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想加持好運？2019年幸運方位和幸運色幫你一把！

2019-02-14 15:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

每個命格都有屬於自己的幸運區，也就是去什麼地方、用什麼顏色、做什麼事，更能為你招來好運。2019年屬於你的幸運方位、幸運色都是什麼呢？又該怎麼行事，才能更幸運呢？做下重要決定前，不妨先看看屬於你的幸運在哪兒，可提升成功機率哦。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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七殺星

2019幸運色：白色

2019幸運方：西方

運勢短評：心態成熟，格局開闊

今年好勝心轉強，會出現不甘屈就的微妙心情轉折。然而你必須要擺脫惰性，持之以恆，才能在重重競爭下殺出重圍，趁勢崛起。內心世界和現實環境雖常有衝突，但好在今年你掌握了順水行舟、順勢而為之妙，多能在糾結困頓之後豁然開朗。

　

破軍星

2019幸運色：橙色

2019幸運方：東南

運勢短評：一團亂麻，欲理還亂

今年煩亂的小事不斷，每一個關卡都讓你覺得剪不斷理還亂。信心大受打擊，想法也不易受到旁人的認同。尤其特別不得長輩緣，你覺得他們總對你的所作所為難以理解。此時千萬別硬碰硬，適度安排一些單獨旅行的行程，在陌生的環境裡重新認識自己，心態調整了，運勢自然跟著好轉。

　

廉貞星

2019幸運色：綠色

2019幸運方：東方

運勢短評：趕鴨上架，壓力倍增

命運的推手正企圖將你推向更高階層去發展。來自外界的標準和要求都將變得更加嚴苛，使你外表看似風光、發展機會蓬勃，實則內心隨時都在擔憂著會墜落山崖，常常覺得力不從心。此時思慮越多，反倒越容易一事無成。宜回歸簡單、深耕專精，同時也要認清現實，避免逞強。

　

貪狼星

2019幸運色：黑色

2019幸運方：北方

運勢短評：重振旗鼓，開疆拓土

今年對你是個除舊布新、轉換領域的階段。一開始會有措手不及之感，你得用更快的節奏去適應一切。但只要堅忍踏實的接受各式挑戰，今年必定是一個寫下輝煌戰績的年份。不過，若有任何變動較大的計劃，在下決定之前請多考慮家人的感受，以免引起家人不諒解。

　

紫微星

2019幸運色：黃色

2019幸運方：中部

運勢短評：受縛之運，苦熬脫困

今年的運勢彷彿是被一條鎖鍊困住。你的行動、思想、或時間的其中一項，將會受到限制或嚴密監控，使你無法自主，只能無奈的聽從命運安排。有可能是要照顧年老病弱的對象而走不開，或被工作綁住而煩悶，也可能是被逮住把柄而受制於人。與其徒勞無功的做困獸之鬥，不如欣然接受眼前處境，終會熬過這段過渡期。

　

天府星

2019幸運色：紫色

2019幸運方：西北

運勢短評：表面風光，背後藏險

宜收斂鋒芒、韜光養晦的年份。雖有不少光環加身，但責任也變得更重，稍有差池，可能就跌落谷底。要記得「勝而勿驕」，越是成功，越要懂得沉潛醞釀。精神上有多思多慮的傾向，小心累積成慢性疲勞。偶爾讓自己放空、來場奢華享受，會是極佳的心靈充電方式。

　

武曲星

2019幸運色：粉紅

2019幸運方：西南

運勢短評：強勢逆襲，勇攀高峰

機會如滔滔大江湧來，你的運氣也峰迴路轉。若你無所畏懼，便可趁勢而起，權勢、地位、金錢皆可迅速飆升。勇於展現自我特色與創意，絕對是你一枝獨秀的勝利關鍵。但與此同時，你今年的愛情與人際關係會較弱，因為公事佔據你大部分時間，休閒娛樂的機會較往年減少，自然也就沒有時間來赴朋友之約或陪伴枕邊人了。

　

天相星

2019幸運色：藍色

2019幸運方：東北

運勢短評：善惡有報，因果輪迴

今年，你的善行惡舉均有被公諸於世的機會！行善者與表現優異者，可獲得表揚犒賞；脫序和違法取巧者則易遭記過或被公開惡名。總而言之，諸惡莫作、諸善奉行，必可得到上蒼垂愛而化險為夷、趨吉避凶。假如感覺諸事不順，多災多難，你得靜心自省，是否做錯了什麼。

　

太陽星

2019幸運色：藍色

2019幸運方：東北

運勢短評：緩緩上升，勞有所獲

運勢進入緩步爬升的時期。你對於生命的價值觀開始重新定位，會渴望為人生、為社會作些更有意義的事情，而你這方面的努力也會出現效果。今年也會發生人際利害關係的衝突、或有需要請託朋友的事件，最適合讓你好好檢驗人脈品質，揪出損友小人。哪些朋友挺身而出，哪些有求不應、推卸嫁禍，一試見真章。

　

巨門星

2019幸運色：白色

2019幸運方：西方

運勢短評：福禍同枝，謹慎為宜

這一年將是你轉守為攻、威勢懾人的時期。易在人前顯露強大實力，或展現不可侵犯的尊嚴氣勢；或是出現上位者為你折服，使你獲得與他並肩作戰的機會。本年你的成就將如探囊取物，但卻易因得意忘形而留下話柄，謹防在運勢低落期遭人暗算。

　

天機星

2019幸運色：金色

2019幸運方：中部

運勢短評：心之所向，劍及履及

今年你整年都會處於巨大的競爭壓力中，這會是你精神狀況的常態。周遭的環境正在以日新月異的節奏改變著，稍不留神你就有可能被競爭者甩到後面，獨嘗失敗的滋味。唯有培養極具前瞻性的眼光，並能劍及履及，及早將規劃付現，才能常保競爭力，並立於不敗之地。

　

太陰星

2019幸運色：紅色

2019幸運方：南方

運勢短評：四面圍困，借力掙脫

身上同時有幾股沉重鎖鍊向不同方向拉扯，雖然想要突圍，但你無從知道哪一根鎖鍊最弱，該往哪個方向施力。也或許是你的精力同時分散到幾處，用力不當，要事輕辦，緩急顛倒，造成花費大量時間和精力卻無所建樹。遇此無力感之時，不必困守，及時請有經驗的前輩或可信賴的同事夥伴幫忙，便可重歸清明境地。

　

天梁星

2019幸運色：綠色

2019幸運方：東方

運勢短評：利人利己，福報自得

天降好運、福至心靈的年份。你不但生命力旺盛，且思考層面也加倍的深廣而通透。現在的你，為人處事不以利益為急，而以真誠盡心為上，如此廣結善緣，自有福份回報。只要在自己熟悉的領域中勇往直前，必能擺脫他人力量的限制和束縛，勇猛精進，爭得一番新局面。

　

天同星

2019幸運色：綠色

2019幸運方：東方

運勢短評：運拙時乖，戒躁用忍

運勢走低的一年，衝突牴觸迭起，情緒不穩，常有瀕臨崩潰邊緣的感受。因你如今的實力還不足以推翻施加於自己身上的重壓，雖然怨歎命運不公，但你只能選擇忍耐。切勿輕舉妄動反擊，那只會讓自己陷入狼狽不堪的境地。耐心蟄伏，暗養實力，終有雨過天晴之時。

　

幸運都是留給有準備的人，2019年你準備好了嗎？

　

【延伸閱讀】

批2019愛情運，透露招桃花秘訣

魂論前世，今生將有幸福未來？

　



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