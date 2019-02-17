殺破狼周運勢／天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

2019-02-17 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年2月18日~2月24日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務或是工作在此時結束，有些白羊座可能會轉換職務，或是離開目前的職場。工作領域上懸而未決的問題，也可望在此時塵埃落定。

金錢運方面，在金錢宮位的火星逐漸脫離天王星的影響。開始意識到前一陣子花錢太過揮霍，需要好好理財與賺錢了。某些白羊座會積極地增加新的收益來源，會尋求一些副業補貼生活費用。

本週須注意的部分：

健康運方面，滿月發生在健康宮位，油膩的剩菜吃太多，使得這一陣子腸道感覺不太舒服，此時要注意消化道方面的毛病。天王星持續停留在命宮，內分泌也有失調的現象。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到海王星與水星的影響，此時出遠門容易受困在某個地區無法回來。在外地的睡眠狀況也不太理想，容易認床，或是因為時差的關係，精神狀況不佳。

學業運方面，在學業宮位的木星受到海王星與水星影響，一開學就會有許多活動與雜務讓你必須分心處理，使你能專注在課業上的時間被稀釋。

金牛座：

整體運勢：

學業運方面，在學業宮位的金星與土星、冥王星呈現合相，會獲得到海外交換學生，或是出國進行學術交流的機會，此時可能正準備啟程。某些金牛座可能會對指導自己學業的人產生好感，甚至陷入師生戀。

遠行運佳，在遠行宮位的金星與土星、冥王星呈現合相，會選擇挑戰性較高的行程，到海外看看別人沒見過的風景，可能會在旅程中結識志同道合的旅伴，甚至發展出特別的戀情。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，某段戀人未滿的關係面臨關鍵，某些金牛座會在此時作出抉擇，或是被抉擇。如果總是在情感關係上猶豫不決，兩人會在此時分道揚鑣。

健康運方面，火星進入命宮，需注意血光之災，容易發生意外傷害，當心感染急性疾病，某些器官容易發炎，嚴重的話甚至需要動手術治療。某些金牛座的生活陷入忙碌，火氣會比較大，容易引發嘴破、便祕、痔瘡……相關的症狀。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與水星呈現合相，受到財務宮位的木星影響，與人的金錢往來容易引發糾紛，甚至必須要尋求法律途徑解決。此時也容易被信任的人詐騙金錢，投資與借貸需特別謹慎。

雙子座：

整體運勢：

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，居住方面的問題可望在本週塵埃落定。有搬家需求的雙子座會在此時尋求到理想的住處安定下來。家中的女性成員較為情緒化，本週容易鬧彆扭。

金錢運方面，在財務宮位的金星與土星、冥王星呈現合相，定期儲蓄或是保險期限到期，可領回一些錢，改善目前的經濟狀況，此時會慶幸有好好理財。

本週須注意的部分：

工作運方面，太陽進入志業宮位，同在志業宮位的海王星與水星受到夥伴宮位的木星影響，在職場上鋒芒畢露，可能會造成更多人想依賴你，使得工作負擔加重，不該承擔的事務太多，此時會意識到必須學習拒絕，別老當個濫好人。

感情運方面，在感情宮位的木星受到志業宮位的海王星與水星影響，與喜歡的人對於未來的規劃有些落差，雙方關係遲遲無法有進展。某些雙子座會因為工作太過於忙碌，必須取消重要的約會，可能引發對方的不滿。

巨蟹座：

整體運勢：

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，會有朋友揪團出國旅遊，此時會對這刺的旅行計畫很有興趣，然而同在旅行宮位的海王星、水星受到工作宮位的木星影響，會因為工作非常忙碌，遲遲無法下定決心遠行一趟。

人際關係方面，進入人際關係宮位的火星逐漸脫離天王星的影響，此時會得知討厭的人即將要離開你的生活圈，快要脫離充滿負面能量的日子，會覺得福至心靈。

感情運方面，在感情宮位的金星與土星、冥王星呈現合相，與喜歡的人互動甜蜜，雙方對於進入穩定的關係會有共識。某些巨蟹座會感受到對方強烈的佔有慾，雖然被愛很幸福，可是也會因此失去某些生活上的自由。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星與進入遠行宮位的太陽相位良好，工作能力受到肯定，會有外派到異地工作的機會，然而由於目前身體狀況並不理想，對於這個機會有些猶豫不決。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，賴以為生的交通工具在此時壽終正寢，必須要換新車了。此時也容易與人發生行車糾紛，或是被開罰單，即便是搭乘大眾運輸工具通勤，也容易坐過站、轉錯車。此時要特別注意交通安全。

獅子座：

整體運勢：

工作運佳，在工作宮位的金星與土星、冥王星呈現合相，工作成果會在此時展現出來，許多人會感受到你認真的態度，受到許多肯定，然而也會造成工作量大幅增加。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，某些帳單會在此時清償，經濟狀況塵埃落定，此外，太陽進入財務宮位，副業收益亮眼，手頭會多出餘裕的金錢使用。但可能會把錢花在吃喝玩樂享受上，生活比較奢侈浪費。

學業運方面，在學業宮位的天王星與進入志業宮位的火星依然在合相狀態，會突然對於冷門的學科產生興趣，或是會跨領域選修不擅長的科目，這個決定容易遇到挫折感，必須要克服許多困難。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到慾望宮位的海王星與水星影響，容易沈迷於逸樂與肉慾當中，並以金錢討好喜歡的對象，卻可能發現，滿足了身體上的需求，在靈性上卻無法交流。

健康運方面，太陽、水星、海王星齊聚疾厄宮位，睡眠狀況不理想，同時會有許多慢性疾病好發，心血管方面的問題要特別留意，同時容易著涼感冒，或是被傳染流行性疾病，外出盡量戴口罩防護。

處女座：

整體運勢：

學業運方面，火星進入學業宮位，新的學期會加入一起學習與研究的夥伴，在一個團隊下，學業可望有所突破。某些處女座會對指導自己學業的人產生好感，甚至發展出難分難捨的依存關係。

工作運方面，太陽離開工作宮位，因為事前準備充分，在此時工作內容會變得比較輕鬆，甚至有空閒的時間出門遊玩，或是在出差時面對突發狀況游刃有餘。

遠行運方面，火星進入遠行宮位，相位良好，與喜歡的人會臨時決定一個遠行計畫，彼此的情感會因此更進一步。某些處女座手頭上會多出一筆預算，趁著工作尚未開始忙碌，到外地旅遊一趟。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在命宮，無法再前進的關係會做出停損，不再委屈在妾身未明的關係中。已經確立下來的關係，雙方則會達成一些共識。單身的處女座，則容易在旅行途中邂逅一段新戀情。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到海王星與水星的影響，目前居家狀況非常混亂，家人的狀況也讓你十分心煩，雖然家人有心想對你好，可是那些行為會令你感到困擾。

天秤座：

整體運勢：

感情運方面，在感情宮位的天王星與太陽有良好連結，情感關係進展迅速，兩人對於未來的發展達成共識，會想同居一起生活，甚至會很快進入婚姻關係。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與土星、冥王星呈現合相，某個家庭成員的身體狀況好轉，使你放心不少，家庭的負擔也減輕許多，生活會稍微平靜一些。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的水星、海王星受到溝通宮位的木星影響，在職場與人溝通不良，說話常不經意地得罪他人，使得你名聲不是太好，須特別謹言慎行。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心血光之災，容易有意外傷害，或是罹患急性疾病，嚴重的話甚至要動手術治療。太陽、水星、海王星齊聚健康宮位，受到滿月的影響，精神壓力大，容易睡不好。此時要當心被傳染感冒，心血管方面的問題要注意，同時要注意交通安全。

金錢運方面，火星進入財務宮位，會有許多預期之外的支出，荷包大失血，信用卡的使用要留意，信用資料容易被盜用，可能要花很多時間與精力處理帳戶方面的麻煩。

天蠍座：

整體運勢：

面試運、考試運佳，在面試、考試宮位的金星與土星、冥王星呈現合相，會受到長者的提拔，很快就能進入新的工作領域就任。考試會以接近低標的分數通過認證，但成績不理想，分發的單位可能不是你所滿意的。

工作運方面，在工作宮位的天王星逐漸脫離火星的影響，有許多突發狀況一一排除，工作會輕鬆很多，此時會有一些人看中你危機處理的能力，會被挖角到比較有挑戰性的領域工作。

學習運方面，在學習宮位的金星與土星、冥王星呈現合相，此時會開始學習新的學科，雖然對新科目很有興趣，但容易遇到較為嚴厲的老師，對於你的期望較高，必須要花更多精力去深入研究。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到海王星與水星影響，收益雖然增加許多，在吃喝玩樂方面較不節制，有許多金錢開銷是過度浪費的。某些天蠍座會花很多錢討戀愛對象歡心，但獲得的回應卻不如預期。

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，受到滿月的影響，會向對方直接攤牌，即便未來分道揚鑣，也不想繼續曖昧不明的關係。已經有對象的天蠍座，滿月期間容易起爭執，此時會是容易分手的時期，情緒管理要控管好。

射手座：

整體運勢：

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個職務的階段性任務已經完成，此時可能會轉換到更高階的位置，或是在職場的角色上會有些轉變。火星進入工作宮位，此時會有更多挑戰性高的工作指名要你幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與太陽有良好連結，與喜歡的人關係進展快速，兩人可能會對婚姻有共識。已經有穩定關係的射手座，此時懷孕的機會很高，突如其來的喜訊，讓你又驚又喜。

金錢運方面，在金錢宮位的金星與土星、冥王星呈現合相，雖然賺錢的速度比不上花錢的速度，但此時在金錢方面的收益會比較寬裕，會有餘裕的金錢替自己買些好東西，或是會去享用較為奢侈的美食。

本週須注意的部分：

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與水星受到木星的影響，居家生活會有許多看不順眼的地方，想動手整理，然而有些家人的地盤卻是不可侵犯的領域，必須要花很大的功夫溝通，等你溝通完畢，也沒精神打掃了。

健康運方面，火星進入健康宮位，當心刀火燙傷見血光等意外傷害，此時也容易感染急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。工作有過勞的傾向，注意肝功能方面的問題。

摩羯座：

整體運勢：

感情運方面，火星進入戀愛宮位，相位良好，與喜歡的對象進展迅速，甚至會以肉體關係確認彼此之間的情感，兩人的互動會十分黏膩。關係已經穩定的摩羯座，適合與另一半規劃一個短程的旅行，雙方會更了解彼此的想法。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星相位良好，家中會多一個新成員，這個新成員可能是即將誕生的小孩，或是會收養寵物。家庭會因此熱鬧許多。

本週須注意的部分：

交通運方面，在交通宮位的水星與海王星呈現合相，並受到木星的影響，出門在外迷路的機率高，搭乘大眾運輸工具也容易坐過站、搭錯線，造成嚴重的遲到。有駕駛車輛的摩羯座當心發生行車糾紛，此時收到罰單的機率也較高，這段時間請注意交通安全。

健康運方面，土星、金星、冥王星齊聚命宮，身體狀況頻頻，會是慢性疾病好發的時期，容易腰痠背痛、牙齒痛，皮膚也有過敏的症狀，此時要當心著涼感冒，喉嚨容易發炎。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，某個報告終於在此時通過考驗，課業在此時告一段落。某些摩羯座可能必須要放棄一些已經挽救不回的科目，才能把精力投入在重要的課程上。

水瓶座：

整體運勢：

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星相位良好，會與家人規劃一趟旅遊行程，雖然時間很短，卻會是個有趣的旅行，使得家庭間的成員相處更為良好。

學習運方面，在學習宮位的天王星相位良好，突然領悟了一些訣竅，對某個科目茅塞頓開，在很短的時間內上手，不論在學業或是生活上對你都有很大的幫助。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到海王星與水星的影響，會覺得周遭有許多朋友是酒肉朋友，總是會佔你便宜，雖然你覺得這樣的友情往來很沒品質，卻拒絕不了這些人的邀約。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的債務，終於在此時結清，財務狀況塵埃落定。此時要當心衝動性消費，買一些沒有用的東西，造成金錢的浪費。

感情運方面，金星、冥王星、土星合相在秘密宮位，有些情感只能默默在社群網站上關注，看到對方的近況心情會有些複雜，雖然不希望對方過得不好，卻也不希望對方過得太好。

雙魚座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，工作會有額外的加給或獎金，使得你手上的資金瞬間變得很充裕。某些雙魚座會開發出新的副業，藉由旅行或是教學增加收益。

工作運方面，在志業宮位的木星受到海王星與水星的影響，有很多合作機會找上門，會讓你顯得猶豫不決，原因不是因為太忙碌，而是因為你太懶，不想接太多額外的工作。

本週須注意的部分：

感情運方面，滿月發生在感情宮位，此時會是兩人容易鬧情緒的時期，情感一旦變了調，便無法挽救回來，某個小事件會成為壓垮兩人關係的最後一根稻草，滿月期間須特別注意情緒管理。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星、土星、冥王星呈現合相狀態，朋友們都十分信賴與喜愛你，然而他們的依賴也會使你感到有負擔，此時必須要拿捏好人際關係的距離，不要老是當濫好人。

健康運方面，太陽、海王星、水星齊聚命宮，容易被傳染流感，造成呼吸系統受到嚴重感染，此時要注意心血管方面的疾病，生日前後不要過度狂歡，容易樂極生悲。

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