要，一定要特別當心。

天蠍座

天蠍座在水星逆行這段期間，你要注意的地方是愛情和子女方面，單身的朋友可以多去認識新朋友，增加自己異性的朋友，說不定可以遇到不錯的好桃花，與舊情人重逢也是很有機會，但是你一定要好好思考你們彼此是否適合，如果覺得可以再試試就勇敢走下去吧，如果不適合也不用勉強，你也可以再找別人，如果非單身的人，就要注意與情人的相處，當心發生口角，多忍讓是安全的，有小孩的人，要注意與小孩的關係，多點陪伴多點關心，對親子情感上非常加分。

射手座

射手座的朋友在水星逆行這段期間，你要注意的地方是家庭方面，家裡是不是很久沒有打掃整理了，你可以利用這個時間好好整理家裡，把家裡髒亂的東西都清理出來，該丟棄就丟棄，不要把雜物都一直堆積在家中影響家裡風水，適當的整理居家環境可以幫助你轉換心情，乾淨的舒適的住家也會讓你的運氣變好唷！

摩羯座

摩羯座的朋友在水星逆行這段期間，你要注意的地方是溝通方面的問題，在說話的時候自己一定要三思而後行，不要太過直接就把自己的心裡話講出來，圓滑的方式可以讓你避免許多不必要的是非，話多不如話少，話少不如話好，多讚美別人也會讓自己形象加分，與人交談遇到溝通不良就要有耐心，試著站在對方角度思考，你就能體會對方的立場，達成共識的機會就會增加許多了！

水瓶座

水瓶座的朋友在水星逆行這段期間，你要注意的地方是金錢方面，這段期間你可以好好理財，發展自己的事業成就，藉由努力賺錢達到理想目標實現自我價值，沒有夢想的你，趕快給自己設定一個目標吧，有了目標才會讓自己的生活充滿動力，學習投資理財，或是增加專業對你來說都是不錯的選擇，有了經濟能力你就可以得到滿滿的安全感。

文／大衛老師（清水孟國際塔羅連鎖占卜師）