今日星座運勢／金牛微笑處事助好運 財運一路暢通
2019-02-26
牡羊座
愛情運相當好的一天。
整體運：★★★★★
熱心的友人為你牽紅線的話，可別拒絕，有機會找到夢中情人呢！工作者在團隊合作中的表現可圈可點，同事稱讚有加。原本不看好的投資有了回報，錢包進帳不少。
愛情運：★★★★★
舊情人重逢的日子，今日的你容易回憶起舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。
事業運：★★★★☆
今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。
財運：★★★★☆
財運順遂的一天，缺錢時不妨找長輩協助，很容易得到支援喔！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-23:00蘋果綠
開運方位：東北方向
金牛座
以微笑待人處事，會為你帶來好運。
整體運：★★★★☆
今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。
愛情運：★★★☆☆
今日適合精神交流，多點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，能攻能守又運作自如，只要懂得尊敬上位者，上司多能給予你正面的肯定。
財運：★★★★☆
財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00睡蓮紫
開運方位：東北方向
雙子座
自信使你變得更有魅力。
整體運：★★★☆☆
難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。
愛情運：★★☆☆☆
不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。
事業運：★★★☆☆
運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！
財運：★★★★☆
財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-20:00萊姆黃
開運方位：東南方向
巨蟹座
今天比較槽糕，但切勿表現得消極頹廢。
整體運：★★☆☆☆
感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。
愛情運：★★☆☆☆
單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！
事業運：★★★☆☆
工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。
財運：★★☆☆☆
外出錢不可帶太多，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：05:00-06:00水鑽藍
開運方位：西北方向
獅子座
好心有時也不是件好事。
整體運：★☆☆☆☆
你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，看對方不順眼，保持距離以策安全！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，尤其在與同事、上司、客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。
財運：★★☆☆☆
今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而且按捺不住想賭的欲望，最好還是請一個槍手！
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：23:00-24:00秋葵綠
開運方位：正東方向
處女座
有意見的話與別人當面談清楚。
整體運：★★★☆☆
單身女性今天容易惹出緋聞，如不想是非上身就須盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭益發強烈，但苦於找不到合適的伴侶！
事業運：★★★☆☆
情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。
財運：★★★★☆
多與朋友聯系，有機會賺取外快。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-11:00香吉士黃
開運方位：正南方向
天秤座
口才極佳。
整體運：★★★★☆
今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，執行能力略顯不足。
愛情運：★★★★☆
今日適合與心上人密切地互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，積極點，持續點、公正點，才能把手頭工作順利完成。
財運：★★★★☆
有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能博君一笑！
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
天蠍座
賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。
整體運：★★★☆☆
今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收收帳，盡量爭取獲得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這部分大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。
事業運：★★★☆☆
對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔膜。
財運：★★★★☆
多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-08:00蜜瓜黃
開運方位：正南方向
射手座
幸運降臨，事事順心如意。
整體運：★★★★☆
已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，卯足勁向前衝哦！
愛情運：★★★★☆
適合與情人約會或表白的一天，到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。
事業運：★★★★☆
工作上寬大為懷可獲得良好的發展，溝通時若言語太過尖銳則易影響人際關係。
財運：★★★★☆
財運不錯，易有驚喜！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00橄欖綠
開運方位：東南方向
摩羯座
融洽的關係為工作營造好的氛圍。
整體運：★★★☆☆
你和同事的誤會可望得以冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！
愛情運：★★★★☆
愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！
事業運：★★☆☆☆
事業運不太穩定，尤其是偏向情緒上的起伏，容易產生不滿的情緒。
財運：★★★☆☆
投機心態是造成金錢流失的元兇，注意偷雞不著蝕把米！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-07:00玳瑁棕
開運方位：正北方向
水瓶座
容易因金錢煩惱的一天。
整體運：★★☆☆☆
不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！
事業運：★★★☆☆
偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。
財運：★★☆☆☆
頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-17:00金桔綠
開運方位：正南方向
雙魚座
壓力較大，自我壓抑感比較重。
整體運：★★☆☆☆
今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。
事業運：★★★☆☆
顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。
財運：★★☆☆☆
對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-15:00鉑金灰
開運方位：西北方向
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