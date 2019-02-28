今日星座運勢／水瓶不宜玩金錢遊戲 事業穩中求進

2019-02-28 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-02-28

牡羊座

大膽地嘗試會得到可喜的回報。

整體運：★★☆☆☆

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

愛情運：★★☆☆☆

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

事業運：★★☆☆☆

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。

財運：★★★☆☆

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00硃砂紅

開運方位：東南方向

金牛座

今天特別容易受他人影響。

整體運：★☆☆☆☆

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

愛情運：★★☆☆☆

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。

財運：★★☆☆☆

悶悶不樂會使財神遠離。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00珍珠白

開運方位：西北方向

雙子座

一大早就要開始有條理的安排工作。

整體運：★★☆☆☆

愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。

愛情運：★★★★☆

內心充滿快樂，與另一半分享收獲其樂融融，愛情指數不斷攀升。

事業運：★★☆☆☆

果決判斷的能力削弱，會導致貽誤時機。思前顧後，盡力考慮周全，還不如放手一搏。

財運：★☆☆☆☆

財運波動性較大，容易因為迷糊或拖延而造成財物損失。注意今日是否有帳單到期，免得過期受罰！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00冷泉藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

錢財上要把握好用度。

整體運：★★★★★

金錢上有破財的可能，付錢之前最好想想，這個東西是否真值得自己購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面溫和，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白，今日容易感受到對方的誠意。

事業運：★★★★★

事業運旺旺呢，今日頗適合與人競爭，努力的表現自己！

財運：★★★☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00祖母綠

開運方位：西南方向

獅子座

運勢波動比較劇烈，好壞參半。

整體運：★★★☆☆

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費該付的帳應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

愛情運：★★★★☆

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

事業運：★★★☆☆

生活態度較積極，學習、工作平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00玉米黃

開運方位：東南方向

處女座

兩人對同一件事沒有默契。

整體運：★★★★☆

今天與愛人有些誤會、不和，但只要一方能理性容忍對方，問題很快就過去了；吃東西時不宜吃得太多太雜，當心引起消化不良，多活動活動，以便消化掉肚子裡的食物；今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。

愛情運：★★★☆☆

戀愛幻想日，獨處時去享受做白日夢的滋味吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的穩定操作，有利於聽命行事。

財運：★★★★☆

金錢運不錯，可以期待意外的收入。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-08:00芒果黃

開運方位：正北方向

天秤座

比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

整體運：★★★☆☆

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運上一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

財運：★★★☆☆

在投資上不宜太過冒險。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

天蠍座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新進行一番規劃。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助開運。

愛情運：★★★☆☆

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

事業運：★★★★☆

在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家青睞，得到助力。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

射手座

將感情轉移到工作上。

整體運：★★☆☆☆

易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導致自己受困於感情無法脫身。

愛情運：★☆☆☆☆

聰明反被聰明誤，不要自以為是對的，真愛是沒有邏輯也沒有道理的唷！

事業運：★★★☆☆

很會運用智慧去做事情，讓你減輕了體力負擔，加快了工作效率。

財運：★★☆☆☆

金錢流動性轉強，有頻頻周轉的跡象，務必量入為出。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

摩羯座

相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢些就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多瞭解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中弄點花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★★☆

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何得利的機會。

財運：★★★★☆

有機會因為你的手機、電話等號碼而中獎！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00大理石灰

開運方位：東南方向

水瓶座

別鑽到錢堆裡生活。

整體運：★★★☆☆

金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸，今天財運微弱，不宜玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。

愛情運：★★★☆☆

感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。

事業運：★★★☆☆

務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00艷棗紅

開運方位：正南方向

雙魚座

易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

異性緣很棒喔，容易遇到追求者，或是得到異性的幫助！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在表達上能夠展現出優異的一面；有事情需要溝通時，不妨趁此良機溝通、協調一番！

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00水晶紫

開運方位：正南方向





