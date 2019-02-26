今日星座運勢／金牛微笑處事助好運 財運一路暢通

2019-02-26 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-02-26

牡羊座

愛情運相當好的一天。

整體運：★★★★★

熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。

愛情運：★★★★★

舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶起舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

財運：★★★★☆

財運順遂的一天，缺錢時不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00蘋果綠

開運方位：東北方向

金牛座

以微笑待人處事，會為你帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

今日適合精神交流，多點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能攻能守又運作自如，只要懂得尊敬上位者，上司多能給予你正面的肯定。

財運：★★★★☆

財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-06:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

雙子座

自信使你變得更有魅力。

整體運：★★★☆☆

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

事業運：★★★☆☆

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★★★☆

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00萊姆黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

今天比較槽糕，但切勿表現得消極頹廢。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！

事業運：★★★☆☆

工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。

財運：★★☆☆☆

外出錢不可帶太多，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-06:00水鑽藍

開運方位：西北方向

獅子座

好心有時也不是件好事。

整體運：★☆☆☆☆

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，看對方不順眼，保持距離以策安全！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

財運：★★☆☆☆

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的欲望，最好還是請一個槍手！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00秋葵綠

開運方位：正東方向

處女座

有意見的話與別人當面談清楚。

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

事業運：★★★☆☆

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

財運：★★★★☆

多與朋友聯系，有機會賺取外快。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00香吉士黃

開運方位：正南方向

天秤座

口才極佳。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。

愛情運：★★★★☆

今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極點，持續點、公正點，才能把手頭工作順利完成。

財運：★★★★☆

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

天蠍座

賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。

整體運：★★★☆☆

今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收收帳，盡量爭取獲得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這部分大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔膜。

財運：★★★★☆

多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向

射手座

幸運降臨，事事順心如意。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，卯足勁向前衝哦！

愛情運：★★★★☆

適合與情人約會或表白的一天，到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。

事業運：★★★★☆

工作上寬大為懷可獲得良好的發展，溝通時若言語太過尖銳則易影響人際關係。

財運：★★★★☆

財運不錯，易有驚喜！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00橄欖綠

開運方位：東南方向

摩羯座

融洽的關係為工作營造好的氛圍。

整體運：★★★☆☆

你和同事的誤會可望得以冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，尤其是偏向情緒上的起伏，容易產生不滿的情緒。

財運：★★★☆☆

投機心態是造成金錢流失的元兇，注意偷雞不著蝕把米！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

水瓶座

容易因金錢煩惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。

財運：★★☆☆☆

頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00金桔綠

開運方位：正南方向

雙魚座

壓力較大，自我壓抑感比較重。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

事業運：★★★☆☆

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

財運：★★☆☆☆

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00鉑金灰

開運方位：西北方向





