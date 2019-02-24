今日星座運勢／處女桃花旺適合表白 中獎機率增加

2019-02-24 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-02-24

牡羊座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

只是默默看著喜歡的人是不夠的，主動出擊才會有更甜蜜、溫馨的發展喔！

事業運：★★★☆☆

做事順心如意，且容易得到貴人相助，朋友對你也都很不錯，讓你心情愉快。

財運：★★☆☆☆

為錢財煩愁不已，花起錢來的時候卻又不顧一切後果。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00冷泉藍

開運方位：正東方向

金牛座

休息好，確保精力旺盛。

整體運：★★★★☆

今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。

愛情運：★★★☆☆

適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。

事業運：★★★★★

運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。

財運：★★★☆☆

錯誤判斷會使金錢嚴重流失。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

雙子座

善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

整體運：★★★☆☆

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

事業運：★★★★☆

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

財運：★★★☆☆

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00薔薇粉

開運方位：正北方向

巨蟹座

心潮澎湃，很想熱烈的動起來，去跳舞能讓你盡情揮發活力。

整體運：★★★★☆

今天身邊的異性朋友們都異常活躍，多點勇氣，給自己一些機會。適宜與家人相處，能感受到濃濃的親情，幸福的感覺油然而生。空閒時不妨看看偵探小說，對提高分析能力有助益。

愛情運：★★★★☆

交際應酬的次數增加，為工作努力的同時，也別忽略了另一半的心情唷！

事業運：★★★★☆

與人互動增多，想與人交流的慾望強烈，也讓你結識了不少朋友，對工作、生活很有利。

財運：★★★☆☆

想要聚財就得降低交際應酬、玩樂的頻率。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠

開運方位：西北方向

獅子座

嘴甜心善，非常受歡迎。

整體運：★★★★☆

今天你心情愉快，身邊的人也感受到你的善意與熱心，大家都很願意和你在一起，也願意幫助你。應酬較多，金錢上的花費不小，不過，也因此交到許多志同道合的朋友，花點小錢很值得。

愛情運：★★★☆☆

單身者別因感情問題而鬱悶，樂觀自信些；已婚者宜多找些娛樂活動，豐富感情生活。

事業運：★★★★☆

感覺很不錯的一天，各方面都可以做得很好，但要注意把握重點，精力不宜分得太散！

財運：★★★★☆

人際關係圓融者可獲得更多商機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00乳酪白

開運方位：東北方向

處女座

桃花旺盛，與異性互動的好日子。

整體運：★★★★☆

感情磁場強烈，今天是追求者向心愛的對象表白的時候，雙方會產生共鳴。偏財運攀高，買點小彩票的中獎機率明顯增加，對躍躍欲試的朋友而言，也可以當成是買一個希望。快樂要與人分享，不妨約朋友聚聚。

愛情運：★★★★★

愛情運旺旺，很適合在今天獻殷勤，或是跟心愛的另一半撒嬌！

事業運：★★★☆☆

事情的發展沒有預期的順利，會讓你產生消極的情緒，換個角度思考可豁然開朗。

財運：★★★★☆

收入不少，卻不易聚財！會在同情心的驅使下，導致大量錢財外流。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00石榴紅

開運方位：西南方向

天秤座

心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。

整體運：★★★★★

情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想的情人。

事業運：★★★★☆

思維活躍，頭腦中會突然湧現出刺激的點子，讓你在金錢上有所收穫。

財運：★★★★★

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

天蠍座

親情是你堅實的後盾。

整體運：★★★☆☆

偶有事態無法掌控的無力感，家人、愛人熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的信息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。

愛情運：★★★☆☆

你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。

財運：★★☆☆☆

財運弱，理財上還需理智一點。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00象牙白

開運方位：正南方向

射手座

禍從口出。

整體運：★★★☆☆

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

愛情運：★★★☆☆

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

事業運：★☆☆☆☆

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★★☆

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00艷棗紅

開運方位：東北方向

摩羯座

吃喝玩樂機會多，會引起腸胃不適。

整體運：★★★☆☆

約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。

愛情運：★★☆☆☆

熱戀中的人能感受到浪漫與甜蜜，用心的經營讓這份感情得以平穩發展。

事業運：★★★☆☆

有機會參加重大活動，接觸到許多新鮮的人和事，會讓你有一種無法形容的快感。

財運：★★★★☆

有進財，但切記不可得意忘形，以免失財。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00祖母綠

開運方位：正南方向

水瓶座

感情路上晦暗不明。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。

愛情運：★★☆☆☆

單身者選擇對象眼光頗高，即使有主動示愛的異性也不輕易心動，表現得理性而鎮定！

事業運：★★★★☆

運勢頗順，有機會表現優秀的口才，說話很有說服力與感染力，容易獲得掌聲。

財運：★★★☆☆

有中獎的機緣，不妨多參與。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

雙魚座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘信息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★★★☆

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

財運：★★★☆☆

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來考證你的發財密笈。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00蘭花紫

開運方位：西北方向





