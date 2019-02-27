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今日星座運勢／射手勿參與交易談判 投資保持原狀

2019-02-27 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-02-27

牡羊座

充分發揮你的主觀與行動力。

整體運：★★★☆☆

異地戀情易遭受外界衝擊，盡量與戀人保持聯繫，表達出你思念之情。財運穩健攀升，在小數目的金錢遊戲上反而易有可觀的收益。沉悶的工作中，因你的一個經典小段子或者小笑話，而使辦公室氣氛漸趨活躍。

愛情運：★★☆☆☆

雙方價值觀的差異會讓溝通失敗，少說兩句會更好。

事業運：★★★☆☆

易受他人的影響而改變初衷，已經決定的事情就放手去做，別四處聽取他人的意見！

財運：★★★★☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00艷棗紅

開運方位：正西方向

金牛座

思緒比較混亂，應做好情緒管理。

整體運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

財運：★★★☆☆

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00秋葵綠

開運方位：西北方向

雙子座

好運旺旺來，連走路都有風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起，不妨再勇敢些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個Party吧！

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，很想黏著對方，可以耍點小脾氣來助興喔！

事業運：★★★★☆

面對工作中的狀況不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。

財運：★★★★☆

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00碧空藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

愛情甜蜜，有錢財入帳。

整體運：★★★☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人若能順從對方意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動可提升戀愛運。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就被盯得滿頭包！

財運：★★★★☆

可得到物質資助，想獲得兼職兼差者，機會很大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00羽絨白

開運方位：東北方向

獅子座

脾氣略顯急躁。

整體運：★★☆☆☆

今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易獲得另一半的幫忙與協助，別忘了給對方一個擁抱以表謝意喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易衝動或是意氣用事，眼光看遠點，不要疑神疑鬼，即便遇到杯葛是非也要先忍下來再說！

財運：★★☆☆☆

心存投機貪念時就容易受騙上當。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00竹葉青

開運方位：東南方向

處女座

自己動手，豐衣足食。

整體運：★★★★★

自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧！

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設，能使工作效率提升。

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，適合去賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

天秤座

不與人計較會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情較弱，但能很好地處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，放點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，給你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現。可以考慮挑戰高難度的工作。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00石榴紅

開運方位：東南方向

天蠍座

運勢不錯的一天。

整體運：★★★★☆

財運較好，沒有大手筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★★☆

獨立、迅速的解決問題，能讓你充滿成就感。

財運：★★★★☆

有收到禮品、紅包的機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00象牙白

開運方位：西北方向

射手座

今天比較繁忙。

整體運：★★☆☆☆

工作中讓你頭疼的事很多，顧得了這件顧不了那件，弄得自己很煩燥；忙碌的工作使你無暇顧及伴侶，對於他的理解和體貼深感窩心；投資上進展不大，可保持原來的狀況。

愛情運：★★★☆☆

已婚者應給感情生活注入新的活力，太過平淡會讓兩人的感情疏遠喔！

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏很大，喜歡意氣用事。如不能嚴格控制情緒，最好不要參與有利益之爭的交易和談判。

財運：★★☆☆☆

經商者有頻頻周轉的跡象，在周轉的過程中務必謹慎，謹防財務破洞加大。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-23:00寶石藍

開運方位：正北方向

摩羯座

易遇到心思細膩的對象。

整體運：★★★☆☆

單身者對自己有些沒信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性好感。做投資分析，會獲得意想不到的信息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，使得工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人感情進展平順，適時製造些驚喜，感情升溫迅速。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

財運：★★★★☆

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00和闐玉白

開運方位：東南方向

水瓶座

凡事皆有轉機。

整體運：★★★★☆

跟戀人間的冷戰即將告一段落，電影票是改變的關鍵所在；工作中留下來的問題，得到旁人的指教，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

事業運：★★★★☆

頭腦靈活，易有突發奇想，工作上可運用奇招取勝。

財運：★★★☆☆

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感交流。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00鈦晶金

開運方位：西北方向

雙魚座

焦躁的情緒讓你感到不安。

整體運：★☆☆☆☆

今天情緒不太穩定，極易亂發脾氣，若不加以控制，你們的感情將面臨危機；財運還未降臨到你的身邊，把錢放在銀行裡更加穩妥；在工作以外的地方會偶遇同事，一個微笑、一句問候會帶來工作上的好運。

愛情運：★☆☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作態度有點脫線，迷迷糊糊之下，小錯誤會接二連三的發生。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00水鑽藍

開運方位：東南方向



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