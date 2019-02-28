今日星座運勢／水瓶不宜玩金錢遊戲 事業穩中求進
2019-02-28
牡羊座
大膽地嘗試會得到可喜的回報。
整體運：★★☆☆☆
新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。
愛情運：★★☆☆☆
戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！
事業運：★★☆☆☆
容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數就能降低。
財運：★★★☆☆
想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：06:00-07:00硃砂紅
開運方位：東南方向
金牛座
今天特別容易受他人影響。
整體運：★☆☆☆☆
情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。
愛情運：★★☆☆☆
對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。
財運：★★☆☆☆
悶悶不樂會使財神遠離。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00珍珠白
開運方位：西北方向
雙子座
一大早就要開始有條理的安排工作。
整體運：★★☆☆☆
愛情方面不需要怎麼去傷腦筋，無須花言巧語，只要有技巧的推薦自己，雙方情投意合只是時間問題；整天忙得焦頭爛額也沒有把工作上的事情處理好，心情有些煩悶；夜晚就不要安排其他活動了，回家後找些懷舊歌曲的CD音樂來聽，利於放鬆心情。
愛情運：★★★★☆
內心充滿快樂，與另一半分享收獲其樂融融，愛情指數不斷攀升。
事業運：★★☆☆☆
果決判斷的能力削弱，會導致貽誤時機。思前顧後，盡力考慮周全，還不如放手一搏。
財運：★☆☆☆☆
財運波動性較大，容易因為迷糊或拖延而造成財物損失。注意今日是否有帳單到期，免得過期受罰！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-24:00冷泉藍
開運方位：正西方向
巨蟹座
錢財上要把握好用度。
整體運：★★★★★
金錢上有破財的可能，付錢之前最好想想，這個東西是否真值得自己購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面溫和，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。
愛情運：★★★★☆
誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白，今日容易感受到對方的誠意。
事業運：★★★★★
事業運旺旺呢，今日頗適合與人競爭，努力的表現自己！
財運：★★★☆☆
適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄吧！金錢運作上適合只進不出。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-15:00祖母綠
開運方位：西南方向
獅子座
運勢波動比較劇烈，好壞參半。
整體運：★★★☆☆
與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費該付的帳應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。
愛情運：★★★★☆
單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。
事業運：★★★☆☆
生活態度較積極，學習、工作平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！
財運：★★☆☆☆
財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：19:00-21:00玉米黃
開運方位：東南方向
處女座
兩人對同一件事沒有默契。
整體運：★★★★☆
今天與愛人有些誤會、不和，但只要一方能理性容忍對方，問題很快就過去了；吃東西時不宜吃得太多太雜，當心引起消化不良，多活動活動，以便消化掉肚子裡的食物；今天上班的人會有機會獲得一筆不錯的外快或補助。
愛情運：★★★☆☆
戀愛幻想日，獨處時去享受做白日夢的滋味吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合循序漸進的穩定操作，有利於聽命行事。
財運：★★★★☆
金錢運不錯，可以期待意外的收入。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-08:00芒果黃
開運方位：正北方向
天秤座
比較平和的一天，沒有什麼事情發生。
整體運：★★★☆☆
愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的感覺，要加入一點新鮮的氣息。財運上一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。
事業運：★★★☆☆
過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。
財運：★★★☆☆
在投資上不宜太過冒險。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：16:00-18:00蕃茄紅
開運方位：西南方向
天蠍座
情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。
整體運：★★★☆☆
今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新進行一番規劃。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助開運。
愛情運：★★★☆☆
有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！
事業運：★★★★☆
在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家青睞，得到助力。
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
射手座
將感情轉移到工作上。
整體運：★★☆☆☆
易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉升的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導致自己受困於感情無法脫身。
愛情運：★☆☆☆☆
聰明反被聰明誤，不要自以為是對的，真愛是沒有邏輯也沒有道理的唷！
事業運：★★★☆☆
很會運用智慧去做事情，讓你減輕了體力負擔，加快了工作效率。
財運：★★☆☆☆
金錢流動性轉強，有頻頻周轉的跡象，務必量入為出。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00薰衣草紫
開運方位：正西方向
摩羯座
相當冷靜理智，處理事務非常有理性。
整體運：★★★★☆
和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢些就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多瞭解市場動向，再做決策。
愛情運：★★★☆☆
渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中弄點花樣來製造生活情趣吧！
事業運：★★★★☆
職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何得利的機會。
財運：★★★★☆
有機會因為你的手機、電話等號碼而中獎！
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：22:00-23:00大理石灰
開運方位：東南方向
水瓶座
別鑽到錢堆裡生活。
整體運：★★★☆☆
金錢蠱惑人心，風險性投資會讓你血本無歸，今天財運微弱，不宜玩金錢遊戲，多留意生活中更值得你珍惜的事物。管理者顯得有點專制，不易獲得屬下的支持。已婚者有孤立無援的失落感，主動付出下午會有轉機。
愛情運：★★★☆☆
感情發展順利，戀愛中人感情朝著更穩定的方面發展；單身者在工作上易得異性助力。
事業運：★★★☆☆
務必保持平和心態，穩中求進，切忌不要心浮氣躁，按部就班就能順利的完成任務。
財運：★★☆☆☆
財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-09:00艷棗紅
開運方位：正南方向
雙魚座
易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。
整體運：★★★★☆
今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。
愛情運：★★★★☆
異性緣很棒喔，容易遇到追求者，或是得到異性的幫助！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，在表達上能夠展現出優異的一面；有事情需要溝通時，不妨趁此良機溝通、協調一番！
財運：★★★☆☆
今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：14:00-16:00水晶紫
開運方位：正南方向
留言