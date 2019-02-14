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情人節遇見對的人！過年後「相親運轉旺」的生肖

2019-02-14 09:15聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

別人一到過年胖五斤，單身狗們一到過年愁千金。不僅要面對父母的唸叨，三姑六婆的詢問更是讓人恨不得拍桌子走人。轉個念吧！相親中雖然多有奇葩，但也不乏璞玉，說不定你就能撿到「寶」呢！科技紫微網就來幫你看看過年後相親運旺的生肖，上榜的生肖不妨請親友幫忙安排幾場會面，當作認識新朋友，或許就能遇見對的人喔。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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第一名：生肖兔

桃花優質，機會不少

過年期間你的桃花運著實不錯，運勢走高，機會很多。不管是相親遇見、還是聚會認識，都有值得交往的對象，就看自己怎麼把握。遇見有感覺的對象，可以大膽展示自己，盡量給對方留下好印象。記得留下彼此的聯繫方式，以便進一步發展。

　

第二名：生肖虎

魅力爆表，桃花上門

你要相信一個道理：自己是什麼樣的人，就會吸引什麼樣的人。這段時間正是你魅力大爆發的時候，你的自信和大方很能吸引異性的目光。相親時只怕你瞧不上人家，一旦碰到心動的對象，發展機會很大。

　

第三名：生肖猴

親友相助，來源可靠

得益於可靠親友的相助，這段時間單身者在求愛的道路上，有機會搭上愛情快車。雖然對方條件不見得有多優秀，但你會發現有些方面表現出合適交往的跡象。如果有相親安排，不妨接觸試試，要相信親友的介紹也可以很靠得住喔！

　

第四名：生肖狗

花團錦簇，虛實難料

這段時間你的心情會大好。靠著別人或是某個平台為你牽線搭橋，會出現有權勢有地位、事業或物質條件不錯的「桃花」。然而，外在條件的優秀，不見得代表對方就一定值得交往喔！務必瞭解更多之後再決定，千萬不要將進度放得太快。

　

【延伸閱讀】

高富帥？神算你的正桃花類型！

單身必算！星盤預知命定邂逅

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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