人生如牌局！你想贏得豐厚的籌碼 還是打一手精彩好牌

2019-02-14 15:44 聯合新聞網 普羅米修士



圖擷自 Stocksnap 分享 facebook 開始研究命理之後，就常常會被問到:

「聽說我的命盤是XXX格局，所以會一生好命，是嗎?」或是

「我的命盤是XXX格局，可是為什麼我一點都不覺得自己好命?」

「是不是好命?」其實是一個複雜而難以回答的問題!

就像白天不懂夜的黑?

每個人的價值觀不同，人生中的企盼也不同，因此對於「好命」的定義也就不同:

有錢可用、有房可住、有事可做、有人可愛，這些應該算是「基本需求」。基本的需求被滿足了之後，每個人想要的「升級配備」就不盡相同了。

武曲想要賺更多的錢，太陰想要美滿和諧的家庭，紫微希望能擁有聽命於他、為其效忠的團隊，貪狼希望「桃花滿天下」(不是桃李滿天下)或是「天天都有戀愛的感覺」，天同希望「天天都是星期天」，七殺則是要「每一條披荊斬棘的路都有我的足跡」。

也正是因為人生的價值觀不同，別人心目中的「好命」，對自己來說可能就是「酷刑」。譬如說，七殺和天同交換願望，可能過沒多久兩者都會向醫院報到，看看自己到底怎麼了? 紫微和貪狼交換願望，雖然兩個人都有「團隊」，可能都希望這個團隊「就地解散」。

再者，不覺得自己好命的另一個原因，是「時候未到」。

傳說中所謂的「好命」，通常是命宮的三方四正(命宮、遷移宮、財帛宮、官祿宮)有著特別的星曜組合，加上吉星聚集而且沒有(本命)煞星或是化忌來干擾(或是只有少數的煞星干擾)。這個由命宮、遷移宮、財帛宮、官祿宮所組成的「好命」結構，就有點像是颱風的中心 - 颱風眼，颱風眼裡無風也無雨，沒有令人討厭的煞星或是化忌來攪局。

但是每個人的命盤中，吉星和煞星的數量是固定不變的；也就是你有的各種星曜我也都有，不會比你多，也不會比你少。當命宮的三方四正沒有(本命)化忌及煞星，而且是吉星雲集，那就意味著(本命)化忌及煞星就會分佈在命宮三方四正以外的八個宮位。

乍看之下，這個道理是再簡單不過，也沒有什麼特殊之處。但是進一步地分析，「時候未到」的成因就益發地明顯。既然(本命)化忌及煞星分佈在命宮三方四正以外的八個宮位，那麼只要當事者進入第二大限，也就是脫離了命宮三方四正所構成的「颱風眼」，可能立即就受到命盤中(本命)煞星或是化忌的干擾。

試著想像一下: 颱風眼裡是無風也無雨，甚至是晴空無雲，而一離開颱風眼則可能是狂風暴雨甚至驚滔駭浪。這種受到命盤中(本命)煞星或是化忌的干擾，而產生運勢上好與壞的巨大落差，往往令當事者莫名所以。而在實際的人生中，當事者常因童年和第二大限表現上的巨大差異，被人貼上了一個令人洩氣而又難以辯駁的標籤 -「小時了了，大未必佳」。

依照正常的機率與分布來看，(本命)化忌及煞星分布應該是在命盤中十二個宮位的任何一個宮位。但是「好命」的當事者，(本命)化忌及煞星只會更集中地分布在命宮三方四正以外的八個宮位。所造成的現象可能是: 行運中第二、三、四大限，密集地受到(本命)化忌及煞星的干擾與影響。一直要等到進入第五大限時(四十幾歲至五十幾歲)，才會重新回到命宮三方四正所構成的「颱風眼」，再次看見「萬里無雲」的景象。

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而在現實中的狀況，可能是當事者在四十幾歲之前一直覺得自己一事無成、不得志，或是全力以赴但總是事與願違。如果當事者沒有意識到自己是屬於「大雞晚啼」或是「晚發」的運勢格局，當然會有「我一點都不覺得自己好命!」的感慨。

人生的資產

在「熟年世代」這本書中，作者提到了人生有六種主要的生命資產: 勞動、經濟、親密關係、人際關係、嗜好與興趣、人生哲學與宗教。

如果再加上「健康」，其實就構成了每個人終其一生所努力追尋的目標，或是認真體驗的人生經歷。由命宮主導一切的觀點來看，每一項資產都與命宮息息相關；而除了命宮之外，這些人生的資產也與命盤中的其他十一個宮位，有著重要的連結與關聯性。

勞動: 其實就是工作或是事業，或是我們由工作中所得到的名聲、成就感，與官祿宮有關

經濟: 也就是維持人生運作的一切補給，廣義來說與財帛宮及田宅宮(藏財之所)有關

親密關係: 其實就是與原生家庭及伴侶、子女的關係，與父母宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮有關

人際關係: 指的是血親與姻親以外的人際關係，與遷移宮及僕役宮(交友宮、部屬宮)有關

嗜好與興趣: 與福德宮有關

人生哲學與宗教: 與福德宮有關

健康: 與疾厄宮有關

這些重要而可以累積的人生資產中，有些資產是可以移轉的，有些則是無法移轉而只能給自己用。這些人生資產的多寡與盈虧，也顯示出當事者「愛自己的程度」以及「「以什麼方式來愛自己」。

人生如牌局，你非參加不可

從另一個角度來看，人生像是你非參加不可的牌局。而這個牌局只有你和莊家，沒有其他的參賽者。牌局的遊戲規則很簡單: 上牌桌時你手上已有幾張牌，之後莊家不斷地發牌給你，但是你也必須放棄一些手中的牌；至於是放棄手中原有的牌或是新拿到的牌，全憑自己做主。等到自認為時機成熟時，就拿著籌碼下注，然後攤牌和莊家比勝負。

攤牌和莊家比勝負所贏得的籌碼，取決於攤牌時你手中所擁有牌的組合型態，可能和下注的籌碼不同。分出勝負且結算勝負所得的籌碼之後，牌局繼續。於是你又會得到新的牌，然後思考要放棄那些牌。

於是「人生牌局」的遊戲規則很清楚:

• 拿什麼籌碼當賭注? • 牌型決定贏得什麼樣的籌碼? • 贏了莊家就可以拿到籌碼(但是不見得是自己想要的)，輸了就會失去賭注

你的籌碼是什麼? 其實就是先前所提到的「人生資產」!

而所謂「好格局」，也可能只是在上牌桌時拿了一副「好牌」。有些好牌比較容易在工作事業上有實質的成就(如紫微上加左輔或右弼)，有些則是在財富的取得較有成果(如天府上加化祿或祿存)，或是在親密關係上較有收穫(太陽或太陰在廟旺之地)。

手上的牌代表著我們所掌握的資源(當然也包括自己的聰明才智、能力和經驗，這些無形的資源)或是機會，而當事者運用自己的資源，在與莊家的對弈過程，就是人生中的各種活動的進行。

手上的「牌」代表著自己的佈局與選擇，其實就是內在的心態。(事情是不是依照自己的意志與期望發展?)

桌上的「籌碼」則代表自己目前的狀態。(事業是否成功? 婚姻感情是否美滿? 家庭是否和樂幸福? 是否有足夠的財富?)

而我們大多數的煩惱與困惑，其實都和手上的「牌」與桌上的「籌碼」有關；簡單地說，就是「心態」與「狀態」的失衡:

• 努力佈局，但是毫無收穫，而且失去了籌碼 • 努力佈局，也有一些收穫，但是這些收穫並不是我所想要的 • 有了一些我所想要的收穫，但只是運氣好而不是因為我努力佈局，所以覺得心中空虛 • 想要有新的收穫，但是不想花心思佈局，也不願意花籌碼下注 • 想要努力佈局，但是不知道如何取捨手中的牌 • 覺得手中都是無用的爛牌，再怎麼努力也沒有用

在各種生命資產中，「經濟」不但具有高度的可累積性，相較於其他資產，更具有可轉移性。在追求的過程中，很容易將其數量化而用來當作和他人比較或是衡量的標準，或是用來作為交換、移轉，因此被視為一種「危險的資產」。

在現實的案例中，我們不乏看見為了「經濟」資產而賭上了「親密關係」、「人際關係」或是「健康」的例子。先不談一無所獲的結局，縱使如願地得到了「經濟」資產，最後可能坐實了「窮得只剩下了錢」的結果。嚴重失衡的人生，只是留給當事者更多的懊悔。

真正的好命其實是「愛自己」

「陽梁昌祿格」雖然能讓當事者可以脫穎而出而成為領導者，但並不保證他可以帶領眾人突破困境，得到心中企盼的成就感!

「石中隱玉格」雖然能讓當事者可以突破先天的困境，但並不能保證他可以維持廉潔，抗拒誘惑，留下可傳世的好名聲!

「七殺仰斗格」雖然能讓當事者可以調動百萬雄師而成為一方霸主，但並不能保證他可以讓所摯愛的人得到期望中的幸福快樂!

所謂的「好格局」，並不是擁有各種人生資產的保證。畢竟人生中抉擇與佈局的重要性與影響力，遠遠高於「好格局」所能產生的結果。

縱使在上牌桌時並沒有擁有一手好牌，但是能夠利用佈局與機運，擁有多元且平衡的人生資產，以這樣的方式來愛自己，才是真正的好命!

或許，我們應該重新定義「好格局」:

吃得下、睡得著、笑得出來、人生值得回憶，這就是好格局 !

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