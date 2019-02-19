被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

俗話說，歲月不饒人。可是，偏偏就有一些人得以躲開年齡的雕刻刀，歲月對待他們的臉面是非常寬容與溫柔的。科技紫微網現在就帶著大家看看，12星座之中哪些人會得到歲月的溫柔相待，年紀再老也還是顯得年輕又可愛！

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牡羊座

牡羊座是童心永駐的一大星座，哪怕年過半百，他們卻可以活得和十歲出頭的小朋友一樣。他們不用心機去對待任何事情，所以會由內而外展現出一種可愛的相貌，讓人以為這個人大概未經世事呢！

雙子座

活得詩情畫意的雙子座，永遠待在時光之流的外面。所以不用去考慮年紀，只要願意，他們可以一直都是二十五歲。這種心態年輕、想法先進，把年紀置之度外的人，即使七十歲了還是會展現滿滿青春活潑的氣息。

巨蟹座

容易蒼老的那些人，其中有許多其實是因為「心累」──他們不放過別人，也不放過自己。但是不用擔心，巨蟹座不會成為這種人。巨蟹座的心很大，可以包羅萬象，大部分的事，他們不追究也不計較，內心一如孩童般，清澈不染。這樣的人，臉容不會呈現衰老。

處女座

處女座愛保養。所以與其說是歲月善待他們，其實是他們善待自己。對於護膚養膚之類的商品，他們很捨得一擲千金去購買，所以在其他人逐漸被歲月的皺紋侵蝕時，他們依然可以保持年輕水嫩的容顏。

水瓶座

水瓶座很任性，即使年紀再大也還是個長不大的孩子。所以那種一把年紀還去和小孩子理論的事情，他們完全做得出來。當你看到他們據理力爭到面紅耳赤的樣子，真的會誤以為時光是繞過他們走的。

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