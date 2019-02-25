今日星座運勢／巨蟹微笑獲異性青睞 開源的好時機

2019-02-25 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-02-25

牡羊座

心思敏銳，觀察力強。

整體運：★★☆☆☆

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

愛情運：★★★☆☆

很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！

事業運：★★★☆☆

如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒個險才不會受侷限。

財運：★★☆☆☆

財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00香檳金

開運方位：東北方向

金牛座

提防身邊的陌生人。

整體運：★★★☆☆

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★★☆

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到領導的重視。

財運：★★★☆☆

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00和闐玉白

開運方位：正南方向

雙子座

多看、多學、多做！

整體運：★★★★★

在投資產品的選擇上，可學習「韓信點兵，多多益善」。兩人的感情發展穩定，他對你的關心已經有了實質的進步，只管好好享受吧！工作中與周圍的人互動良好，會感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，外出走走才有好機會！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手，把所有的精力放在早上衝刺，下午就可以放鬆一下囉！

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，可是適合去賭需要分析、計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00水鑽藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

充滿活力與生機的一天。

整體運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的話語是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

愛情運：★★★☆☆

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他就會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決疑難雜症。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要努力工作，也能得到應有的報酬。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

獅子座

在生活中做個有心人。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，缺乏責任心將讓你難以獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦！

愛情運：★★★☆☆

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作時想要快也快不起來。

財運：★★★★☆

財運佳，缺錢時可向熟識的好友調頭寸。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00蘑菇灰

開運方位：東南方向

處女座

心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

整體運：★★☆☆☆

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

事業運：★★☆☆☆

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

財運：★★★☆☆

慾念多多，物質需求強烈。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00脆梅青

開運方位：西南方向

天秤座

心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

整體運：★☆☆☆☆

毛毛躁躁地做事，會致使錯誤連續發生，之前所做的努力也有可能化為泡影。小錯誤可不要忽視，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處，說錯話不要緊，但不可蠻不在乎對方，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

是不是覺得對方特別黏，依賴性太強？仔細想想這都是你寵壞的，有些事讓他自己做主吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不順，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒布滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，遇到問題不易解決，今日不適宜接觸與錢相關的事物。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00青金石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

過分表現自我，易被打壓。

整體運：★★☆☆☆

今天上司或是同事對你的工作很挑剔，甚至有些雞蛋裡挑骨頭的意味。這多是因為你鋒芒太露所引起，收斂一些，別過度表現才好。有伴侶的人別對另一半說謊，很容易被對方識破喔！

愛情運：★★★☆☆

愛情運較平順，單身者有機會與心儀的對象約會，在穿著打扮上講究一些可提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

工作中容易分心，小錯誤不斷，容易給人懶散的錯覺，對你很不利唷！

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度較弱，在購物時不宜過分相信銷售員的花言巧語，小心上當。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00寶石藍

開運方位：東北方向

射手座

幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

整體運：★★★☆☆

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持，會給予對方很大的力量。財運很旺，對他人的幫助，易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★★☆☆

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可買彩票試試手氣。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

摩羯座

美麗心情。

整體運：★★★☆☆

上網頻繁者碰到知己的機率很高，相同價值觀的碰撞易生出愛的火花。工作上的努力，可獲得上司的獎勵，讓你小有成就感。晚上約朋友一起吃飯，分享食物的瞬間會讓彼此的情誼更加深厚。

愛情運：★★★☆☆

對另一半的關心不夠，會讓對方起疑心；在外忙碌也應打個電話聯繫，讓對方安心。

事業運：★★★★☆

工作任務對你而言都比較富有挑戰性，但你真正動手執行時，就會發現它並不像你想像的那麼難，憑藉你自身的能力也能順利地完成。

財運：★★★☆☆

別為金錢不開心，還有更重要的事等著你去做喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00芥末黃

開運方位：正北方向

水瓶座

不要老把壞的一面擺在眼前。

整體運：★★★☆☆

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，今日還是別黏太緊比較妥當！

事業運：★★★★☆

運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向，放輕鬆點，急不得喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-16:00金桔綠

開運方位：正西方向

雙魚座

習慣上做一些小改變吧！

整體運：★★★★☆

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資可有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

愛情運：★★★★☆

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高；多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業才能。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00橄欖綠

開運方位：正西方向





